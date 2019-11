Cargill ouvre un Culinary Experience Hub à Vilvorde pour aider ses clients à répondre aux nouvelles demandes des consommateurs





Cet investissement permettra aux clients de créer des solutions de formulation alimentaire en collaboration avec les experts R&D de Cargill

VILVORDE, Belgique, 6 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Cargill a ouvert un Culinary Experience Hub sur son site R&D de Vilvorde, en Belgique. Les clients de toute la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) sont invités à relever les défis qu'ils rencontrent en matière de formulation alimentaire et à créer de nouveaux ingrédients et recettes aux côtés des experts alimentaires de Cargill.

Vilvorde est l'un des premiers centres d'expérience culinaire de Cargill. Il offre un large éventail de capacités de formulation alimentaire et son personnel, qui inclut la recherche et le développement ainsi qu'un chef cuisinier professionnel, travaille avec les clients pour adapter les produits existants à l'évolution des demandes des consommateurs ou développer de nouveaux produits à partir de zéro.

Le site comprend une usine pilote de boulangerie, un centre régional de friture et une zone de dégustation culinaire ayant des capacités en produits laitiers, boissons, boulangerie, aliments prêts à servir et applications culinaires. Les scientifiques sur place créent des solutions de menu novatrices qui combinent les connaissances des consommateurs, les tendances prévues et l'expertise culinaire, sorte d'incubateur des goûts de demain.

« Imaginez que vous êtes un client de Cargill qui essaie d'identifier les meilleurs ingrédients pour les consommateurs. Vous pourriez entendre parler des caractéristiques et de la fonctionnalité d'un ingrédient, et en échantillonner un prototype. Ou venir chez Cargill à Vilvorde pour cocréer et goûter une assiette de produits alimentaires fraîchement préparés, comme le ferait un consommateur chez lui ou au restaurant », explique André van der Wulp, Cargill R&D Leader pour la région EMEA.

« Le Culinary Experience Hub de Cargill à Vilvorde abrite une équipe d'experts culinaires et de chefs cuisiniers qui collaborent avec les clients pour développer sur le terrain des solutions innovantes qui répondent de manière spécifique aux enjeux et exigences des consommateurs. Nos produits de qualité alliés à une touche de créativité culinaire nous aident, nos clients et nous, à trouver de nouvelles solutions alimentaires dans l'air du temps et qui ne font aucun compromis au niveau du goût, de la qualité et du prix. »

Le centre de R&D européen (situé en Belgique, à la périphérie de Bruxelles) est le principal centre de recherche et développement de Cargill pour la région EMEA. Il est étroitement lié à un réseau de centres d'innovation qui fournissent des services de R&D, des applications et un support technique aux clients du monde entier. Ces centres sont eux-mêmes en lien étroit avec de nombreux sites régionaux d'applications et de services techniques, ce qui permet à l'entreprise d'observer de très près l'évolution des tendances des marchés locaux et aux clients d'adapter leurs produits aux goûts du marché local. Le centre de Vilvorde emploie plus de 150 scientifiques et technologues.

À propos de Cargill

Répartis dans 70 pays, les 160 000 collaborateurs de Cargill s'engagent au quotidien à nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable. Chaque jour, nous mettons les agriculteurs en contact avec les marchés, les clients avec les ingrédients, les hommes et les animaux avec les aliments dont ils ont besoin pour prospérer. Nos 154 ans d'expérience, alliés aux nouvelles technologies et connaissances, font de nous un partenaire de confiance pour nos clients des secteurs alimentaire, agricole, financier et industriel de plus de 125 pays. Côte à côte, nous construisons un avenir agricole plus fort et plus durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : Cargill.com ou News Center.

À propos de Cargill en Belgique

Cargill s'est établie en Belgique dans un bureau d'importation du grain installé à Anvers en 1953. Aujourd'hui notre effectif se compose de plus de 1 300 employés répartis sur huit sites : Anvers (trois sites), Izegem, Gent, Vilvorde, Mechelen et Mouscron. Les activités de Cargill en Belgique comprennent la production d'ingrédients alimentaires ainsi que le traitement, la distribution et le négoce de divers produits agricoles, entre autres. Le siège européen des divisions alimentaires de Cargill, au même titre que son centre européen de recherche et développement, est également implanté en Belgique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1024648/Cargill_Vilvoorde_Culinary_Experience_Hub.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/707437/Cargill_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 novembre 2019 à 17:07 et diffusé par :