Marché Goodfood annoncera ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2019





MONTRÉAL, 07 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Marché Goodfood » ou la « Société ») (TSX : FOOD) publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre ainsi que pour l'exercice financier 2019 le jeudi 14 novembre 2019, avant l'ouverture des marchés financiers. Jonathan Ferrari, chef de la direction, Neil Cuggy, président & chef des opérations, et Philippe Adam, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique à 8H00 (HE) la même journée pour présenter les résultats de la Société.



Renseignements sur la conférence téléphonique :

Quand : Le 14 novembre 2019 à 8H00 (HE)

Numéro à composer : 877-223-4471 ou 647-788-4922

Enregistrement de la conférence disponible jusqu'au 21 novembre 2019 :

1-800-585-8367 ou 416-621-4642

Pour écouter la conférence et visionner la présentation, cliquez sur le lien suivant :

https://www.makegoodfood.ca/fr/investisseurs/evenements

Le code d'accès de la conférence est le 8299731.

À propos de Marché Goodfood

Goodfood (TSX : FOOD) est un chef de file canadien de l'épicerie en ligne, livrant des solutions de repas frais et des items d'épicerie facilitant à ses membres, d'un océan à l'autre, la dégustation de délicieux repas à la maison chaque semaine. La mission de Goodfood est de réaliser l'impossible, de la ferme à la cuisine, en permettant aux membres d'effectuer leur planification de repas et leur épicerie hebdomadaire en mois d'une minute. Les membres de Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu'à des prix exclusifs rendus possibles par son écosystème de classe mondiale relié directement au consommateur qui élimine le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail. Les bureaux administratifs et le principal centre de production de la Société sont situés à Montréal, au Québec. La Société possède un second centre de production à Calgary, en Alberta, ainsi qu'un troisième centre de production à Montréal, au Québec. Au 31 août 2019, Goodfood comptait 200 000 membres actifs. www.marchegoodfood.ca

Pour de plus amples renseignements :

Investisseurs

Médias

Philippe Adam

Chef de la direction financière

(855) 515-5191

IR@makegoodfood.ca Pierre Boucher

Président

(514) 731-0000

pierre@maisonbrison.com Roslane Aouameur

Chef des relations investisseurs

(855) 515-5191

IR@makegoodfood.ca Jennifer McCaughey

Vice-présidente, relations investisseurs

(514) 731-0000

jennifer@maisonbrison.com

