Étude WOW 2019 de la firme Léger : Mondou se classe au 10e rang des meilleurs détaillants en magasin au Québec !





MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Mondou est très fière d'annoncer qu'elle se classe cette année au 10e rang de l'étude WOW, un prestigieux palmarès réalisé par la firme Léger qui établit le classement des meilleurs détaillants en magasin au Québec. Pour une 3e année consécutive, Mondou se classe dans le Top 10 parmi près de 300 détaillants. Les facteurs lui ayant permis de se tailler une place parmi les meilleurs détaillants à offrir une expérience client WOW incluent le lancement de la nouvelle mouture du programme de fidélisation Club Câlin, la formation continue des conseillers en magasin à l'Académie Mondou et l'amélioration constante des communications avec la clientèle.

« Nous accueillons cette nouvelle avec beaucoup de fierté et nous sommes heureux de constater que les innovations mises en place au cours de la dernière année nous permettent de consolider notre positionnement de choix. Au fil des ans, notre entreprise familiale a su grandir et évoluer, tout comme notre offre de produits et de services qui, en 2019, est plus variée que jamais. Les besoins précis de notre clientèle demeureront toujours au centre de nos priorités et nous comptons continuer à innover pour conserver la place de choix que Mondou occupe dans le coeur des Québécois! J'en profite pour remercier du fond du coeur nos employés dévoués, nos fidèles partenaires et nos précieux fournisseurs qui nous permettent de nous illustrer une fois de plus en matière d'expérience-client, » commente Martin Deschênes, directeur général de Mondou.

LE CLUB CÂLIN, UNE HISTOIRE À SUCCÈS!

Ayant à coeur le bien-être animal et celui de ses clients depuis 1938, Mondou a procédé en juin dernier au lancement de la nouvelle version de son programme de fidélisation Club Câlin, devenu plus généreux que jamais. Ce renouvellement a permis de bonifier les privilèges qui y sont associés et d'y inclure une foule de nouveautés des plus appréciées de la clientèle. Parmi celles-ci, mentionnons des offres promotionnelles exclusives pour recevoir encore plus de points Câlin, des rabais sur les produits et services de ses partenaires (Parc Safari, Hôtel Crystal, Magenta Photo, Au Diable Vert, etc.) et l'accès gratuit à ses différents services en magasin, dont les populaires Lave-toutou et le Coupe-griffes.

Rappelons qu'en 2017, le programme Câlin Mondou a été élu no 1 des programmes de fidélisation au Canada en termes de générosité perçue, selon l'étude LoyauT menée par Léger et R3 Marketing.

DES CONSEILLERS MIEUX FORMÉS GRÂCE À L'ACADÉMIE MONDOU

Depuis une dizaine d'années, l'Académie Mondou assure la formation continue du personnel de l'entreprise, via plus de 25 formations en constante évolution. L'objectif? Permettre à tous les employés, et en particulier aux conseillers en magasin, de demeurer à l'affût des meilleures pratiques de l'industrie et de parfaire leurs connaissances du monde animal. Grâce à cette initiative, Mondou est en mesure de rehausser l'expérience-client au quotidien et de demeurer la meilleure référence en santé animale pour le grand public.

L'OPTIMISATION DE LA COMMUNICATION AVEC LA CLIENTÈLE

Afin de personnaliser davantage la communication avec sa clientèle et de mieux répondre à ses besoins, Mondou a récemment procédé à l'internalisation de son département du service à la clientèle. Présentement, Mondou a sept spécialistes relations clients dédiés pour offrir tout le support nécessaire à sa clientèle. L'entreprise a ainsi pu optimiser la qualité de ses relations avec celle-ci, tout en proposant des outils de fidélisation plus ciblés et plus avantageux.

Depuis 10 ans, l'étude WOW constitue LA référence en matière de mesure de l'expérience-client en magasin. Celle-ci évalue plus de 200 détaillants du Québec via un sondage Web réalisé auprès de plus de 15 000 consommateurs québécois. L'indice WOW tient compte de 16 aspects de l'expérience-client vécue chez un détaillant (pondérés selon son secteur d'activité), tels que la qualité des produits, la compétitivité des prix, la courtoisie des employés, l'ambiance du magasin, le sentiment d'appartenance et la proximité des magasins.

Mondou tient à remercier chaleureusement sa fidèle clientèle pour ces excellents résultats qui lui permettent de demeurer encore cette année la plus grande marque d'affection au Québec!

À propos de MONDOU

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 66, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 700 à travers le Québec. Au coeur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis maintenant 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

SOURCE Mondou

Communiqué envoyé le 7 novembre 2019 à 08:00 et diffusé par :