Stingray signe une entente à long terme et devient le fournisseur de solutions multimédias dans les magasins de Metro Inc.





MONTRÉAL, 06 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray, chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises et fournisseur de solutions multimédias en magasin, a annoncé avoir conclu une entente à long terme visant à offrir une programmation musicale personnalisée et ponctuée de messages en magasin dans plus d'un millier d'épiceries et de pharmacies du chef de file METRO. Les détaillants faisant partie de l'entente comprennent les établissements Metro et Metro Plus du Québec, Metro en Ontario, Super C, Food Basics, Adonis, Les 5 Saisons, Brunet et Jean Coutu.



Le solide partenariat faisant de Stingray le fournisseur de solutions d'affichage numérique pour les pharmacies Brunet et Jean Coutu depuis plus de dix ans a servi de base pour continuer de renforcer l'expérience client de la marque par l'entremise de solutions audio de pointe. L'offre comprend une programmation musicale personnalisée incluant plus de 30 millions de titres, segmentée selon le moment de la journée et régulièrement mise à jour, de même que la production de messages à diffuser en magasin et personnalisés pour chacune des marques.

«?Nous avons toujours cru que les solutions multimédias en magasin devraient faire partie intégrante de la stratégie de marque et d'expérience client des entreprises, affirme Eric Boyko, chef de la direction et cofondateur de Stingray. Nous sommes donc ravis de permettre à chaque marque de diffuser en magasin de la musique et des messages personnalisés qui sauront tant divertir qu'informer les clients.?»



«?Nous avons établi au fil des ans une solide relation avec Stingray, et nous sommes heureux de poursuivre cette collaboration ayant pour objectif d'améliorer l'expérience client, affirme Alain Tadros, Vice-président, marketing de Metro. Cette entente fera en sorte que les commerçants seront davantage à même de contrôler et de personnaliser leurs services audio, ce qui est primordial pour créer des environnements commerciaux harmonisés à l'image de marque.?»



La solution multimédia sera déployée d'ici la fin de l'année dans l'ensemble des établissements en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file mondial des services musicaux multiplateformes et des expériences numériques s'adressant aux câblodistributeurs, aux établissements commerciaux, aux fournisseurs de services par contournement, aux opérateurs de télécommunications mobiles et plus encore. Stingray propose notamment des chaînes télé offertes en format linéaire et sur demande, des chaînes télé en format 4K ultra-HD, des produits de karaoké, des services d'affichage numérique, des solutions musicales pour environnements commerciaux, des applications mobiles et plus encore. S'adressant aux particuliers comme aux entreprises, Stingray offre ses services à environ 400 millions d'abonnés dans 156 pays et ses applications mobiles ont été téléchargées à plus de 90 millions de reprises. Le siège social de Stingray est situé à Montréal, au Canada. L'entreprise compte présentement plus de 350 employés dans le monde. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

1 514 664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com

Communiqué envoyé le 6 novembre 2019 à 18:15 et diffusé par :