Mise à jour de la circulaire d'information sur notre site Web contenant de nouvelles informations sur le budget

MONTRÉAL, 07 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- « Dinatrum » ou la « Société » - Marchés OTC: AFPW - Mr. Pedro Villagran-Garcia, PDG & président, est heureuse d'annoncer qu'elle a présenté à un groupe d'investisseurs sa plus récente opportunité d'investissement dans la banlieue d'Atlanta, en Géorgie, et que ceux-ci sont optimistes pour nous financer. Les manifestations d'intérêt ont augmenté au cours des dernières heures depuis que nous avons annoncé notre intention de collecter des fonds et le fait que nos sources de revenus sont légitimes. Le nombre de biens immobiliers et les statistiques économiques de la région d'Atlanta répondent à nos normes et critères.

Pour télécharger notre circulaire récemment mise à jour, visiter notre site Web au www.dinatrum.com à l'aide du lien suivant:

http://bit.ly/2NpdghA

La société comprend l'importance d'avoir des mines d'or actives à proximité et l'importance de nos dernières réalisations. Cette circulaire souligne également le fait que nous préparons bientôt un budget de construction et de développement.

Récemment, nous avons progressé rapidement avec d'excellents résultats grâce à nos initiatives de recherche de nouvelles acquisitions et à nos efforts pour financer la société dans le but principal de devenir « Pink Current » sur les marchés OTC.

Le changement de nom et le nouveau symbole commercial de la société entreront en vigueur sur les marchés OTC lorsque nous aurons soumis les documents nécessaires et que la FINRA aura achevé son examen de la demande de modification du nom de la société.

DINATRUM, INC./ALUMIFUEL POWER CORPORATION

DINATRUM est un fonds de placement immobilier avec des projets en Amérique du Nord.

Au nom du conseil d'administration,

Pedro Villagran-Garcia, PDG & président

Pour plus d'informations, veuillez contacter la société au 1-514-432-7746 ou par courrier électronique à l'adresse info@dinatrum.com .

Énoncés prospectifs

