Synchronoss Technologies annonce ses résultats du troisième trimestre 2019 ; signe avec un nouveau client Cloud de niveau 1 basé aux États-Unis ; et fournit une mise à jour sur la relation avec Sequential Technology International





BRIDGEWATER, N.J., 07 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies Inc. (NASDAQ : SNCR), leader mondial et innovateur de plateformes et produits cloud, messagerie, numérique et IoT, a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de son troisième trimestre clos le 30 septembre 2019.



Glenn Lurie, président et chef de la direction, a déclaré : « Jusqu'ici, 2019 a été une année extrêmement active pour Synchronoss et nos plateformes fonctionnent bien avec de nouveaux clients, de nouveaux partenaires et des revenus pour chacune d'entre-elles. Nous avons annoncé des partenariats avec des entreprises leaders du secteur des TMT telles qu'Amazon, AT&T, BT, Microsoft, Rackspace entre autres, qui ont adopté les solutions Synchronoss pour accélérer la croissance des revenus et les transformations numériques et réduire les coûts. Nombre de ces partenariats sont des modèles de partage des revenus basés sur le succès, qui devraient générer des revenus significatifs et importants pour la société en 2020 et au-delà. »

Lurie a ajouté : « Nous sommes très heureux d'annoncer notre troisième transaction dans le cloud de l'année, avec un important opérateur Tier 1 basé aux États-Unis. Ce nouveau client, ainsi que les nouveaux accords sur le cloud annoncés précédemment, démontrent que le cloud en marque blanche Synchronoss est l'endroit idéal pour répondre aux besoins des opérateurs de téléphonie mobile tout en se préparant au lancement à grande échelle du téléphone cellulaire 5G et en recherchant de nouvelles sources de revenus et rentabilité. »

David Clark, directeur financier, a déclaré : « Alors que Sequential Technology International (STI) évalue des alternatives stratégiques, nous avons décidé de suivre une approche plus prudente de nos relations financières. En conséquence, au troisième trimestre, nous avons radié 26 millions de dollars de comptes clients liés à STI, qui sont maintenant considérés comme irrécouvrables. Cette relation de revenus avec STI étant conforme aux nouvelles normes de comptabilisation des contrats de location, la réduction de valeur est donc comptabilisée comme un ajustement cumulé des produits comptabilisé en 2018 et 2019, ce qui a pour effet de ramener les produits du troisième trimestre, selon les , de 78,2 millions de dollars US à 52,2 millions de dollars US. À l'avenir, les revenus trimestriels provenant de STI seront comptabilisés en fonction des liquidités que nous collectons en paiement de nos services, actuellement estimées entre 2,5 et 3,0 millions de dollars US par trimestre. Nous estimons que cela permettra à la direction de Synchronoss et à nos investisseurs de se concentrer sur l'avenir de la société, notamment sur l'exécution et la livraison des transactions que nous avons annoncées cette année. Avant l'ajustement des revenus de la période précédente de STI, nous avions tendance, sur le plan opérationnel, à atteindre nos prévisions initiales concernant les revenus et le BAIIA pour l'exercice. »

Faits marquants du troisième trimestre :

En excluant la réduction de valeur non récurrente des revenus de STI, les revenus du trimestre auraient été de 78,2 millions de dollars US. La réduction hors caisse de 26,0 millions de dollars US du solde des comptes débiteurs de STI, qui est comptabilisée comme un ajustement cumulé des produits antérieurs en vertu des nouvelles normes de comptabilisation des contrats de location, a généré des produits conformes aux PCGR de 52,2 millions de dollars US.

La perte nette conforme aux PCGR pour le trimestre, qui comprend la réduction de valeur de STI de 26 millions de dollars US, s'élève à 69,4 millions de dollars US, soit 1,70 dollars US par action, contre 54,5 millions de dollars US ou 1,38 dollars US par action au troisième trimestre de l'exercice précédent. En excluant la dépréciation de STI, la perte nette, selon des mesures non définies par les PCGR, attribuable à Synchronoss s'est établie à 25,3 millions de dollars, soit 62 cents par action, contre 33,5 millions de dollars US au trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit 84 cents par action.

Synchronoss a généré un BAIIA ajusté de 5,8 millions de dollars, contre 9,4 millions de dollars US au troisième trimestre 2018.

