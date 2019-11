Le Henlius HLX01 (injection de rituximab) remporte le prix de l'« Initiative biosimilaire de l'année » aux Global Generics & Biosimilars Awards 2019





SHANGHAI, 7 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK), une société chinoise biopharmaceutique de premier plan sur le marché chinois et spécialisée dans les domaines de l'oncologie et des maladies auto-immunes, a remporté le prix de l'« Initiative biosimilaire de l'année » pour son HLX01 (injection de rituximab) et a également été nommée pour le prix de la « Société de l'année, Asie-Pacifique » lors de la 6e cérémonie des Global Generics & Biosimilars Awards qui s'est tenue le 5 novembre 2019 à Francfort, en Allemagne, faisant ainsi d'Henlius la première entreprise chinoise lauréate.

L'événement était organisé par Generics Bulletin, un magazine britannique spécialisé de renommée mondiale, et co-organisé par IQVIA, un fournisseur mondial de premier plan d'informations et de solutions technologiques innovantes pour les clients du secteur de la santé. Henlius s'est distinguée parmi des centaines d'entreprises au cours des deux derniers mois durant lesquels le comité, composé d'une vingtaine de juges-experts invités issus des industries des génériques et des biosimilaires, s'est attelé de manière indépendante au processus de sélection. Les Global Generics & Biosimilars Awards 2019 témoignent non seulement des performances impressionnantes d'Henlius dans le secteur des biotechnologies, mais aussi de son influence en Asie-Pacifique, voire sur les marchés biopharmaceutiques mondiaux.

En 2019, Henlius a réalisé d'importants progrès dans le domaine des biosimilaires. Son premier produit, le HLX01, a été approuvé en février en Chine par la National Medical Products Administration (NMPA) pour toutes les indications de donneur d'ordre autorisées en Chine, et est ainsi devenu le premier biosimilaire en Chine. Sa première ordonnance a été rédigée le 16 mai, faisant du HLX01 le premier biosimilaire développé en Chine à bénéficier à des patients. En outre, le HLX01 comble le fossé du marché des biosimilaires en Chine et améliore l'accès des patients à des médicaments biologiques de haute qualité. Plus de 1 000 patients ont été traités au cours du premier mois ayant suivi le lancement commercial du HLX01.

À propos d'Henlius

Fondée en 2010 et basée à Shanghai, la société Henlius (2696.HK) est spécialisée dans la mise au point de produits biosimilaires innovants à base d'anticorps monoclonaux (Amc) et de traitements immuno-oncologiques combinés reposant sur des Amc anti-PD-1/PD-L1 brevetés. Elle bâtit par ailleurs une plateforme intégrée couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un produit, de la recherche et du développement à la commercialisation, en passant par la production à l'échelle commerciale.

À ce jour, deux candidats font l'objet d'un examen prioritaire de demande de drogue nouvelle en Chine et un candidat font l'objet d'un d'examen de demande d'autorisation de commercialisation en Europe. En plus d'avoir concrétisé la commercialisation d'un produit, Henlius a mené plus de 30 études cliniques pour 14 produits et 6 traitements combinés dans le monde entier.

