Conduent achève l'installation de portes de contrôle d'accès à détection 3-D à la gare de Paris Saint-Lazare





VALENCE, France, 7 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Conduent Incorporated (NYSE: CNDT) annonce qu'elle a terminé l'installation de nouveaux équipements de contrôle d'accès pour SNCF Transilien en gare de Paris Saint-Lazare, l'une des plus fréquentées d'Europe, avec près de 1 600 trains et 450 000 voyageurs par jour. Au total, ce sont 140 portes de validation réparties sur huit accès qui ont été mises en place.

"Jusqu'à récemment, Paris Saint-Lazare était la dernière grande gare de la capitale à ne pas avoir de barrières de contrôle d'accès. Aujourd'hui, grâce à Conduent, la gare dispose d'équipements à la pointe de la technologie", déclare Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien. "Conduent a su concevoir des équipements de contrôle d'accès innovants pour répondre parfaitement à nos besoins. Les portes de validation à détection 3-D permettent un accès rapide et facile aux voyageurs en règle - jusqu'à 40 personnes peuvent franchir chaque portillon par minute - et en même temps, détectent et dissuadent les fraudeurs de billets."

Comment fonctionnent les équipements

Les portes de validation intelligentes utilisent une technologie de détection 3-D et des algorithmes d'analyse de forme pour distinguer les voyageurs en règle (disposant d'un titre de transport valide) des fraudeurs.

Par exemple, le système de détection 3-D peut distinguer avec précision les voyageurs chargés de bagages d'une personne qui tente de passer inaperçue derrière eux - une tactique courante des fraudeurs. Lorsqu'un fraudeur est détecté, un signal sonore ou visuel avertit les agents de sécurité.

Compatibles avec de nombreuses technologies, les équipements de contrôle sont modulaires et s'adaptent à tous les formats de tickets : magnétique, sans contact, code à barres ou téléphone compatible NFC.

"SNCF Transilien nous a lancé un défi de taille : concevoir, développer et installer dans un délai très court de nouveaux portillons répondant à leurs exigences terrain tout en améliorant l'expérience du voyageur", déclare Jean-Charles Zaia, Directeur Général, Transit International, Conduent. "Nous avons réussi à relever ce défi."

Déploiement sur le reste du réseau

Dans le cadre d'un programme de 10 ans, jusqu'à 3 000 portillons Conduent supplémentaires, conçus, développés et fabriqués en France, pourraient être installés sur l'ensemble du réseau SNCF Transilien.

Conduent est un fournisseur de premier plan de solutions de transport et de mobilité - y compris la tarification et la gestion des routes, la gestion des stationnements et l'occupation de trottoir, les systèmes de transport en commun et de sécurité routière - qui offrent des services automatisés, analytiques et personnalisés aux organismes gouvernementaux et à leurs électeurs. L'entreprise aide ses clients dans le domaine du transport depuis plus de 50 ans et est présente dans 27 pays.

A propos de Conduent

Conduent fournit des services et des solutions critiques pour le compte d'entreprises et d'établissements publics, générant une valeur ajoutée exceptionnelle pour ses clients et leurs millions de bénéficiaires. Grâce aux collaborateurs, aux processus et à la technologie Conduent, ses solutions et services automatisent les processus, améliorent l'efficacité, réduisent les coûts et permettent la croissance des revenus de ses clients. C'est pourquoi la plupart des entreprises du Fortune 100 et plus de 500 établissements publics comptent chaque jour sur Conduent pour gérer leurs interactions et faire progresser leurs opérations.

La qualité des services et des solutions Conduent améliore l'expérience de millions de personnes chaque jour, dont les deux tiers des patients assurés aux États-Unis, 11 millions d'employés bénéficiant de ses services de Ressources Humaines et près de neuf millions de voyageurs utilisant quotidiennement ses systèmes de péage. Les solutions de Conduent permettent à ses clients d'obtenir des résultats exceptionnels, notamment des économies de 16 milliards de dollars sur les frais de gestion des factures médicales, une efficacité accrue de 40% sur les opérations RH et une amélioration des coûts de traitement des dossiers pouvant atteindre jusqu'à 40%, tout en augmentant la satisfaction des utilisateurs. Pour en savoir plus: www.conduent.com