Three Months Ended September 30, $000s 2019 2018 % Change Revenues $ 52,210 $ 83,286 (37.3 )% Non-GAAP Revenue Excluding STI Write-Down 78,210 83,286 (6.0 )% Net Loss (69,432 ) (54,529 ) (27.3 )% Non-GAAP Net Loss From Cont. Ops. Attributable to Synchronoss (25,361 ) (33,457 ) 24.2 % Adjusted EBITDA 5,799 9,360 (38.0 )%





Nine Months Ended September 30, $000s 2019 2018 % Change Revenues $ 218,161 $ 243,737 (10.5 )% Non-GAAP Revenue Excluding STI Write-Down 244,161 243,737 0.2 % Net Loss (122,049 ) (141,839 ) 14.0 % Non-GAAP Net Loss From Cont. Ops. Attributable to Synchronoss (51,276 ) (75,005 ) 31.6 % Adjusted EBITDA 21,098 (1,413 ) NM

Mises à jour des dernières opérations

Les nouveaux accords clients et partenariats conclus par la société depuis la dernière annonce de résultats incluent :

Le nouveau principal client de cloud de niveau 1 basé aux États-Unis a annoncé aujourd'hui que le service de cloud en marque blanche Synchronoss devrait être lancé en 2020.

Un partenariat avec Accruent, premier fournisseur mondial de solutions de gestion des ressources physiques, permettant de combiner l'expertise de Synchronoss en matière d'analyse de bâtiments intelligents avec le système de surveillance des actifs d'Accruent. La collaboration apportera des informations précieuses et une efficacité accrue aux entreprises, à travers les installations, et augmentera considérablement l'efficacité des solutions IoT d'entreprise.

Une lettre d'intention avec CityFM combinant son expertise en ingénierie de la gestion des installations à l'expertise de Synchronoss en matière d'analyse logicielle afin de créer une offre de gestion des installations IoT de bout en bout, évolutive et susceptible de générer une efficacité accrue.

Indosat Ooredoo, un fournisseur de services de télécommunication de premier plan en Indonésie, a choisi la plate-forme DXP (Synchronoss Digital Experience) pour offrir aux clients une expérience utilisateur unifiée et interconnectée sur l'ensemble de ses canaux d'engagement. La plateforme Synchronoss soutiendra également le projet « Écosystème de la future économie numérique » d'Indosat Ooredoo, une initiative d'envergure nationale visant à encourager la collaboration et le développement de nouvelles idées, produits et cas d'utilisation faisant appel à la technologie IoT pour contribuer à la croissance économique.

British American Tobacco (BAT) lance un projet pilote multi-pays de la plateforme d'expérience numérique Synchronoss dans 25 des 2 000 points de vente qu'il occupe en Europe. La solution Synchronoss DXP fournira à BAT la possibilité de concevoir, déployer, gérer et optimiser rapidement les parcours des clients tout en offrant une expérience unifiée sur tous ses sites de vente au détail. Il s'agit du premier déploiement DXP de Synchronoss en dehors de sa base de clients traditionnelle TMT qui devrait fournir un cas d'essai puissant aux détaillants traditionnels.

Les premiers déploiements en direct utilisant Synchronoss DXP avec Amazon sont en cours avec des opérateurs à Singapour et au Mexique. Ces opérateurs sont en cours d'intégration avec Amazon et devraient commencer à offrir des services Amazon au quatrième trimestre. Trois autres déploiements d'Amazon sont également en cours et nous prévoyons un nombre de déploiements plus importants en 2020 et au-delà.

Rackspace a signé un contrat de trois ans portant sur le déploiement de la solution Synchronoss Smart Building dans cinq de ses installations en Amérique du Nord, notamment « The Castle », le siège mondial de Rackspace, situé à San Antonio, au Texas, d'une superficie d'environ 111 500 m².

En outre, Rackspace a octroyé une licence à la plateforme Financial Analytics de la société pour gérer les coûts, assurer la visibilité et générer des économies en vérifiant et en validant l'exactitude des dépenses et des factures de ses partenaires tiers les plus importants et les plus complexes.

Un rapprochement des résultats conformes aux PCGR et non définis par les PCGR a été fourni dans les tableaux des états financiers inclus dans ce communiqué de presse. Une explication de ces mesures est présentée ci-après à la rubrique « Mesures financières non définies par les PCGR ».

