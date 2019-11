Tappy Technologies s'associe à Mastercard pour intégrer une fonctionnalité de paiement aux objets connectés portables de mode





Le partenariat permettra dans un premier temps aux deux sociétés d'intégrer une fonctionnalité de paiement sans contact aux montres analogiques, et offrira ensuite des possibilités illimitées pour les accessoires de mode sans contact.

HONG KONG et SINGAPOUR, 7 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Tappy Technologies, fournisseur de solutions de paiements portables et numériques basé à Hong Kong, annonce aujourd'hui son partenariat stratégique avec le pionnier des technologies financières Mastercard, dans la région Asie-Pacifique.

La technologie brevetée de Tappy permet d'intégrer des puces de paiement sans contact à la quasi-totalité des accessoires de mode, en les transformant en objets connectés portables offrant une fonctionnalité de paiement. En s'associant avec Mastercard, Tappy intègre sa plateforme technologique à la plateforme de tokénisation Mastercard Digital Enablement Service (MDES), afin de tokéniser des identifiants de paiement dans les montres mécaniques et numériques pour une utilisation dans le cadre de paiements sans contact acceptant les commerçants Mastercard.

« Les consommateurs soucieux de la mode s'attendent désormais à ce que leurs marques favorites ajoutent des capacités de paiement à leurs montres, à leurs bijoux, ainsi qu'à leurs autres accessoires. Notre partenariat avec Mastercard signifie que les marques de mode peuvent désormais facilement répondre aux besoins des consommateurs, et tirer pleinement parti de cette tendance à croissance rapide », a déclaré Wayne Leung, PDG de Tappy Technologies Ltd.

Au cours du premier semestre 2020, Timex Group lancera ses premières montres offrant une fonctionnalité de paiement dans le cadre de plusieurs collections et bracelets vendus séparément, et qui seront disponibles à l'achat sur Timex.com.

« Depuis 165 ans, nous créons des montres de qualité que nos clients adorent, en proposant des articles à la mode, variés et accessibles », a déclaré Shawn Lawson Cummings, vice-présidente principale des technologies avancées chez Timex Group. « Aujourd'hui, grâce à notre partenariat avec Tappy, nous sommes en mesure de proposer des montres pratiques offrant une fonctionnalité de paiement, qui transformeront la relation avec nos clients, en leur proposant encore davantage de fonctionnalités en phase avec la manière dont ils interagissent avec le monde qui les entoure. »

L'accent que place Mastercard sur les partenariats dans le domaine des technologies financières via Mastercard Engage a permis à la société de se rapprocher de fournisseurs technologiques tels que Tappy, qui offre des expériences de paiement dans l'univers des objets connectés portables et de la mode.

Mastercard Engage est un programme mondial à succès, qui identifie les partenaires technologiques qualifiés et les met en relation avec plusieurs milliers de clients Mastercard, afin de les aider à développer leur activité. Mastercard Engage fait partie de la plateforme Mastercard Accelerate, qui est un ensemble de programmes et de solutions conçus pour répondre aux différents besoins des sociétés de technologies financières, afin de les aider à développer et à commercialiser plus rapidement leurs produits au sein d'un univers compétitif à évolution rapide.

« L'innovation qu'offre Tappy, renforcée par la technologie de paiements et de tokénisation sécurisée de Mastercard, constitue un bel exemple de la manière dont la puissance des partenariats enrichit l'univers des technologies financières. L'incursion de Mastercard dans les objets connectés portables témoigne de notre soutien en faveur des paiements sans contact. Via la plateforme Mastercard Accelerate, nous disposons d'un ensemble de solutions visant à aider les sociétés de technologies financières à accéder au niveau supérieur, et à développer leur activité à une vitesse accrue, grâce à un accès à des ressources, à des outils et à des renseignements efficaces », a déclaré Ben Gilbey, vice-président principal des paiements et des laboratoires numériques pour l'Asie-Pacifique.

À propos de Tappy Technologies

Tappy Technologies (Tappy Tech ou « Tappy ») est un fournisseur de paiements portables leader mondial, qui est connecté à des partenaires bancaires ainsi qu'à des réseaux de cartes, et dont les activités s'étendent de l'Amérique du Nord à l'Asie-Pacifique, en passant par la région EMOA. Les offres numériques et les solutions matérielles en marque blanche de Tappy sont conformes aux normes sectorielles en matière de sécurité, et sont certifiées par des organismes sectoriels tels que PCI et EMVCo.

À propos de Mastercard

Mastercard (NYSE : MA), www.mastercard.com , est une société technologique du secteur mondial des paiements. Notre réseau mondial de traitement des paiements connecte les consommateurs, les institutions financières, les commerçants, les gouvernements et les entreprises dans plus de 210 pays et territoires. Les produits et solutions de Mastercard permettent de rendre les activités commerciales quotidiennes ? telles que le shopping, les voyages, la direction d'une entreprise et la gestion des finances ? plus simples, plus sécurisées et plus efficientes pour tous. Suivez-nous sur Twitter @MastercardAP , rejoignez la conversation sur le blog Beyond the Transaction et abonnez-vous pour recevoir les toutes dernières actualités sur l' Engagement Bureau .

À propos de Timex Group

Timex Group conçoit, fabrique et commercialise des montres innovantes à travers le monde. Timex Group est une société privée basée à Middlebury, dans le Connecticut, qui possède plusieurs unités d'exploitation, et qui compte plus de 3 000 employés à travers le monde. Comptant parmi les plus grands horlogers au monde, les sociétés de Timex Group produisent des montres sous plusieurs noms de marques célèbres, parmi lesquels Timex, Nautica, Guess, GC, Salvatore Ferragamo, Versace, Versus et Ted Baker.

Communiqué envoyé le 6 novembre 2019 à 20:30 et diffusé par :