Prix Hommage Aînés 2019 - Des lauréats de partout au Québec récompensés pour leur implication dans leur milieu

QUÉBEC, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Pour une vingtième année, l'engagement bénévole exceptionnel de 18 personnes a été souligné dans le cadre de la remise du Prix Hommage Aînés du gouvernement du Québec.

À l'occasion de cette cérémonie, qui se déroulait aujourd'hui au Manoir Montmorency à Québec, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, a mis en lumière la contribution exemplaire des lauréates et des lauréats auprès de leurs pairs afin de favoriser le mieux-être des personnes aînées ainsi que leur participation accrue à la société.

Pour notre gouvernement, rendre notre société plus accueillante et bienveillante est le fruit d'un travail collectif, et cet évènement rappelle que le mieux-être des aînés est une priorité de toutes les Québécoises et de tous les Québécois.

« L'appui des bénévoles investis dans cette cause et des 18 lauréates et lauréats nous est très précieux. Leurs actions quotidiennes, guidées par des valeurs telles que l'altruisme et la solidarité, nous motivent à poursuivre la mise en place d'initiatives qui redonnent aux personnes aînées la place qui leur revient, au coeur de leur communauté. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Le Prix Hommage Aînés du gouvernement du Québec est décerné à une personne aînée qui, dans sa région, se distingue par son implication bénévole exceptionnelle dans son milieu.

Les 18 personnes honorées cette année sont les suivantes :

Pâquerette Coulombe (Bas-Saint-Laurent)

Réal Payette (Saguenay - Lac-Saint-Jean)

Francine Gendron (Capitale-Nationale)

(Capitale-Nationale) Marthe Poisson (Mauricie)

(Mauricie) Louise Ostiguy (Estrie)

(Estrie) Ghislaine Rouly (Montréal)

(Montréal) Yolande Gravel (Outaouais)

(Outaouais) Julianne Pilon (Abitibi-Témiscamingue)

(Abitibi-Témiscamingue) Lucie Lessard (Côte-Nord)

(Côte-Nord) Marcelle Rossignol-Pomerleau (Nord-du-Québec)

(Nord-du-Québec) Marguerite Cummings (Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine)

(Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine) Andrée Laroche (Chaudière-Appalaches)

François Dyotte ( Laval )

) Yvette Gariépy (Lanaudière)

Pierre Lemieux (Laurentides)

(Laurentides) Cécile Choinière (Montérégie)

Suzanne Forestier (Centre-du-Québec)

(Centre-du-Québec) Carole Beaulne (Nunavik)

Pour plus de détails sur les lauréates et lauréats et le Prix Hommage Aînés, consultez le Québec.ca/prix-hommage-aines.

