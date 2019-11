Ultivue élargit son portefeuille UltiMappertm de tests de marqueurs multiplex pour un phénotypage complet du micro-environnement immunitaire et de recherche en immuno-profilage tissulaire





Ultivue, un chef de file parmi les développeurs de tests d'identification et de quantification de biomarqueurs tissulaires destinés aux laboratoires de recherche translationnelle et de pathologie, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son portefeuille de kits d'immunofluorescence multiplex UltiMappertm avec l'ajout d'un kit T-reg et d'un kit MDSC. Le kit UltiMapper I/O T-reg identifie les lymphocytes T régulateurs et les lymphocytes T cytotoxiques dans le contexte de la tumeur et permet le phénotypage de lymphocytes T doubles positifs activés. Le kit UltiMapper I/O MDSC permet l'identification et la caractérisation de cellules suppressives dérivées de myéloïdes et permet aux chercheurs de distinguer les phénotypes M-MDSC des phénotypes PMN-MDSC.

Ces nouveaux kits offrent les mêmes avantages, en termes d'imagerie à haut débit, plein champ sur diapositives, et utilisent des équipements et des flux de travail IHC conventionnels, comme les kits UltiMapper I/O PD-L1, UltiMapper I/O PD-1, UltiMapper I/O T-act, et UltiMapper I/O APC. « L'ajout des kits T-reg et MDSC sur la plateforme UltiMapper offre désormais aux chercheurs une vue approfondie des sources de régulation et de suppression cellulaire globales, fondamentales pour la caractérisation des signatures en jeu dans le microenvironnement tumoral », a déclaré Philippe Mourere, vice-président principal des opérations commerciales chez Ultivue. « Nous trouvons très encourageant le fait que l'ampleur et la profondeur des marqueurs d'immuno-profilage dans les échantillons de tissus puissent permettre une validation supplémentaire des biomarqueurs cliniquement pertinents en immuno-oncologie, inflammation et immunologie, et dans la recherche sur le cancer ».

Les recherches comprenant des données générées par les kits MDSC et T-reg seront affichées sur trois des dix affiches présentant la technologie Ultivue, lors de la prochaine réunion annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) au Gaylord National Resort & Convention Center à National Harbour, dans le Maryland, du 6 au 10 novembre.

Les informations détaillées des présentations d'affiches sont disponibles ci-dessous :

Vendredi 8 novembre, de 7h à 20h :

P39 : Au-delà du test : Comparaison de l'IHC chromogène multiplex et de l'IHC fluorescent pour l'établissement de profils d'immuno-oncologie standardisés chez des patients atteints d'un carcinome du poumon non à petites cellules

P45 : Coloration multiplex en radiothérapie localisée, scanner de lame entière et phénotypage spatial de l'épuisement des lymphocytes T, du T-reg et des MDSC dans des échantillons de tumeur FFPE

P49 : Utilisation d'Ultivue ISP mIF pour localiser et quantifier les T-reg dans des tissus FFPE humains

P55 : Combinaison du meilleur des deux mondes : transfert d'images mIF de patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) en images pseudo-chromogéniques mIHC

P127 : Développement d'un panel de 12 plex MIF en vue d'une analyse approfondie du paysage TIME analysant 4 096 phénotypes

P563 : Profilage des liaisons entre T-reg et CTL dans le MET des échantillons FFPE du CBNPC

P567 : Caractérisation des MDSC dans le MET des échantillons FFPE de cancer colorectal

Samedi 9 novembre, de 7h à 20h30 :

P40 : Des signatures d'immunité tumorale visant à élargir les approches de diagnostic actuelles dans les cancers déficients en MMR dans le contexte du syndrome de Lynch, grâce à la technologie ISP et à l'intégration de la phénomique des tissus

P46 : mIF sur la même lame et coloration histologique sur fond clair comme nouvel outil de recherche pour une évaluation rapide et complète de la pathologie du MET

P70 : Caractérisation tissulaire de l'épuisement des lymphocytes T dans les MII et les cancers colorectaux à l'aide de mIHC

L'équipe scientifique d'Ultivue se réjouit de l'occasion qui lui est offerte d'interagir avec la communauté biomédicale lors de la réunion annuelle du SITC au stand N° 428.

À propos d'Ultivue

En développant un ensemble unique de nouveaux réactifs exclusifs utilisés à la fois pour la détection de biomarqueurs (contenu plus élevé, faible débit) et pour l'utilisation en translation (contenu plus faible, haut débit), Ultivue transmet les connaissances issues de la recherche directement au sein du laboratoire de pathologie. Les tests multiplexés UltiMapper d'Ultivue appliqués aux échantillons de biopsie tissulaires permettent la quantification simultanée de la résolution spatiale sous-cellulaire de plusieurs biomarqueurs et s'adaptent parfaitement aux flux de travail traditionnels d'IHC. Les spécialistes en recherche translationnelle et recherche clinique profitent de l'atout des tests UltiMapper pour expliciter la biologie complexe et démontrer leur utilité clinique en tant qu'outils de recherche en médecine de précision. Ultivue élargit son portefeuille de produits de dosage UltiMapper et sa gamme de services de recherche contractuelle pour fournir un ensemble complet de solutions de médecine de précision en matière de recherche en oncologie et axer ses efforts dans d'autres domaines thérapeutiques.

Ultivue est basé à Cambridge, dans le Massachusetts. Pour plus d'informations, visitez notre site www.ultivue.com

Exclusivement destiné à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 novembre 2019 à 18:45 et diffusé par :