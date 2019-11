Esri va sponsoriser le congrès GEOBIM 2019





Esri, le numéro un mondial de l'intelligence de localisation, a annoncé aujourd'hui sa participation au congrès GEOBIM de cette année, qui se tiendra les 11 et 12 novembre à Amsterdam, aux Pays-Bas. Esri sera le sponsor platine de l'événement de cette année, au cours duquel des experts d'Esri exposeront les produits de la Société et participeront à des tables rondes afin de partager l'importance de fournir un contexte géographique aux contenus de bâti immobilier modélisé (Building Information Modeling, BIM).

Étant donné la nécessité croissante de concevoir des villes intelligentes et durables, la perspective géospatiale n'a jamais été aussi importante dans les processus de BIM. La gamme variée d'outils et d'applications d'Esri peut être intégrée à n'importe quelle phase d'un cycle de vie BIM, de la planification à la conception, en passant par l'obtention des permis, les opérations sur le terrain, et la gestion des programmes et des constructions. L'application des données SIG (Système d'information géographique) à la modélisation BIM permet aux architectes, aux urbanistes, aux constructeurs et aux ingénieurs de créer des environnements résilients pour les communautés de demain.

Qui :

Jeroen van Winden, directeur technique, Esri Pays-Bas

Maarten Welmers, développeur d'affaires ? Municipalités, Esri Pays-Bas

Quoi :

Construction 4.0 : Numérisation de l'environnement bâti ? Session plénière Table ronde avec Jeroen van Winden

Lundi 11 novembre 2019, de 9 h 35 à 10 h 45

La connectivité intelligente dans les villes numériques ? Table ronde avec Maarten Welmers

Mardi 12 novembre 2019, de 11 h 30 à 13 h

Où :

Novotel Amsterdam City

Europaboulevard 10

1083 AD Amsterdam

Quand :

Les 11 et 12 novembre 2019

Pour en savoir plus sur la participation d'Esri au congrès GEOBIM 2019, rendez-vous sur go.esri.com/GEOBIM2019.

À propos d'Esri

Esri, premier éditeur mondial de logiciels de système d'information géographique (SIG) et de solutions d'intelligence de localisation et de cartographie, offre le nuage géospatial le plus puissant du marché, afin d'aider les clients à exploiter le plein potentiel des données et d'améliorer les résultats opérationnels et commerciaux. La société Esri a été fondée en 1969, et ses logiciels sont déployés dans plus de 350 000 entreprises, dont 90 entreprises du classement Fortune 100, dans tous les 50 gouvernements fédéraux, dans plus de la moitié des comtés (grands et petits), dans 87 universités américaines du classement « Top 100 Colleges » établi par Forbes, dans chacun des 15 départements exécutifs du gouvernement des États-Unis, ainsi que dans des dizaines d'agences indépendantes. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus évoluées pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IdO) et l'analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

Copyright © 2019 Esri. Tous droits réservés. Esri, le logo en forme de mappemonde d'Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com, et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de services, ou des marques déposées d'Esri aux États-Unis, dans la Communauté européenne, ou dans d'autres juridictions. Les autres noms de sociétés ou noms de produits ou services mentionnés dans les présentes peuvent être des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 novembre 2019 à 15:55 et diffusé par :