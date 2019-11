Yealink domine le marché des téléphones SIP pour la deuxième année consécutive et décroche l'or pour la satisfaction client





XIAMEN, Chine, 7 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Yealink, leader mondial dans le domaine des solutions UC (communications unifiées), figure en tête de liste du segment des téléphones SIP pour la deuxième année consécutive avec 27,3 % de parts de marché en 2018, selon le rapport de Frost & Sullivan sur le marché mondial des plates-formes et points de terminaison pour les communications d'entreprise. Yealink, qui renforce sa domination dans le secteur en tant que fournisseur de solutions de collaboration au niveau mondial, a également reçu la meilleure note de satisfaction client pour les téléphones VoIP sur le marché des petites entreprises en 2018, d'après l'Eastern Management Group.

Le soin que Yealink apporte aux moindres détails de l'expérience utilisateur est l'élément moteur sur lequel ces succès reposent : La technologie de « bouclier acoustique » conçue par Yealink apporte une clarté vocale sans distraction aux espaces de travail ouverts grâce à l"utilisation de plusieurs microphones pour créer un mur sonore virtuel afin de supprimer les bruits de fond. Pour les sessions de groupe, Yealink a développé une technologie antibruit spéciale. Cette fonctionnalité reposant sur l'IA détecte et supprime automatiquement les sons non humains pour optimiser l'efficacité des conférences et réduire les distractions. La plate-forme de gestion des dispositifs offre également une solution de déploiement de terminaux de communications unifiées avec une grande efficacité et des coûts réduits.

Yealink effectue la promotion de ses produits révolutionnaires en se concentrant sur la segmentation des clients afin de s'adapter aux besoins de chaque groupe d'utilisateurs. Grâce à des produits conçus pour s'assurer que les employés puissent profiter des mêmes processus de travail dans les petites, moyennes et grandes salles ou en déplacement, les utilisateurs et entreprises de toutes tailles trouveront chez Yealink les outils de productivité et de connectivité parfaits avec un investissement flexible. Pour cibler le marché des téléphones professionnels haut de gamme, la nouvelle gamme de téléphones d'entreprise T5 est proposée avec des écrans HD ajustables, prend en charge les combinés DECT sans fil pour améliorer la mobilité, et assure une voix sans distraction avec sa technologie de « bouclier acoustique ».

Alors que la présence de l'entreprise se répand à travers plus de 140 pays et régions, Yealink a établi des partenariats stratégiques avec plusieurs géants des télécommunications globales, dont AT&T, Verizon, BT, Deutsche Telekom AG, Telstra et China Telecom. Certifié par Microsoft Teams, Yealink a développé un vaste portefeuille de produits s'y intégrant en toute fluidité. Les produits, notamment le tout dernier haut-parleur USB CP900 et la solution Microsoft Teams Rooms MVC300, sont présentés sur le stand n° 1613 lors de la conférence Microsoft Ignite du 4 au 8 novembre à Orlando, aux États-Unis. Lors de la session consacrée à Microsoft Teams le 4 novembre, Jared Spataro, vice-président en charge de Microsoft 365, a expliqué comment le terminal intelligent compact Yealink VC210 pouvait contribuer à dynamiser la productivité des équipes et l'efficacité de la collaboration dans les salles de taille réduite.

Tourné vers l'avenir, Yealink continuera à optimiser des solutions de connectivité et de collaboration sans tracas avec ses innovations technologiques, en offrant aux utilisateurs des solutions plus fiables basées sur l'IA pour une expérience conviviale qui permettra aux utilisateurs d'en faire plus.

À propos de Yealink

Yealink (Code mnémonique : 300628) est un fournisseur global de solutions de conférence vidéo, de communication et de collaboration, avec la meilleure qualité du secteur, des technologies innovantes et une expérience conviviale. Grâce à ses solutions de conférence imbattables proposées dans plus de 140 pays et régions, Yealink est le n° 1 en parts de marché à l'échelle mondiale pour les livraisons de téléphones SIP (d'après le rapport Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award, Frost & Sullivan, 2018). Pour plus d'informations, consultez : www.yealink.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/893392/Logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 novembre 2019 à 00:08 et diffusé par :