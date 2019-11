Bioeq annonce un partenariat de commercialisation et de distribution avec Coherus pour son biosimilaire du Lucentis® (ranibizumab) aux États-Unis





- L'accord conclu avec Bioeq rapproche un peu plus les patients américains du biosimilaire du Lucentis® pour le traitement des rétinopathies.

ZURICH, 7 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Bioeq IP AG (« Bioeq ») a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence et de développement avec Coherus BioSciences, Inc. (« Coherus », Nasdaq : CHRS), en vertu duquel Coherus commercialisera et distribuera en exclusivité le candidat biosimilaire du Lucentis® (ranibizumab) aux États-Unis.

Bioeq restera responsable du dépôt de la demande de licence de produit biologique (BLA) auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis au 4e trimestre 2019 ainsi que de l'approvisionnement en produit par la suite. Coherus prévoit de lancer le produit en 2021.

Hannes Teissl, membre du conseil d'administration de Bioeq, a commenté ainsi cet accord : « Nous sommes fiers d'avoir établi ce partenariat de choix avec Coherus pour les États-Unis. Cet accord constitue une étape importante en vue d'offrir aux patients américains une option thérapeutique plus économique et efficace pour les rétinopathies, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge. »

Selon les termes de l'accord, Bioeq recevra un paiement initial, des paiements d'étapes réglementaires et de lancement, ainsi qu'une partie des bénéfices.

Commentant les futurs projets de l'entreprise, Nicola Mikulcik, membre du conseil d'administration de Bioeq, a déclaré : « À partir de 2020, Bioeq sera également en mesure de concéder des droits pour son biosimilaire du ranibizumab à ses partenaires de commercialisation et de distribution hors des États-Unis. »

Lucentis® est une marque déposée de Genentech, Inc. Il s'agit d'un produit biopharmaceutique contenant l'anticorps monoclonal ranibizumab, dont l'utilisation est approuvée pour des troubles oculaires, notamment la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge (« humide »), l'oedème maculaire dû à une occlusion veineuse rétinienne, l'oedème maculaire diabétique et la rétinopathie diabétique. Aux États-Unis, les ventes annuelles de Lucentis® s'élèvent à environ 1,8 milliard de dollars US. [1]

Les biosimilaires sont destinés à être utilisés à la place de produits biologiques de marque existants pour traiter tout un éventail de maladies chroniques et potentiellement mortelles, en vue de réduire les coûts et d'élargir l'accès des patients. Les biosimilaires présentent une similarité analytique et clinique prouvée avec leurs produits de référence respectifs.

Bioeq est une coentreprise biopharmaceutique suisse entre Polpharma Biologics Group et Strüngmann Group. Bioeq développe, octroie des licences et commercialise des biosimilaires.

www.bioeq.ch

Coherus BioSciences est une entreprise de biosimilaires de premier plan qui développe et commercialise des thérapies de haute qualité pour les grands marchés réglementés. Composée d'une équipe de vétérans éminents du secteur avec une expertise de calibre mondial dans les domaines de la science des procédés, de la caractérisation analytique, de la production de protéines, de la vente, de la commercialisation et du développement clinique et réglementaire, Coherus est un chef de file du marché mondial des biosimilaires. Coherus commercialise UDENYCA® (pegfilgrastim-cbqv) aux États-Unis et a reçu une approbation réglementaire pour UDENYCA® dans l'Union européenne. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.coherus.com.

1. Ventes déclarées aux États-Unis s'élevant à 1 798 millions de francs suisses, équivalant à 1 816 millions de dollars US (taux de change 0,99). Roche, rapport trimestriel du 3e trimestre 2019. https://www.roche.com/investors.htm. Consulté pour la dernière fois le 4 novembre 2019.

