La Federation of State Boards of Physical Therapy® (FSBPT) et Prometric® déterminés à poursuivre leur partenariat à long terme d'administration d'examens à l'international





Au début du mois, la Federation of State Boards of Physical Therapy® (FSBPT) a sélectionné Prometric® à titre de partenaire dans le cadre de l'administration internationale de son « National Physical Therapy Exam » (NPTE, examen national de physiothérapie), prolongeant ainsi la relation stratégique longue de 22 ans qui unit les deux organismes. Conformément aux dispositions de cette convention pluriannuelle, les candidats au NPTE auront accès au vaste réseau international de centres d'examen professionnels, toujours en expansion et qui compte bon nombre de sites à travers l'Amérique du Nord et sur les marchés stratégiques d'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie. Prometric tirera profit des investissements réalisés en matière de capacités opérationnelles et techniques afin d'assurer une administration sécurisée, professionnelle et cohérente des examens de la FSBPT, pour faire croître non seulement le programme NPTE, mais aussi la satisfaction client.

Abordant l'avenir du partenariat, le directeur général du financement de Prometric, Alex Paladino, a déclaré : « Prometric est heureuse d'avoir été désignée par la FSBPT pour assurer la fonction de partenaire d'exécution des évaluations pour la prochaine période contractuelle. La FSBPT s'est forgé une réputation amplement méritée d'acteur de premier plan dans le domaine de la réglementation et de l'élaboration des politiques de soins de santé pour les actuels et futurs praticiens. Leur action visant à offrir des services exceptionnels à leurs membres dans leurs diverses circonscriptions fixe la norme dans le secteur et correspond aux valeurs de notre entreprise. Nous nous réjouissons à l'idée de soutenir leur réussite permanente à l'aide de notre connaissance de leurs besoins spécifiques, mais aussi de notre portée internationale et de nos opérations et technologies novatrices. »

En matière d'examens, Prometric offrira à la FSBPT des avantages et un niveau de sécurité de premier ordre, identiques à ceux dont bénéficient les plus de 300 organismes reconnus d'homologation et de certification professionnelles, académiques et d'entreprise nous ayant déjà confié l'organisation de leurs procédures. Chaque année, nous procédons à l'administration réussie de plus de sept millions d'examens professionnels en ligne, sur papier ou sur ordinateur dans plus de 180 pays. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires, de la mise en oeuvre des programmes à l'exécution, de sorte que l'ensemble des exigences du programme soient intégralement respectées.

Le directeur général de la FSBPT, William Hatherill, a déclaré : « La FSBPT a noué un partenariat de long terme avec Prometric depuis longtemps déjà et nous continuons à être impressionnés par leurs efforts constants pour élaborer des méthodes toujours plus aptes à répondre à nos besoins. »

À propos de Prometric

Prometric permet aux promoteurs d'examens du monde entier de faire progresser leurs programmes d'accréditation par le biais de solutions de développement et d'exécution de tests qui établissent la norme en matière de qualité et d'excellence du service. Prometric propose une approche complète et fiable pour conseiller, développer, gérer et exécuter des programmes dans un environnement intégré basé sur la technologie, sur le réseau de test le plus sécurisé au monde dans plus de 180 pays ou par le biais de services de test en ligne. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.prometric.com ou suivez-nous sur Twitter à l'adresse @PrometricGlobal et sur www.linkedin.com/company/prometric/.

À propos de la Federation of State Boards of Physical Therapy

La mission de la Federation of State Boards of Physical Therapy® (FSBPT) est de protéger le public en proposant des services et des lignes directrices pour promouvoir une pratique sûre et compétente de la physiothérapie. La fédération centre son action sur l'organisation d'examens fiables et juridiquement défendables, les avantages offerts à ses membres, l'établissement d'une réglementation efficace au niveau des États et la formation de ses membres. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.fsbpt.org/.

