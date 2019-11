Les Aliments Maple Leaf nomme le cadre des finances Geert Verellen comme nouveau chef des finances





MISSISSAUGA, ON, le 6 nov. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX : MFI) a nommé le cadre des finances, Geert Verellen, comme nouveau chef des finances, nomination qui entre en vigueur le 6 janvier 2020.

Lorsqu'il entrera au service des Aliments Maple Leaf, Monsieur Verellen arrivera de chez Walmart, où il aura occupé la fonction de chef des finances régional pour Walmart Canada, India et Japan.

Avant de joindre les rangs de Walmart en 2015, il a occupé diverses fonctions dans le domaine des finances chez le groupe Delhaize, un détaillant alimentaire international belge (faisant maintenant partie du groupe Ahold Delhaize) et devint par la suite chef des finances de ses exploitations belges. Auparavant, M. Verellen était cadre responsable des Relations avec les investisseurs et porte?parole pour le groupe Delhaize. Avant de travailler dans le secteur de la vente au détail des aliments, pendant huit ans, il a également oeuvré à un poste de directeur de la vérification chez PricewaterhouseCoopers en Belgique et aux États-Unis.

M. Verellen succédera à madame Debbie Simpson qui exerce la fonction de chef des finances de l'entreprise depuis 2014. Elle a annoncé en août qu'elle allait quitter l'entreprise le 1er novembre.

« L'étendue des connaissances de Geert en matière de finances et sa vaste expérience dans l'alimentation au détail seront d'importants atouts pour les Aliments Maple Leaf, affirme Michael McCain, président et chef de la direction. Ses compétences reconnues pour communiquer sur les finances avec les analystes, les investisseurs et le public nous aideront à articuler efficacement notre vision et notre stratégie à l'avenir. »

M. Verellen est titulaire d'une maîtrise en génie commercial et d'un certificat en économie appliquée et en comptabilité de l'Université d'Anvers en Belgique et il a travaillé en qualité de comptable agréé en Belgique.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise spécialisée en produits alimentaires qui fabrique des aliments sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMC, Field Roast Grain Meat Co.MC et Swift®. Maple Leaf emploie environ 12 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États?Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

Communiqué envoyé le 6 novembre 2019 à 17:15 et diffusé par :