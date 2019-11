Rewired.GG réalise l'investissement le plus important de l'histoire d'une équipe d'esport en Europe





Rewired.GG, le fonds de capital-risque de l'esport qui investit dans la croissance mondiale de ce secteur, est ravi d'annoncer sa nouvelle contribution de 14 millions d'euros dans Team Vitality, portant à 34 millions d'euros son investissement total à ce jour. Un grand jour également pour Team Vitality qui inaugure sa nouvelle infrastructure hybride au coeur de Paris, à la fois siège social et lieu de rassemblement pour les fans d'esport, baptisée V.Hive. D'une valeur de plusieurs millions d'euros, avec une surface d'environ 1 000m2, V.Hive est une première mondiale pour une équipe d'esport.

Team Vitality est l'une des équipes d'esport les plus importantes d'Europe, elle s'entoure des meilleurs joueurs et entraîneurs au monde. C'est l'une des 10 équipes en compétition pour le titre de Champion d'Europe de League of Legends. Avec plusieurs titres à son actif, dont celui de Champion du monde Rocket League 2019, n°3 de la coupe du monde de FIFA 2019 et vainqueur de la 7e saison du prestigieux tournoi ECS pour Counter-Strike : Global Offensive, Vitality compte parmi ses sponsors des marques prestigieuses telles que Orange, Renault, Red Bull ou encore adidas.

Rewired.GG mise sur l'avenir de l'esport et considère que ce secteur a un potentiel comparable aux sports traditionnels tels que le football et le basketball. Un marché en plein essor qui représentera une catégorie d'investissement majeur dans les années à venir. D'ici 2020, on estime que son audience mondiale approchera les 600 millions de spectateurs par mois soit l'équivalent de l'audience du Championnat d'Angleterre de football. On estime que le secteur de l'esport dont les revenus sont basés en partie sur les droits médiatiques à hauteur de 14%, du sponsoring à hauteur de 38% mais également de la publicité, des produits dérivés, des partenariats... s'élève à un revenu annuel de 655 millions de dollars en 2017. D'ici 2022, il est prévu que les droits médiatiques représenteront 40 % des revenus totaux du esport et que la monétisation totale de ce secteur atteindra les 3 milliards de dollars à l'échelle mondiale*.

L'investissement d'aujourd'hui, couplé aux 20 millions d'euros injectés il y a moins d'un an est considéré comme le plus important jamais réalisé à ce jour pour une équipe d'esport européenne. Ces fonds permettront également à Team Vitality de partir à la conquête de l'international notamment en Inde et en Chine où elle acquiert de nouveaux joueurs et y développe son réseau d'académies d'esport. Ce financement permettra également de développer de nouvelles gammes de produits dérivés Team Vitality à l'échelle mondiale. L'équipe présentera dans quelques jours sa toute première chaussure adidas Team Vitality Trainers en édition limitée.

Nicolas MAURER, PDG de Team Vitality, a déclaré :

« Nous avons lancé Team Vitality en 2013 avec 10 000 euros. Aujourd'hui, nous avons créé des équipes exceptionnelles qui remportent régulièrement des tournois à travers le monde. Team Vitality est actuellement une marque solide qui bénéficie du soutien sans faille de notre communauté de fans et de nos sponsors. Le soutien Rewired.GG depuis novembre 2018 témoigne non seulement de la force de l'équipe mais aussi de la croissance du secteur. Ce nouvel investissement permettra de continuer à faire de Team Vitality une marque internationale d'esport et nous sommes impatients d'offrir de nouvelles victoires : #VforVictory. »

Amit JAIN, directeur de Rewired.GG, a affirmé :

« Tout secteur dont le public croît rapidement jusqu'à atteindre des centaines de millions de personnes est extrêmement stimulant et l'esport ne fait pas exception. Au même titre que le secteur des nouvelles technologies, nous observons des tendances similaires dans le secteur de l'esport : d'abord l'audience qui croît de manière exponentielle puis une monétisation qui arrive dans un deuxième temps. Nous pensons que l'esport est aujourd'hui l'un des secteurs à la croissance la plus rapide au monde. Le parcours de Team Vitality et ses perspectives de croissance en est le parfait exemple. Nous sommes en bonne voie pour créer l'une des premières équipes d'esport au monde à atteindre une valorisation d'un milliard de dollars. »

-fin-

Notes de bas de page et références

*BBC

*Goldman Sachs

Les photos, qui peuvent être téléchargées ici, doivent être attribuées à Team Vitality : https://drive.google.com/drive/folders/1Ol4_J_pdo8S7c6W-YZ8tkgTrfOFPd4Xd

À propos de Rewired.GG

Rewired.GG est un fonds de capital-risque dans l'esport investissant dans les talents et les idées qui alimentent la croissance mondiale de ce secteur. En novembre 2018, Rewired.GG a soutenu le leader européen d'esport Team Vitality avec un investissement de 20 millions d'euros afin de créer une marque mondiale d'esport. L'hypothèse d'investissement du fond de capital-risque dans l'esport Rewired.GG est fondée sur le fait que cette discipline se trouve à un point de basculement passionnant. La NFL gagne environ 50 dollars par fan, mais ce chiffre n'est que de 3,20 dollars* pour l'esport. Rewired.GG prédit que ce potentiel de croissance des revenus par fan, associé à un public mondial en augmentation rapide et dont le pouvoir d'achat croît rapidement, procurera des rendements considérables à l'avenir.

http://www.rewired.gg

À propos de Team Vitality

Team Vitality est une organisation internationale d'esport fondée par Nicolas Maurer et Fabien Devide en 2013. L'équipe compte des joueurs de dix nationalités différentes et revendique certains des plus grands joueurs au monde, dont le joueur n°1 mondial sur Fifa, le joueur n°1 mondial sur CS:GO et l'équipe championne du monde sur Rocket League. Les joueurs de Team Vitality composent 10 équipes sur un total de 9 jeux. La principale équipe de Team Vitality sur League of Legends rivalise dans le cadre du Championnat d'Europe de League of Legends (LEC), qu'elle a rejoint après avoir acheté la place de Gambit Gaming. Elle est sponsorisée par Orange, Red Bull, Renault et adidas.

https://vitality.gg/en/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

