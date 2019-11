Rupture de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac - Le gouvernement Legault tourne le dos aux sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac





QUÉBEC, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement Legault a refusé la proposition de motion présentée par la députée de Vaudreuil et porte-parole libérale en matière de sécurité publique, Mme Marie-Claude Nichols, appuyée par l'ensemble des partis d'opposition ainsi que du député indépendant de Chomedey visant à prendre acte des conditions inacceptables de nombreux sinistrés à l'approche de l'hiver et des délais restreints pour procéder aux reconstructions. Le refus des caquistes d'appuyer cette motion démontre encore une fois un manque flagrant de considération et de compassion de la part de ce gouvernement.

Les très lourds dommages subis par les citoyens et la détresse humaine vécue par les sinistrés sont extrêmes, mais ne semblent pas pour autant affecter la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbault, qui vante plutôt l'efficacité du Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents. Ce programme n'est pourtant pas adapté au caractère particulier du secteur, considérant la responsabilité de la municipalité et du gouvernement dans l'entretien inadéquat de cette digue.

«?L'image est désolante, mais révélatrice. Le gouvernement de la CAQ refuse de reconnaitre la détresse de nombreux citoyens sinistrés. Maintenant que les caméras se sont retirées, les citoyens sont laissés à eux-mêmes. Quand ce gouvernement réalisera-t-il qu'il faut octroyer un statut particulier aux sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mettre en place un programme d'indemnisation adapté à leur situation particulière et offrir à tous ces sinistrés la possibilité de quitter leur propriété, et ce, en bénéficiant d'un dédommagement tenant compte de la valeur foncière de leur propriété avant les inondations???»

Mme Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

