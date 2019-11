Soirée-bénéfice Construire l'espoir - L'ACRGTQ reçoit le prix Camie de Leucan et lui remet 75 000$





LAVAL, QC, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La présidente de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), madame Marie-Claude Houle, a annoncé la remise d'un chèque de 75 000 $ à madame Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan, dans le cadre de sa soirée-bénéfice annuelle, Construire l'espoir, qui s'est déroulée au Théâtre Marcellin-Champagnat de Laval. « Grâce à cette activité et celles tenues en cours d'année, nous souhaitons sincèrement réussir à faire une différence dans le quotidien des familles touchées par la maladie », a souligné madame Houle en rappelant que « ces familles ont besoin de nous tous ».

L'ACRGTQ s'est d'ailleurs vu remettre un trophée Camie qui est remis par Leucan aux personnes et aux organisations qui se sont impliquées bénévolement pendant plusieurs années au niveau philanthropique. En sollicitant leur réseau respectif, les récipiendaires auront permis d'amasser plus de 500 000 $ en dons pour Leucan.

En effet, depuis 2001, c'est 863 482$ qui ont été remis par l'ACRGTQ aux enfants malades en incluant les sommes de 2019. Le prix Camie, remis par madame Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan, a été reçu par maître Gisèle Bourque, directrice générale de l'ACRGTQ.

Maître Bourque, reconnaissante, a mentionné : « Je tiens à partager cette marque de reconnaissance que nous remet Leucan aujourd'hui avec les présidents et membres du conseil qui se sont succédé ainsi que nos fidèles membres qui sont présents à cette activité depuis le tout début. Bravo à tous, nous faisons une différence pour les enfants malades ».

« Après 18 ans d'implication soutenue, maître Bourque a contribué de façon significative à nourrir et faire grandir la relation entre nos organisations. Pendant toutes ces années, elle a su transmettre son profond attachement à la cause de Leucan pour mobiliser tant les administrateurs que tous les membres de l'ACRGTQ. Ce leadership porteur mérite d'être souligné, ainsi que la générosité et la loyauté de l'Association envers les enfants atteints de cancer et leur famille », a mentionné madame Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan.

Depuis 18 ans, l'ACRGTQ est associée à Leucan afin de défrayer notamment les coûts de transport des enfants qui doivent se rendre dans les grands centres pour y suivre leurs traitements. Outre cette soirée-bénéfice, les membres de l'ACRGTQ ont appuyé l'organisme lors du tournoi de golf annuel qui a eu lieu au mois de juillet dernier.

Rappelons que Leucan est une organisation sans but lucratif fondée en 1978. Sa mission est de favoriser le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur famille par des services d'accompagnement et de soutien distinctifs et adaptés, à toutes les étapes de la maladie et de ses effets.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente les entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 500 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

