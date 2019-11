L'économie au coeur du programme de la visite d'ambassadeurs européens au Québec





QUÉBEC, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Près d'une quinzaine d'ambassadeurs de pays membres de l'Union européenne (UE) étaient de passage à Québec hier et aujourd'hui, au moment où le Québec multiplie ses efforts pour accroître sa force de frappe économique à l'étranger. Cela est notamment vrai en Europe, dans le cadre de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne (UE), en application provisoire depuis deux ans. Au cours de ces deux journées, les ambassadeurs de l'UE ont pu rencontrer le premier ministre du Québec, François Legault, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Simon Jolin-Barrette ainsi que le représentant aux changements climatiques, Jean Lemire. Ces derniers ont présenté les grandes priorités du Québec sur le plan international, mais également les nombreux atouts du Québec, dont son positionnement géographique stratégique, sa participation aux accords de libre-échange, ses importantes ressources naturelles et ses coûts d'exploitation concurrentiels.

La visite de ces ambassadeurs a permis de renforcer la relation du Québec avec les États européens et avec les principales institutions de l'UE dans les secteurs de l'économie et du commerce ainsi que dans les domaines de l'éducation, de l'énergie et de la lutte contre les changements climatiques.

Cette visite arrivait au sein d'une conjoncture où le Québec met en place plusieurs actions pour augmenter sa force de frappe économique à l'étranger, notamment en Europe, afin de doubler les investissements étrangers réalisés au Québec. Parmi les actions précitées, notons le renforcement des équipes économiques dans les 33 représentations du Québec à l'étranger, les efforts accrus en matière d'attraction d'investissements et de main-d'oeuvre qualifiée et la mise à jour de la Vision internationale du Québec, sur laquelle viendra s'appuyer une stratégie de développement des marchés étrangers.

Citation :

« Pour le Québec, cette visite d'ambassadeurs européens a pu démontrer les forts liens que nous entretenons avec les États membres de l'Union européenne. Elle nous a offert l'occasion d'exprimer notre engagement en faveur de l'accroissement de nos échanges économiques et commerciaux. Par ailleurs, elle nous a permis de positionner le Québec comme carrefour économique de l'Amérique du Nord. À titre d'exemple, l'AECG se révèle être vecteur de prospérité pour le Québec, puisqu'il nous ouvre l'accès à un marché de plus d'un demi-milliard de consommateurs. Je me réjouis donc d'avoir accueilli les ambassadeurs de l'UE au Québec, qui contribuent à la consolidation et à l'accroissement des liens Québec-Europe. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

« Mes collègues et moi tenons à remercier le gouvernement du Québec pour cette visite, qui nous a permis de faire valoir l'importance des liens culturels et historiques significatifs qui se sont développés entre le Québec et l'Europe. Ce séjour nous a également offert l'occasion de souligner l'importance de l'Accord économique et commercial global Canada-Union européenne (l'AECG) et d'explorer les perspectives d'une coopération renforcée, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la lutte contre le changement climatique. Le Québec a joué un rôle essentiel dans le lancement des négociations sur l'AECG en 2009, ainsi que dans sa mise en oeuvre: nous sommes heureux de constater, d'ores et déjà ses retombées positives. »

Peteris Ustubs, l'Ambassadeur de l'Union européenne au Canada

Faits saillants :

L'UE est le deuxième partenaire commercial du Québec et représente un marché à fort potentiel pour la diversification du commerce international du Québec, alors que l'AECG est en application provisoire depuis le 21 septembre 2017;

28 États sont membres de l'UE, ce qui représente plus de 510 millions d'habitants;

L'UE est l'une des principales forces commerciales et économiques au monde, avec un PIB s'élevant à 17 000 G$ US.

