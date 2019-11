Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de divers produits de boeuf cru et de veau cru en raison de la bactérie E. coli O157:H7

Marque Produit Format CUP Code Information Supp./ Distribution

Aucune - Al-Ghani Halal Meat Tous les produits de boeuf Variable (Servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 15 décembre 2018 et du 18 mai 2019 jusqu'au 9 juillet 2019 Vendu chez Al-Ghani Halal Meat, 125, rue Dundas est, Mississauga (Ontario)

Aucune - Al-Ghani Halal Meat Tous les produits de veau Variable (Servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 20 novembre 2018 jusqu'au 4 décembre 2018 et du 28 mai 2019 jusqu'au 27 juin 2019 Vendu chez Al-Ghani Halal Meat, 125, rue Dundas est, Mississauga (Ontario)

Aucune -Al Marwa Halal Meat « Beef Boneless » Variable (Servis par un commis) Débutant par 0 200013 Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 21 jusqu'au 18 DEC 15 et du 19 MAY 18 jusqu'au 19 JUL 09 Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario)

Aucune -Al Marwa Halal Meat « Veal Boneles » Variable (Servis par un commis) Débutant par 0 200002 Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 20 jusqu'au 18 DEC 04 et du 19 MAY 28 jusqu'au 19 JUN 27 Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario)

Aucune -Al Marwa Halal Meat « Steak » Variable (Servis par un commis) Débutant par 0 200015 Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 21 jusqu'au 18 DEC 15 et du 19 MAY 18 jusqu'au 19 JUL 09 Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario)

Aucune -Al Marwa Halal Meat « Open Meat » Variable (Servis par un commis) Débutant par 0 200040 Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 21 jusqu'au 18 DEC 15 et du 19 MAY 18 jusqu'au 19 JUL 09 Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario)

Aucune -Al Marwa Halal Meat « Beef With Bone » Variable (Servis par un commis) Débutant par 0 200014 Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 21 jusqu'au 18 DEC 15 et 19 MAY 18 jusqu'au 19 JUL 09 Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario)

Aucune -Al Marwa Halal Meat « Lean Ground Beef » Variable (Servis par un commis) Débutant par 0 200016 Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 21 jusqu'au 18 DEC 15 et 19 MAY 18 jusqu'au 19 JUL 09 Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario)

Aucune -Al Marwa Halal Meat « Nihari With Bone » Variable (Servis par un commis) Débutant par 0 200027 Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 20 jusqu'au 18 DEC 15 et 19 MAY 18 jusqu'au 19 JUL 09 Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario)

Aucune -Al Marwa Halal Meat « Veal T-Bone » Variable (Servis par un commis) Débutant par 0 200001 Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 20 jusqu'au 18 DEC 04 et 19 MAY 28 jusqu'au 19 JUN 27 Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario)

Aucune -Al Marwa Halal Meat « Reg Veal Bone » Variable (Servis par un commis) Débutant par 0 200004 Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 20 jusqu'au 18 DEC 04 et 19 MAY 28 jusqu'au 19 JUN 27 Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario)

Aucune -Al Marwa Halal Meat « Medium Ground Beef » Variable (Servis par un commis) Débutant par 0 200017 Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 20 jusqu'au 18 DEC 15 et 19 MAY 18 up to and including 19 JUL 09 Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario)

Aucune -Al Marwa Halal Meat « Nihari Bnless » Variable (Servis par un commis) Débutant par 0 200028 Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 20 jusqu'au 18 DEC 15 et 19 MAY 18 jusqu'au 19 JUL 09 Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario)

Aucune -Al Marwa Halal Meat « Beef Liver » Variable (Servis par un commis) Débutant par 0 200030 Tous les dates « Packed on » du 19 MAY 31 jusqu'au 19 JUN 14 Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario)