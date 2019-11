Suncor Énergie annonce l'arrivée de Lorraine Mitchelmore au sein de son conseil d'administration





CALGARY, Alberta, 06 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suncor a annoncé aujourd'hui la nomination de Lorraine Mitchelmore à titre de membre du conseil d'administration de l'entreprise. La nomination de Mme Mitchelmore entre en vigueur le 6 novembre 2019.



« Je suis enchanté d'accueillir Lorraine au conseil d'administration de Suncor, a mentionné Michael Wilson, président du conseil d'administration de Suncor. Lorraine possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière et gazière à l'échelle internationale. Elle possède une expertise approfondie dans les domaines de la gestion des risques, la stratégie d'entreprise, l'exploitation et la santé et la sécurité des employés. Les membres du conseil d'administration sont impatients de travailler avec elle. »

Jusqu'à tout récemment, Lorraine était présidente et chef de la direction de Field Upgrading, une entreprise oeuvrant dans le secteur des technologies de valorisation du combustible financée par des capitaux privés de Calgary. Avant son passage à Field Upgrading, Lorraine a été présidente et dirigeante nationale de Shell Canada Limited ainsi que vice-présidente directrice du secteur pétrole lourd pour Shell Americas. Elle est administratrice de la Banque de Montréal depuis 2015 et siège au conseil de Shell Canada Limited, au conseil consultatif canadien de Catalyst, Inc. et au conseil de Trans Mountain Corporation.

Lorraine est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en géophysique de l'Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador et d'une maîtrise en géophysique de l'Université de Melbourne, en Australie ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Kingston Business School à Londres, en Angleterre.

Pour consulter la biographie de Mme Mitchelmore et en savoir plus sur le conseil d'administration de Suncor, visitez suncor.com.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Demandes des médias :

833-296-4570

media@suncor.com

Demandes des investisseurs :

800-558-9071

invest@suncor.com

Communiqué envoyé le 6 novembre 2019 à 17:15 et diffusé par :