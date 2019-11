Ripple annonce plus de 300 clients et la croissance de RippleNet





Ripple, la solution de chaîne de blocs d'entreprise pour les paiements internationaux, a annoncé aujourd'hui que la société avait dépassé le cap des 300 clients. Ripple a également vu la croissance des transactions multipliée par 10 en glissement annuel sur RippleNet, le réseau mondial de banques, d'établissements financiers et de prestataires de paiements de la société, qui envoie de l'argent à travers le monde, de manière instantanée et fiable pour des fractions de centime.

Pas plus tard que l'année dernière lors de la conférence annuelle Swell de Ripple, la société a annoncé la création de Liquidité à la demande (ODL, On-Demand Liquidity), qui exploite l'actif numérique XRP comme monnaie-relais afin d'éliminer le besoin de préfinancement dans les paiements transfrontaliers.

Moins d'un an après la commercialisation d'ODL, Ripple a assisté à une croissance et à un intérêt des clients phénoménaux, avec plus d'une vingtaine de clients qui se sont inscrits pour utiliser le produit. Parmi les clients prestigieux qui se sont engagés à utiliser ODL, citons MoneyGram, goLance, Viamericas, FlashFX et Interbank Peru. Le nombre de transactions utilisant ODL a été multiplié par 7 entre la fin du premier trimestre et fin octobre.

Michael Brooks, directeur général de goLance : « Le marché indépendant connaît une croissance spectaculaire à mesure que davantage de sociétés recrutent de nouveaux talents, à la fois au niveau national et à l'étranger, afin d'aider à faire prospérer leurs activités. Chez goLance, nous voulons nous assurer que les travailleurs indépendants sont payés à temps, avec des frais minimes. C'est la raison pour laquelle nous sommes associés en partenariat avec Ripple. À travers notre partenariat, goLance utilise la technologie des chaîne de blocs et XRP, afin de remédier aux inefficacités actuelles avec les paiements transfrontaliers, en rendant les transactions plus rapides, plus fiables et moins chères. En abaissant le coût d'envoi des paiements, goLance peut mettre plus d'argent entre les mains des travailleurs indépendants et améliorer leur qualité de vie ».

Paul Dwyer, directeur général de Viamericas : « En tant que l'un des transporteurs de fonds dont la croissance est la plus rapide au monde, nous comprenons les défis actuels que représente l'envoi d'argent à travers le monde et recherchons l'efficacité opérationnelle capable de rendre le processus plus facile et plus abordable pour les gens que nous servons. L'année dernière, les envois de fonds des travailleurs émigrés ont atteint un niveau record de près de 600 milliards USD et ont longtemps été l'une des principales sources de financement extérieur dans les pays en développement, source qui revêt une importance particulière pour les familles à revenus faibles et moyens. La Liquidité à la demande de Ripple nous permet d'envoyer des paiements en temps réel et d'abaisser les frais de paiement, du fait que nous sommes en mesure de gérer nos liquidités de manière plus efficace ».

Nicolas Steiger, directeur général de FlashFX : « Étant parmi les premiers à avoir adopté ODL de Ripple, nous avons pu constater de première main les avantages du produit et son potentiel non seulement d'améliorer considérablement les paiements transfrontaliers pour les clients, mais aussi d'avoir un impact sur nos résultats nets. Nous sommes ravis d'être à l'avant-garde de l'utilisation de cette technologie et d'aider les Australiens à économiser du temps et de l'argent lorsqu'ils transfèrent de l'argent à l'étranger ».

ODL a d'abord lancé l'offre de corridors de paiement au Mexique et aux Philippines. Les corridors ont depuis été étendus à l'Australie et le tour du Brésil viendra prochainement. Des projets de corridors supplémentaires dans les régions APAC, EMOA et LATAM sont en cours pour 2020.

« Jusqu'à présent, cette année a été la plus forte pour Ripple. En 2019, nous avons constaté une dynamique continue avec les clients, la croissance de RippleNet et l'adoption de Liquidité à la demande. En l'espace d'une année depuis que nous avons lancé ODL, nous avons déjà eu un impact sur les résultats nets pour nos clients », a déclaré Brad Garlinghouse, directeur général de Ripple. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre sur cette lancée l'an prochain et d'étendre ODL à de nouveaux marchés ».

En juin, MoneyGram, l'une des plus grandes sociétés de transferts de fonds au monde, a annoncé ses projets de mettre en place ODL. Tout juste deux mois après l'annonce, MoneyGram était en direct et effectuait des transactions sur RippleNet. La société a d'abord commencé par les paiements vers le Mexique, depuis les États-Unis et a depuis commencé l'envoi de paiements transfrontaliers vers les Philippines.

« L'une des principales forces de MoneyGram est notre moteur mondial de liquidités et de règlement qui permet à nos clients d'envoyer de l'argent dans plus de 200 pays et territoires. Notre partenariat avec Ripple nous a aidés à améliorer cette force et nous avons d'ores et déjà commencé à voir le potentiel du produit pour simplifier nos capacités en aval », a déclaré Alex Holmes, directeur général de MoneyGram. « Pour la toute première fois, nous recevons des devises en quelques secondes, et en raison de ces résultats, nous élargissons notre partenariat avec Ripple et sommes heureux d'annoncer que nous avons commencé à exécuter des transactions en devises étrangères avec le peso philippin en utilisant ODL ».

Ripple possède des clients dans plus de 45 pays et 6 continents qui utilisent RippleNet, avec des capacités de paiement dans plus de 70 pays. Parmi les clients et partenaires récents de Ripple, citons Faysal Bank au Pakistan, Qatar National Bank au Qatar, bKash au Bangladesh et Finastra au Royaume-Uni.

