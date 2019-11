Vaporesso participe à Vaper Expo UK 2019





SHENZHEN, Chine, 7 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Vaporesso, une marque chef de file de l'industrie du vapotage, a participé à la Vaper Expo UK 2019 au Centre d'exposition national de Birmingham, au Royaume-Uni, du 25 au 27 octobre. Cette exposition de 3 jours a attiré un trafic significatif et était l'occasion idéale pour Vaporesso de présenter ses derniers produits Degree, Podstick et Gen au public.

Occupant le stand No. D220 dans le hall 9, Vaporesso était idéalement situé juste à côté du podium principal pour interagir avec les visiteurs durant l'Expo. Vaporesso avait apporté GEN, LUXE S, Podstick, Degree, et la gamme VM sur le site, couvrant tous les styles de vapotage répondant aux besoins divers des clients.

Jack Sanders, directeur créatif, a déclaré : « Avec la participation de plus de 10 000 personnes à l'expo, nous avons été ravis de rencontrer nos fans de longue date et d'en faire de nouveaux. Les gens ont été extrêmement impressionnés par la qualité des dispositifs que nous avons exposés, en particulier GEN, Degree et Podstick. Et le feedback sur la couleur, la puissance et la qualité de la fabrication était toujours excellent."

Evènements en live

Il est difficile d'imaginer une expo du vapotage sans évènements en live excitants, et Vaporesso le sait très bien. Outre les diffusions en live sur le compte Instagram officiel, Vaporesso avait également une ou deux surprises en réserve.

Le Bingo Roller était un moyen idéal de gagner des cadeaux publicitaires de l'exposition. Vaporesso a apporté un jeu de style bingo que les visiteurs ont pu rouler pour avoir une chance de gagner. Tout le monde était gagnant. Il y avait 1 chance sur 6 de gagner le premier prix, un nouveau produit Vaporesso quelconque, et les autres nombres ont permis de gagner des t-shirts, des sacs, des stylos et beaucoup d'autres objets souvenirs Vaporesso.

Sur le podium principal, Vaporesso a fait son apparition juste après la performance en live du Professeur Green qui a interprété certains de ses anciens et nouveaux morceaux. Doctor Vapes a également démontré ses talents avec son nouveau Vape Rap « The Doctor ? In the Clouds ». Vaporesso est venu juste après et a demandé à la foule dans la brume de prétendre être des zombies marchant dans les nuages, et puis a distribué des centaines de cadeaux et de prix à tout le monde.

L'after

Le lendemain de l'Expo, Vaporesso a organisé une soirée privée pour célébrer certains de ses produits les plus récents. Plus de 70 personnes y ont été invitées, y compris l'éminente chanteuse classique Camilla Kerslake, le mannequin et personnalité de la télévision Danielle Lloyd, l'actrice, présentatrice et chanteuse Tyne-Lexy Clarson, ainsi que de nombreux fans et supporters de Vaporesso.

Tout en dégustant des glaces à l'oxyde d'azote, des canapés et des cocktails pendant cette soirée gourmande animée par le directeur créatif Jack Sanders, les invités ont assisté à des spectacles en live donnés par des serveurs chantants et un fabuleux saxophoniste LED (Tommy Sax).

Les invités ont eu l'occasion de gagner de nombreux prix pendant la soirée en prenant des photos et en les montrant à leurs amis sur les médias sociaux, ce qui beaucoup amusé les invités au cours de la soirée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1024219/Vaporesso_Birmingham_expo.jpg

Communiqué envoyé le 7 novembre 2019 à 05:25 et diffusé par :