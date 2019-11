Zomaron acquiert DataCandy et se repositionne comme Paystone pour devenir la puissance nord-américaine en solutions d'engagement du client





Zomaron, une importante firme canadienne de technologie financière, et DataCandy, une entreprise de logiciels basée à Montréal, ont uni leurs forces et se regroupent dès aujourd'hui sous le nom de Paystone. Dans le cadre de cette acquisition, Paystone maintiendra la plateforme primée de cartes-cadeaux et de fidélisation de DataCandy et établira son deuxième siège social aux bureaux de DataCandy, à Montréal.

Paystone est un fournisseur de solutions d'engagement de la clientèle de premier plan en Amérique du Nord, traitant 50 millions de transactions annuellement. Son portfolio élargi comprend des solutions de traitement de paiements, de fidélisation de la clientèle et de cartes-cadeaux, utilisées dans plus de 25 000 emplacements à travers le Canada et les États-Unis par des marques comme Irving Oil, La Source, Transat Distribution Canada Inc. et le Groupe Aldo. De ses sièges sociaux de London, en Ontario, et de Montréal, au Québec, Paystone peut maintenant offrir ses produits et services en anglais et en français.

Les acquisitions, en 2019, des fournisseurs de services aux marchands POS West LTD, de l'Alberta, et NXGEN Canada, de la Colombie-Britannique, en plus de celle de DataCandy, ont aidé Paystone à quintupler sa base de clients. Cette dernière aura accès à un niveau de soutien améloiré et à des services à valeur ajoutée.

« Nous avons regroupé ces compagnies parce que nous voulions bouleverser les industries de la fidélisation et des paiements », affirme Tarique Al-Ansari, chef de la direction chez Paystone. « Ces acquisitions combinent des solutions-logicielles complémentaires qui nous permettront de créer des produits propriétaires pour rehausser encore davantage la proposition de valeur de Paystone, et accélérer nos efforts de croissance en cours. »

Selon M. Al-Ansari, Paystone continue à chercher activement des opportunités d'acquisitions viables qui viendront renforcer la mission et les objectifs ultimes de l'entreprise. « Nous sommes résolus à devenir un pionnier dans le secteur du paiement et du logiciel, et ceci n'est que le début. Maintenir une philosophie d'acquisition est essentiel pour nos stratégies de produit et de croissance », soutient M. Al-Ansari.

En 2019, pour une quatrième année consécutive, Paystone fait partie des 500 entreprises à la croissance la plus rapide selon le classement Growth 500 des revues Canadian Business et Maclean's. Avec une croissance de revenus de 336 %, l'entreprise a été reconnue par le Globe and Mail comme l'une des entreprises canadiennes affichant la plus forte croissance.

À propos de Paystone

Paystone est un fournisseur reconnu de solutions d'engagement de la clientèle sécuritaires et conviviales, aidant les entreprises nord-américaines de toutes envergures à transformer les transactions quotidiennes en interactions client fructueuses. Son ensemble parfaitement intégré d'outils de traitement des paiements automatisés, de fidélisation de la clientèle et de solutions de cartes-cadeaux est utilisé par des marques comme le Groupe ALDO, La Source, Booster Juice, Global Pet Foods, Kernels Popcorn et 50 restaurants du Groupe d'alimentation MTY. Les solutions de Paystone sont utilisées dans plus de 25 000 emplacements à travers le Canada et les États-Unis, traitant collectivement au-delà de 10 milliards de dollars annuellement en volume de cartes bancaires. L'entreprise de technologie financière emploie 150 personnes et travaille avec plus de 100 partenaires en ventes un peu partout au Canada. Visitez paystone.com pour plus d'information.

