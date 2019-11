TuGo inaugure MyFlyt - Un service gratuit pour les voyageurs dont le vol a été retardé





RICHMOND, C.-B., le 7 nov. 2019 /CNW/ - TuGo, l'un des principaux fournisseurs d'assurance voyage au Canada, a mis de l'avant MyFlytMC, un service gratuit qui réduit les frustrations liées aux retards de vols pour ces clients. Le service de MyFlyt offre aux clients d'assurance voyage un accès instantané à un laissez-passer pour un salon d'aéroport ou une indemnisation financière, lorsque leur vol est retardé de 2 heures ou plus.

« Chez TuGo, les voyageurs sont au coeur de notre action. Comme entreprise dont le succès repose sur le service à la clientèle, nous sommes toujours à la recherche de moyens pour améliorer leur expérience, et MyFlyt est un pas dans cette direction, » explique Kathy Starko, directrice générale et présidente de TuGo. « Nous ne pouvons pas redonner le temps perdu aux voyageurs, mais nous pouvons leur offrir un endroit pour relaxer ou un peu d'argent pour passer le temps lorsqu'ils sont en attente parce que leur vol est retardé. C'est ce que fait MyFlyt instantanément et efficacement pour nos clients d'assurance voyage. »

Le service MyFlyt de TuGo a été développé par Blink, l'une des entreprises InsureTechs les plus fleurissantes sur le marché. Blink est une solution innovante utilisant la collecte de données pour remédier aux interruptions de voyage. Une fois que le voyageur a inscrit ses renseignements de vol avec MyFlyt, Blink surveille ce vol en temps réel. Lorsque celui-ci est retardé de 2 heures ou plus, le voyageur est automatiquement alerté par message texte ou par courriel.

« TuGo est l'une des marques les plus respectées dans le domaine de l'assurance voyage au Canada. Ils ont aidé des millions de voyageurs et la réputation de leur service à la clientèle n'est plus à faire. Nous sommes heureux de contribuer à l'optimisation des produits de voyage de TuGo en proposant des solutions de voyage personnalisées pour améliorer l'expérience client lorsqu'il y a des retards de vols, » explique Paul Prendergast, PDG et cofondateur de Blink.

Ce partenariat est le résultat d'une collaboration exceptionnelle entre TuGo, Blink et Red Consulting, l'une des principales entreprises de consultation en matière d'assurance voyage et d'assistance médicale au Canada.

À propos de TuGo

L'un des principaux fournisseurs d'assurance au Canada et membre du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada, TuGo est formé d'une équipe de voyageurs qui aide les autres voyageurs à vivre leur vie au maximum. TuGo se spécialise dans les produits et services qui améliorent et facilitent les voyages. Fondé en 1964, TuGo comprend les besoins de ses clients et se donne comme mission de fournir un service à la hauteur des attentes de ses clients où et quand ils en ont besoin. Pour obtenir plus de renseignements, consultez tugo.com.

À propos de Blink

Paul Prendergast (PDG) et Peter Bermingham (DPT) ont fondé Blink en 2015, une solution pour remédier aux interruptions de voyage basées sur la collecte de données. Il s'agit d'une des premières entreprises InsurTech à mettre l'emphase sur l'assurance voyage. Elle fut également la première entreprise InsurTech à joindre le programme Sandbox de la FCA (R.-U.) et un membre des premières heures du programme Digital Partner de Munich Re, programme moteur de l'innovation digitale du réassureur international Munich Re. Basée à Cork, la compagnie a été acquise par CPP Group (AIM CPP) en mars 2017, l'une des premières acquisitions mondiales d'InsurTech. Depuis cette acquisition, Blink est devenu chef de fil en matière d'innovation de produits d'assurance paramétrique en transformant les offres complexes aux clients en expériences simples et intuitives de produits en ligne dans des domaines comme les voyages, le climat, l'énergie et l'IdO. Blink collabore à l'échelle mondiale avec des compagnies innovantes offrant des services d'assurance et financiers en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Pour en apprendre davantage, consultez https://blinkblink.io.