Détails de la conférence téléphonique

Synchronoss tiendra une conférence téléphonique le lundi 4 novembre 2019 à 17h00. (ET) pour discuter des résultats financiers de la société. Pour accéder à cet appel, composez le 1-201-493-6784. En outre, une retransmission en direct de la téléconférence sera disponible sur la page Investisseurs du site Web de la société, à l'adresse www.synchronoss.com.

Après la téléconférence, une rediffusion sera disponible pour une durée limitée au 1-412-317-6671. Le code de relecture est 13695428. Une diffusion Web archivée de cette téléconférence sera également disponible sur la page Investisseurs du site Web de la société, www.synchronoss.com.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Synchronoss a fourni dans cette version des informations financières sélectionnées qui n'ont pas été préparées conformément aux PCGR. Ces informations incluent les revenus historiques non conformes aux PCGR, le bénéfice brut, le résultat opérationnel (perte), le résultat net, le taux d'imposition effectif, le résultat par action et les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. Synchronoss utilise ces mesures financières non définies par les PCGR en interne pour analyser ses résultats financiers et estime qu'elles sont utiles aux investisseurs, en complément des mesures définies par les PCGR, pour évaluer les performances opérationnelles continues de Synchronoss. Synchronoss estime que l'utilisation de ces mesures financières non définies par les PCGR constitue un outil supplémentaire que les investisseurs peuvent utiliser pour évaluer les résultats d'exploitation et les tendances en cours, et pour comparer ses résultats financiers avec ceux d'autres sociétés du secteur, dont beaucoup présentent des résultats non conformes aux PCGR similaires. mesures financières aux investisseurs. Comme indiqué précédemment, les résultats financiers non conformes aux PCGR décrits ci-dessus ajoutent une juste valeur à la charge de rémunération à base d'actions, aux coûts liés à l'acquisition, qui comprend les coûts d'intégration, la charge de restructuration et de location liée à la cessation d'utilisation, la charge de rémunération différée liée aux gains et à l'amortissement des actifs incorporels associés aux acquisitions ainsi que certains ajustements non récurrents.

Les mesures financières non définies par les PCGR ne doivent pas être considérées isolément ni comme un substitut aux informations financières préparées conformément aux PCGR. Les investisseurs sont invités à examiner le rapprochement de ces mesures non définies par les PCGR avec leurs mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, comme indiqué ci-dessus. Comme mentionné précédemment, un rapprochement des résultats conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR a été fourni dans les tableaux des états financiers inclus dans ce communiqué de presse.

À propos de Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss transforme la façon dont les entreprises génèrent de nouveaux revenus, réduisent leurs coûts et séduisent leurs clients avec des produits numériques, de cloud, de messagerie et d'IdO prenant en charge plusieurs centaines de millions d'abonnés à travers le monde. Les nouvelles technologies sécurisées, évolutives et révolutionnaires de Synchronoss, ainsi que ses partenariats fiables et ses collaborateurs talentueux, modifient la manière dont les clients des technologies, médias et télécommunications développent leurs activités. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.synchronoss.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations concernant Synchronoss et ses attentes, projets et perspectives futurs, qui constituent des "déclarations prospectives" au sens de la Loi de 1995 sur la réforme du litige avec le secteur privé (Private Securities Litigation Reform Act). À cette fin, toutes les déclarations contenues dans ce document qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Sans limiter ce qui précède, les mots « peut », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « estime », « pourrait », « a l'intention », « croit », « potentiel » ou « continue » ou d'autres expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Synchronoss a largement fondé ces déclarations prospectives sur ses attentes et prévisions actuelles concernant des événements futurs et les tendances financières susceptibles d'affecter ses activités, sa situation financière et ses résultats d'exploitation. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont soumises à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, y compris, sans limitation, les risques liés à la capacité de la Société à maintenir ou à augmenter les revenus de ses grands clients et à générer des revenus, de nouveaux clients, les attentes de la société en matière de charges et de produits, la suffisance des ressources de trésorerie de la société et sa capacité à satisfaire ou à refinancer ses dettes existantes, les stratégies de croissance de la société, les tendances prévues et les défis auxquels le marché sur lequel la société exerce ses activités, les attentes de la société à l'égard des exigences réglementaires fédérales, nationales et étrangères, les poursuites en instance contre la société décrites dans ses plus récents documents déposés auprès de la SEC, et autres risques et facteurs qui sont décrits dans les sections « Facteurs de risque » et « Analyse par la direction de la situation financière et des résultats de l'exploitation » du Rapport annuel sur formulaire 10-K de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, dans les dossiers de la SEC et disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.

