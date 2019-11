Dany Lefrançois reçoit le Prix du CALQ - Créateur de l'année au Saguenay-Lac-Saint-Jean





SAGUENAY, QC, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Créateur de l'année au comédien, marionnettiste et metteur en scène Dany Lefrançois. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international du Conseil des arts et des lettres du Québec, lors d'une cérémonie organisée par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Côté-Cour de Jonquière.

« Les membres du jury du Conseil ont salué le parcours impressionnant de Dany Lefrançois, un créateur passionné qui déploie son art avec talent et inventivité. Il agit comme un formidable ambassadeur au niveau international, tant pour l'art marionnettique que pour sa région. Les membres du jury ont particulièrement apprécié L'Autre dans la cité, un fascinant happening suscitant la création de liens sociaux », a mentionné André Racette.

Biographie de Dany Lefrançois

Cofondateur et directeur artistique de la compagnie La Tortue Noire, Dany Lefrançois poursuit une démarche artistique axée sur la recherche-création en arts de la marionnette contemporaine. En 2019, entouré de plusieurs artistes et concepteurs de talent, il a signé la mise en scène, en collaboration avec Sara Moisan, de la nouvelle création Ogre, un monologue pour une marionnette géante égocentrique, relecture d'un texte de Larry Tremblay. Il a contribué à démocratiser les arts de la marionnette au Québec et dans quelques villes du Mexique grâce au projet L'Autre dans la cité, une performance artistique où une marionnette à échelle humaine prend vie dans l'espace public, à la rencontre de milliers de citoyens. Plus de 10 ans après la création du spectacle Le Grand OEuvre, Dany Lefrançois a réalisé au début de l'automne, aux côtés de son collègue Martin Gagnon, une tournée de 15 représentations de ce spectacle aux Pays-Bas, en France et en Italie. À titre de codirecteur artistique du Festival international des arts de la marionnette à Saguenay, il a participé à la réalisation de sa 15e biennale qui a fracassé des records d'assistance en juillet dernier. De plus, il a rencontré cette année des centaines d'élèves dans plusieurs écoles afin de les initier aux arts de la marionnette.

Une capsule vidéo dressant le portrait du lauréat sera tournée prochainement par La Fabrique culturelle de Télé-Québec. Pour être informé de sa mise en ligne, surveillez les réseaux sociaux des partenaires de ce prix.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres artistiques et littéraires marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

À propos de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean représente le milieu culturel et artistique et favorise le développement de la culture et des arts dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exerçant son leadership au sein du milieu des arts professionnels, de la culture, des communications et auprès de ses partenaires socio-économiques, il doit favoriser le développement du secteur en privilégiant les rôles de concertation, de rassemblement, de représentation et de services sur le territoire.

À propos de La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

