L'Empire State Building ou les merveilles de la saison des Fêtes





Grande nouveauté cet hiver : chaleur rayonnante à l'Observatoire du 86e étage

NEW YORK, 6 novembre 2019 /CNW/ - L'Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui les points forts du bouquet annuel, celui de la saison des Fêtes, offert aux New-Yorkais, aux touristes et aux fans du monde entier. La célébration, qui a lieu en novembre et décembre, sera ponctuée par une vitrine de saison sur la Cinquième Avenue, des concerts du temps des Fêtes et des célébrités invitées surprises. Les décorations dans le style Art déco, signature de l'édifice, ornant l'entrée de l'Observatoire à la 34e Rue et le hall emblématique de la Cinquième Avenue, feront briller l'intérieur de l'ESB à l'instar de ses célèbres tours lumineuses. Du rez-de-chaussée à l'antenne rayonnante, l'ESB répand la joie des Fêtes aux quatre coins de la ville de New York et du globe. Grande nouveauté cet hiver, la chaleur rayonnante assure aux visiteurs sur la terrasse d'observation panoramique extérieure du 86e étage, à 360 degrés, un confort supplémentaire.

« De notre musée interactif immersif au 2e étage aux nouveaux radiateurs extérieurs au 86e étage, en passant par l'Observatoire panoramique vitré du 102e étage, l'Empire State Building, en offrant une réinterprétation complète de l'expérience Observatoire, est l'endroit idéal où vivre la magie de New York pendant les Fêtes », a déclaré Anthony E. Malkin, président-directeur général de la Empire State Realty Trust.

Le parcours des visiteurs jusqu'au célèbre Observatoire du 86e étage est empreint d'un sentiment de fête aux emplacements suivants :

Cinquième Avenue et vestibules de l'Observatoire :

Dès le 11 novembre 2019, l'esprit des Fêtes, style ESB, s'anime. Les ornements et décorations, dans les tons classiques d'or, de bronze et d'argent, mettront en évidence les détails de l'Art déco dans le hall d'entrée de la Cinquième Avenue. Le 13 novembre, les Radio City Rockettes « déballeront » à nouveau les fenêtres de la Cinquième Avenue de l'ESB, conçues sur mesure par Mark Stephen Experiential Agency. Ces vitres personnalisées présenteront plusieurs itérations du bâtiment sur fond d'ornements métalliques réfléchissants, de paysages confits et de casse-noix.

L'ESB sonnera également les Fêtes avec des concerts dans le hall de la Cinquième Avenue. Du lundi 2 décembre au vendredi 27 décembre 2019, un pianiste interprétera des classiques du temps des Fêtes et un répertoire constitué des coups de coeur de la saison. Dans le même esprit, l'ESB accueillera aussi, tout au long de la saison, plusieurs chorales d'élèves de la région.

Galeries au 2e étage :

En se rendant à l'Observatoire du 86e étage, les visiteurs peuvent explorer la place qu'occupe l'édifice dans la culture populaire, et ce, au fil de neuf expositions interactives et immersives qui s'étendent sur 929 mètres carrés. Laissez-vous transporter au début des années 1930, à l'époque des travaux de construction de l'Empire State Building; profitez d'un court-métrage truffé des favoris de la saison, comme Elf, When Harry Met Sally et A Very Harold and Kumar Christmas, sur un visuel panoramique de 72 écrans. Pour terminer votre parcours, assurez-vous de vous prendre en photo dans la main géante de Kong!

Ponts d'observation :

Une fois rendus au pont d'observation des 86e et 102e étages, les visiteurs ne savent jamais trop qui ils pourraient rencontrer puisque, les deux mois durant, novembre et décembre, l'ESB accueillera dans son célèbre Observatoire, le 86e étage, des invités de marque pour profiter des vues à 360 degrés. Ces dernières années, Mariah Carey, Gwen Stefani, Hugh Jackman et Zac Efron étaient au nombre des invités lors de la saison des Fêtes.

Visite de l'ESB en hiver :

Fait notable, l'Empire State Building a installé des lampes chauffantes sur son célèbre Observatoire du 86e étage, de quoi tenir le froid à l'écart pendant que les visiteurs profitent des vues à 360 degrés, en plein air. Des expositions intérieures au 2e étage à l'Observatoire climatisé du 102e étage, entièrement vitré, du sol au plafond, les visiteurs pourront rester au chaud même lorsque le temps, à l'extérieur, est épouvantable.

Éclairages de la tour emblématique :

Au cours de la saison des Fêtes, et dans l'esprit des festivités, l'ESB illuminera la tour -- lumières emblématiques de la ligne d'horizon de la ville de New York -- en célébration de l'Action de grâce, de Hanoukka, de Noël et de la Saint-Sylvestre.

Pour l'horaire complet de l'éclairage, rendez-vous sur le site http://www.esbnyc.com/explore/tower-lights/calendar.

À propos de l'Empire State Building

S'élevant à 443 mètres au-dessus de Midtown Manhattan (depuis la base à l'antenne), l'Empire State Building, détenu par la Empire State Realty Trust, Inc., est « l'immeuble le plus célèbre au monde ». Avec de nouveaux investissements dans l'efficacité énergétique, l'infrastructure, les espaces publics et les équipements, l'Empire State Building a su attirer des locataires de premier ordre représentatifs d'un large éventail de secteurs dans le monde entier. L'Empire State Building, la destination touristique la plus populaire au monde, selon une étude réalisée par Uber, est aussi l'immeuble de prédilection aux États-Unis d'après un sondage réalisé par l'American Institute of Architects. Pour en savoir plus sur l'Empire State Building, voici les bonnes adresses : www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

À propos de la Empire State Realty Trust

La Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), importante fiducie de placement immobilier (FPI), possède, gère, exploite, acquiert et réaffecte des immeubles de bureaux et de commerce de détail à Manhattan et dans la zone métropolitaine de New York, où se trouve notamment l'Empire State Building Building, « l'immeuble le plus célèbre au monde ». La société, établie à New York, dans l'État de New York, détient au 30 septembre 2019 un portefeuille immobilier locatif couvrant 938 000 mètres carrés, soit 873 000 mètres carrés dans 14 immeubles à bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, de l'État de New York, et environ 65 000 mètres carrés dans le commerce de détail.?

