DOMTAR DÉCLARE SON DIVIDENDE TRIMESTRIEL RÉGULIER ET ANNONCE UNE AUGMENTATION DE SON PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS





Domtar Corporation a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel sur ses actions ordinaires (NYSE: UFS) (TSX: UFS). Ce dividende de 0,455 $ US par action sera versé le 15 janvier 2020 aux actionnaires inscrits le 2 janvier 2020.

La Société a également annoncé que son conseil d'administration a autorisé une augmentation de 300 millions de dollars au programme de rachat d'actions de Domtar. Cette augmentation s'ajoute au rachat de 1,3 milliard de dollars autorisé précédemment par la Société, en vertu duquel environ 178 millions de dollars étaient disponibles en date du 30 septembre 2019. Le nouveau programme de rachat d'actions, qui n'est soumis à aucune date d'expiration, peut être arrêté en tout temps.

«?L'augmentation du programme de rachat d'actions démontre notre confiance renouvelée en notre capacité à générer des flux de trésorerie et s'appuie sur notre capacité éprouvée à verser des dividendes aux actionnaires?», a déclaré John D. Williams, président et chef de la direction. «?Nous continuerons d'adopter une approche équilibrée et disciplinée en matière de déploiement de ressources, en investissant pour stimuler la croissance de nos activités de base et en remettant du capital aux actionnaires.?»

Aux termes du programme de rachat d'actions, la Société est autorisée à racheter à l'occasion des actions ordinaires de son capital en circulation sur le marché libre ou aux termes d'opérations de gré à gré. Le moment et le montant des rachats d'actions seront fonction de divers facteurs, dont les conditions du marché et les considérations touchant la Société et la réglementation. Le programme de rachat d'actions peut être suspendu, modifié ou abandonné à tout moment et la Société n'a aucune obligation de racheter quelque quantité que ce soit de ses actions ordinaires aux termes du programme.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d'emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits hygiéniques absorbants. Comptant près de 10?000 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 5,5 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

