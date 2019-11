beqom annonce la nomination de Franck Cohen, ex-président chez SAP, au sein de son conseil d'administration





beqom, fournisseur d'une solution de gestion de la rémunération globale dans le cloud, a annoncé aujourd'hui avoir nommé un nouveau membre au sein de son conseil d'administration: Franck Cohen.

M. Cohen est un cadre exécutif spécialisé dans les logiciels d'entreprise qui possède plus de 30 années d'expérience internationale. Il a acquis une vaste connaissance des logiciels d'entreprise SaaS, ainsi qu'un bagage important en la matière, pour avoir occupé pendant 10 ans le poste de directeur opérationnel, puis celui de président chez SAP. Actuellement, M. Cohen est membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises, dont les sociétés américaines Antuit, Omada, Suse et Trackunit.

"Le fait de rejoindre beqom fut une décision facile à prendre, étant donné la complémentarité naturelle forte entre mes 30 années d'expérience dans le domaine des logiciels d'entreprise et les objectifs vers lesquels tend beqom," a déclaré M. Cohen.

La nomination de M. Cohen reflète la recherche, planifiée avec soin, d'un pionnier mondial du secteur des logiciels d'entreprise, susceptible de compléter le conseil d'administration actuel de la société.

"C'est un honneur pour nous de voir un géant de l'industrie, si apprécié, rejoindre notre conseil d'administration," a commenté Fabio Ronga, PDG de beqom. "La réputation irréprochable de Franck, et sa capacité éprouvée à bâtir des organisations performantes en termes de produits, de ventes et de marketing, constitue, pour beqom, un atout extrêmement valable, alors que nous continuons de développer la société et d'accroître notre empreinte globale," a-t-il poursuivi.

M. Cohen rejoint le conseil d'administration de beqom, aux côtés de l'actionnaire minoritaire existant de la société, Goldman Sachs. Son arrivée au sein du conseil d'administration de beqom contribuera à renforcer la position de la société en qualité de référence mondiale parmi les fournisseurs de solutions de rémunération totale.

À propos de beqom

Le bonheur est le meilleur gage de succès. Notre mission est de rendre heureux les collaborateurs de nos clients. beqom contribue à ce bonheur en permettant aux dirigeants d'orienter, encadrer et motiver les salariés et partenaires. La plateforme de rémunération globale de beqom est utilisée partout dans le monde et dans tous les secteurs d'activité par plus de 100 grandes entreprises, comme Microsoft et Vodafone. Elle couvre tous les aspects de la performance et de la rémunération: révision salariale, bonus, intéressement à long terme, commissions, avantages sociaux, récompenses non monétaires, ainsi que tous les leviers de gestion de la performance des commerciaux et des vendeurs. Les départements des Ressources Humaines, Ventes et Finance des grands groupes s'appuient sur la plateforme beqom pour promouvoir la performance, la rétention, l'optimisation des coûts et... le bonheur au sein de leurs équipes. beqom ? to make your people happy.

Pour en savoir plus, consultez www.beqom.com