BILANS CONSOLIDÉS CONDENSÉS

(non audités) (En milliers)

September 30, 2019 December 31, 2018 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 19,193 $ 103,771 Restricted cash 21 6,089 Marketable securities, current 897 28,230 Accounts receivable, net of allowances for bad debt of $3,318 and $4,599 at September 30, 2019 and December 31, 2018, respectively 73,574 102,798 Prepaid expenses 17,096 45,058 Other current assets 4,934 8,508 Total current assets 115,715 294,454 Restricted cash Marketable securities, non-current ? 6,658 Property and equipment, net 35,631 67,937 Operating lease right-of-use assets 55,308 ? Goodwill 220,367 224,899 Intangible assets, net 81,172 98,706 Other assets 7,769 8,982 Equity method investment ? 1,619 Total assets $ 515,962 $ 703,255 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Accounts payable $ 15,496 $ 13,576 Accrued expenses 54,219 59,545 Deferred revenues, current 53,789 57,101 Short-term convertible debt, net of debt issuance costs ? 113,542 Mandatorily redeemable financial instrument ? ? Total current liabilities 123,504 243,764 Lease financing obligation ? 9,494 Operating lease liabilities, non-current 62,863 ? Long-term convertible debt, net of debt issuance costs ? ? Deferred tax liabilities 1,270 1,347 Deferred revenues, non-current 34,018 59,841 Other non-current liabilities 4,624 10,797 Redeemable noncontrolling interest 12,500 12,500 Commitments and contingencies Series A Convertible Participating Perpetual Preferred Stock, $0.0001 par value; 10,000 shares authorized; 210 shares issued and outstanding at September 30, 2019 192,596 176,603 Stockholders' equity: Common stock, $0.0001 par value; 100,000 shares authorized, 51,608 and 49,836 shares issued; 44,446 and 42,674 outstanding at September 30, 2019 and December 31, 2018, respectively 5 5 Treasury stock, at cost (7,162 and 7,162 shares at September 30, 2019 and December 31, 2018, respectively) (82,087 ) (82,087 ) Additional paid-in capital 528,734 534,673 Accumulated other comprehensive loss (33,880 ) (30,383 ) Accumulated deficit (328,185 ) (233,299 ) Total stockholders' equity 84,587 188,909 Total liabilities and stockholders' equity $ 515,962 $ 703,255

SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.

ÉTATS DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

(non audités)

(En milliers, sauf les données par action)

Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, 2019 2018 2019 2018 Net revenues $ 52,210 $ 83,286 $ 218,161 $ 243,737 Costs and expenses: Cost of revenues 35,602 43,714 107,958 127,788 Research and development 18,575 18,684 57,282 59,789 Selling, general and administrative 30,536 27,320 82,862 99,368 Restructuring charges (39 ) 4,539 738 8,425 Depreciation and amortization 18,508 23,658 58,920 70,330 Total costs and expenses 103,182 117,915 307,760 365,700 Loss from continuing operations (50,972 ) (34,629 ) (89,599 ) (121,963 ) Interest income 228 203 716 7,518 Interest expense (203 ) (1,370 ) (1,251 ) (3,935 ) Gain on extinguishment of debt 5 ? 822 ? Other (expense) income, net (422 ) (13,439 ) 17 (9,180 ) Equity method investment (loss) income ? 283 (1,619 ) 71 Loss from continuing operations, before taxes (51,364 ) (48,952 ) (90,914 ) (127,489 ) (Provision) benefit for income taxes (9,849 ) 2,308 (6,614 ) 1,604 Net loss (61,213 ) (46,644 ) (97,528 ) (125,885 ) Net loss attributable to redeemable noncontrolling interests (25 ) (422 ) (931 ) 2,122 Preferred stock dividend (8,194 ) (7,463 ) (23,590 ) (18,076 ) Net loss attributable to Synchronoss $ (69,432 ) $ (54,529 ) $ (122,049 ) $ (141,839 ) Earnings per share: Basic $ (1.70 ) $ (1.38 ) $ (3.01 ) $ (3.51 ) Diluted $ (1.70 ) $ (1.38 ) $ (3.01 ) $ (3.51 ) Weighted-average common shares outstanding: Basic 40,910 39,612 40,564 40,405 Diluted 40,910 39,612 40,564 40,405

SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(En milliers, sauf les données par action)

Nine Months Ended September 30, 2019 2018 Operating activities: Net loss $ (97,528 ) $ (125,885 ) Adjustments to reconcile Net Loss to net cash used in operating activities: Depreciation and amortization 58,921 70,330 Change in fair value of financial instruments ? (3,849 ) Amortization of debt issuance costs 272 1,060 (Gain) loss on extinguishment of debt (822 ) ? Accrued PIK interest* ? (7,037 ) Allowance for loan losses* ? 18,225 (Earnings) loss from equity method investments* 1,619 (71 ) Loss (Gain) on disposals 15 277 Amortization of bond premium (34 ) 75 Deferred income taxes (25 ) (1,648 ) Stock-based compensation 17,033 22,040 Cumulative adjustment to STI receivable 26,044 ? ROU Asset Impairment 6,268 ? Changes in operating assets and liabilities: Accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts 3,180 28,789 Prepaid expenses and other current assets 34,052 (12,844 ) Other assets 1,966 947 Accounts payable 2,615 8,195 Accrued expenses (9,418 ) (24,539 ) Other liabilities (3,736 ) (3,886 ) Deferred revenues (28,583 ) (30,841 ) Net cash provided by (used for) operating activities 11,839 (60,662 ) Investing activities: Purchases of property and equipment (7,077 ) (8,565 ) Purchases of capitalized software (9,289 ) (11,012 ) Purchases of marketable securities available for sale (47,703 ) (15,784 ) Maturity of marketable securities available for sale 81,794 3,050 Business acquired, net of cash ? (9,734 ) Net cash used for investing activities 17,725 (42,045 ) Financing activities: Extinguishment of outstanding Convertible Senior Notes (112,993 ) ? Proceeds from issuance of preferred stock ? 86,220 Preferred dividend payment (7,075 ) ? Payments for finance leases (925 ) (1,018 ) Net cash (used for) provided by financing activities (120,993 ) 85,202 Effect of exchange rate changes on cash 783 (1,805 ) Net decrease in cash, restricted cash and cash equivalents (90,646 ) (19,310 ) Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of period 109,860 246,125 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of period $ 19,214 $ 226,815

SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES CONFORMES AUX PCGR ET NON CONFORMES AUX PCGR

(En milliers, sauf les données par action)

(non audités)

Three Months Ended Sep 30, Nine Months Ended Sep 30, 2019 2018 2019 2018 Non-GAAP financial measures and reconciliation: GAAP Revenue $ 52,210 $ 83,286 $ 218,161 $ 243,737 Less: Cost of revenues 35,602 43,714 107,958 127,788 Gross Profit 16,608 39,572 110,203 115,949 Add / (Less): Stock-based compensation expense 803 1,035 2,147 3,447 Restructuring and cease-use lease expense 141 ? 405 ? Cumulative adjustment to STI receivable 26,044 26,044 Adjusted Gross Profit $ 43,596 $ 40,607 $ 138,799 $ 119,396 Adjusted Gross Margin 83.5 % 48.8 % 63.6 % 49.0 % GAAP loss from continuing operations (50,972 ) (34,629 ) (89,599 ) (121,963 ) Add / (Less): Stock-based compensation expense 6,000 7,216 17,028 22,038 Acquisition costs ? 38 (230 ) 149 Restructuring and cease-use lease expense 6,215 4,539 7,429 8,425 Amortization expense 5,808 8,472 19,072 25,122 Cumulative adjustment to STI receivable 26,044 ? 26,044 ? One-Time Expenses due to Restatement, etc. 4 3,638 1,506 19,608 Non-GAAP loss from continuing operations $ (6,901 ) $ (10,726 ) $ (18,750 ) $ (46,621 ) GAAP Net loss attributable to Synchronoss $ (69,432 ) $ (54,529 ) $ (122,049 ) $ (141,839 ) Add / (Less): Stock-based compensation expense 6,000 7,216 17,028 22,038 Acquisition costs ? 38 (230 ) 149 Restructuring and cease-use lease expense 6,215 4,539 7,429 8,425 Amortization expense 5,808 8,472 19,072 25,122 Non-GAAP Expenses attributable to Non-Controlling Interest ? (523 ) (76 ) (1,269 ) One-Time Expenses due to Restatement, etc. 4 3,638 1,506 19,608 Cumulative adjustment to STI receivable 26,044 ? 26,044 ? Income Tax Effect at Statutory Tax Rates ? (2,308 ) ? (7,239 ) Non-GAAP Net loss from continuing operations attributable to Synchronoss $ (25,361 ) $ (33,457 ) $ (51,276 ) $ (75,005 ) Diluted Non-GAAP Net loss from continuing operations per share $ (0.62 ) $ (0.84 ) $ (1.26 ) $ (1.86 ) Weighted shares outstanding - Basic 40,910 39,612 40,564 40,405

SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES CONFORMES AUX PCGR ET NON CONFORMES AUX PCGR

(En milliers, sauf les données par action)

(non audités)

Three Months Ended Nine Months Ended Sep 30, 2018 Dec 31, 2018 Mar 31, 2019 Jun 30, 2019 Sep 30, 2019 Sep 30, 2019 Sep 30, 2018 Net (loss) income attributable to Synchronoss $ (54,529 ) $ (101,909 ) $ (27,587 ) $ (25,030 ) $ (69,432 ) $ (122,049 ) $ (141,839 ) Add / (Less): Restructuring and cease-use lease expense 4,539 3,950 740 474 6,215 7,429 8,425 Net change in contingent consideration obligation ? ? ? ? ? ? ? Depreciation and amortization 23,658 47,324 20,143 20,269 18,508 58,920 70,330 Interest income (203 ) (252 ) (189 ) (299 ) ( 228 ) (716 ) (7,518 ) Interest Expense 1,370 976 585 463 203 1,251 3,935 Gain on Extinguishment of debt ? (1,760 ) (387 ) (430 ) ( 5 ) (822 ) ? Other Income (expense), net 13,439 65,737 (463 ) 24 422 (17 ) 9,180 Equity method investment income (loss), net (283 ) 28,671 1,243 376 ? 1,619 (71 ) Benefit for income taxes (2,308 ) (16,290 ) (1,391 ) (1,844 ) 9,849 6,614 (1,604 ) Net (loss) income attributable to noncontrolling interests 422 (6,715 ) 313 593 25 931 (2,122 ) Preferred dividend 7,463 7,517 7,537 7,859 8,194 23,590 18,076 Stock-based compensation expense 7,216 5,566 5,554 5,474 6,000 17,028 22,038 Acquisition costs 38 109 (188 ) (42 ) ? (230 ) 149 Integration ? ? ? ? ? ? ? Cumulative adjustment to STI receivable ? ? ? ? 26,044 26,044 ? One-Time Expenses due to Restatement, etc. 3,638 800 720 782 4 1,506 19,608 Net income from discontinued operations, net of taxes ? (18,288 ) ? ? ? ? ? Reclassification of expenses 4,900 ? ? ? ? ? ? Adjusted EBITDA (non-GAAP) $ 9,360 $ 15,436 $ 6,630 $ 8,669 $ 5,799 $ 21,098 $ (1,413 )





Three Months Ended Sep 30, Nine Months Ended Sep 30, 2019 2018 2019 2018 Net Cash (used in) provided by operating activities $ (6,725 ) $ 10,719 $ 11,839 $ (60,662 ) Add / (Less): Capitalized software (3,330 ) (2,811 ) (9,289 ) (11,012 ) Property and equipment (2,137 ) (4,745 ) (7,077 ) (8,565 ) Free Cashflow $ (12,192 ) $ 3,163 $ (4,527 ) $ (80,239 ) Add: One-Time Expenses due to Restatement, etc. 4 3,638 1,506 19,608 Adjusted Free Cashflow $ (12,188 ) $ 6,801 $ (3,021 ) $ (60,631 )

