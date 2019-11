50 ans d'audace : des étudiants en communication de l'UQAM renouvellent l'expérience du lipdub de 2009





MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Des étudiants en communication de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) recréent un lipdub sur la chanson I Gotta Feeling du groupe The Black Eyed Peas dix ans après celui qui, en 2009 a fait le tour du monde.

Pour souligner ce 10e anniversaire et les 50 ans de l'UQAM, cette nouvelle version débute avec un clin d'oeil au premier lipdub en utilisant la chanson et la mise en scène d'origine. Les étudiants continuent la chorégraphie avec une interprétation de la chanson Body du duo canadien Loud Luxury et le chanteur américain brando. 145 étudiants ont repris le même parcours et on y retrouve le plaisir et l'énergie de la version originale.

Le lipdub 2019

Coréalisé par les étudiants Carolynn Di Chiaro et Clément Hamelin et mis en mouvement par Gabriel Forest, ce projet est aussi le fruit des efforts d'Irène Bessone, Romane Boisclair-Choquette, Jean-Philippe Cauchon,Romy Duval-Udashkin, Samia Dupont, Clément Hamelin, Mathieu Hudon, Noémie Lespérance-Hudon, Gabrielle Ostiguy-Martin, Laurie Pominville Laurie Thibault pendant plus de deux mois. Fred Bastien, YouTubeur, animateur, chroniqueur et diplômé de l'UQAM en communication, participant du lipdub de 2009, fait à nouveau une apparition remarquée.

Rappel

C'est en septembre 2009 que des étudiants en communication de l'UQAM réalisent un lipdub sur la chanson très en vogue à l'époque, I Gotta Feeling. 10 ans plus tard, cette vidéo a été visionnée plus de 11 millions fois et a fait le tour du monde. Pour en savoir plus, voir l'article publié dans Actualités UQAM le 26 septembre 2019.



