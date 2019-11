LOGISTEC annonce ses résultats du troisième trimestre de 2019





MONTRÉAL, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (TSX: LGT.A) (TSX: LGT.B) (la « Société »), un fournisseur de services maritimes et environnementaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre clos le 28 septembre 2019.

Faits saillants du troisième trimestre

Les produits consolidés ont augmenté de 10,8 millions $ (5,8 %) pour s'établir à 195,3 millions $;

Le BAIIA ajusté (1) s'est établi à 36,1 millions $;

s'est établi à 36,1 millions $; Le résultat dilué par action total s'est élevé à 1,33 $;

Le 7 août 2019, le conseil d'administration de la Société a décidé d'accroître les versements de dividendes de 3,0 %.

Faits saillants de la période de neuf mois

Les produits consolidés ont augmenté de 50,0 millions $ (12,0 %) pour s'établir à 466,2 millions $;

Le BAIIA ajusté (1) s'est établi à 59,0 millions $;

s'est établi à 59,0 millions $; Le résultat dilué par action total s'est élevé à 1,10 $.

(1) Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la section Mesure non conforme aux IFRS

Résultats de la période

Le troisième trimestre de 2019 s'est soldé par un résultat consolidé attribuable aux propriétaires de la Société de 17,4 millions $ comparativement à un résultat de 22,3 millions $ au trimestre correspondant de 2018. Le résultat attribuable aux propriétaires de la Société s'est traduit, quant à lui, par un résultat dilué par action total de 1,33 $, dont 1,27 $ était attribuable aux actions ordinaires de catégorie A et 1,40 $ aux actions subalternes à droit de vote de catégorie B.

La diminution du résultat attribuable aux propriétaires de la Société au troisième trimestre de 2019, en regard de celui enregistré au cours de la période correspondante, est essentiellement liée à la différente attribution de la participation ne donnant pas le contrôle, au taux d'imposition effectif global reflétant notre positionnement géographique de nos activités, a un volume d'affaire attribuable à des activités nécessitant plus de main-d'oeuvre et à l'augmentation de la charge de désactualisation inhérente à l'adoption de l'IFRS 16.

Le résultat attribuable aux propriétaires de la Société depuis le début de l'exercice considéré s'apparente à celui enregistré en 2018, et ce, malgré la hausse des coûts découlant de l'adoption de l'IFRS 16. Somme toute, le résultat d'exploitation présenté à titre comparatif a augmenté de 2,0 millions $ par rapport à celui inscrit à l'exercice précédent. Comme chaque année, nos services connaissent des hauts et des bas, mais s'équilibrent les uns les autres au cours des trimestres. Ces fluctuations sont notamment liées à l'amélioration du rendement dégagé par les activités de manutention de marchandises en vrac et diverses au sein de notre secteur des services maritimes, de gestion des sols par Sanexen et de la technologie Aqua-Pipe installée par FER-PAL. En contrepartie, nous avons constaté une baisse des volumes des conteneurs, une diminution des activités liées à Aqua-Pipe au Québec et de celles liées à la fabrication de boyaux tissés.

Perspectives

« Nous sommes optimistes quant aux perspectives pour le reste de l'année. Nous anticipons obtenir de bons résultats dans notre secteur des services maritimes. De plus, les activités de notre secteur des services environnementaux devraient s'intensifier au fur et à mesure que progresseront les projets de restauration de sites au cours des prochains mois. Les efforts consacrés aux activités de FER-PAL devrait aussi jouer en notre faveur, les résultats de ces activités ayant progressé par rapport à ceux de l'exercice précédent.

Le 7 août 2019, le conseil d'administration de la Société a décidé d'accroître les versements de dividendes de 3,0 %, reflet de sa confiance envers l'engagement de la Société en matière de croissance soutenue à long terme, » a commenté Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. Elle manutentionne notamment des marchandises en vrac, des marchandises diverses et des conteneurs dans 34 ports et 60 terminaux à l'échelle de l'Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier principalement vers l'Arctique et des services d'agences maritimes aux armateurs et exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. De plus, la Société oeuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, la gestion des matières réglementées, la restauration de sites, l'analyse de risques et la fabrication de boyaux tissés.

La Société a généré des profits et a versé des dividendes régulièrement depuis qu'elle est devenue une société ouverte, lesquels ont d'ailleurs continuellement progressé au fil des ans. Société ouverte depuis 1969, les actions de LOGISTEC sont transigées à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à www.logistec.com .

Mesure non conforme aux IFRS

Dans le présent communiqué de presse, la Société a recours à une mesure non conforme aux IFRS. Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté ») n'est pas défini selon les IFRS et, par conséquent, ne peut être présenté à titre officiel dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés. La définition du BAIIA ajusté employée par la Société peut ne pas correspondre à celle employée par d'autres sociétés. Bien que le BAIIA ajusté soit une mesure non conforme aux IFRS, il est néanmoins utilisé par les gestionnaires, les analystes, les investisseurs et d'autres parties prenantes du milieu financier pour analyser et évaluer la performance et la gestion de la Société tant sur le plan financier qu'opérationnel. Veuillez vous reporter à la section Mesure non conforme aux IFRS dans le rapport de gestion de la période pour la définition de cet indicateur et le rapprochement avec le résultat de la période.

Déclarations prospectives

En vue d'informer les actionnaires et les investisseurs potentiels sur les perspectives de la Société, les rubriques du présent document peuvent contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières, au sujet des activités de la Société, ses performances, sa condition financière et en particulier l'espérance de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses affaires. Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent document, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l'égard d'événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que le rendement de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont examinés sous la rubrique Risques d'affaires du rapport annuel de la Société et incluent, sans s'y restreindre, les performances des économies locales et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les conditions climatiques, les relations avec la main-d'oeuvre, le niveau des prix et les activités de marketing des compétiteurs. Les lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige.

De l'information additionnelle concernant notre Société se trouve sur le site Internet de SEDAR à l'adresse : www.sedar.com et sur le site Internet de LOGISTEC à l'adresse : www.logistec.com.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS T3 2019

(non audités)

États consolidés intermédiaires résumés des résultats

(en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants par action et le nombre d'actions)

Pour les trimestres clos les Pour les neuf mois clos les

28 septembre

2019 29 septembre

2018 28 septembre

2019 29 septembre

2018

$ $ $ $









Produits 195 293 184 537 466 216 416 161









Charge au titre des avantages du personnel (95 261) (87 718) (232 353) (211 369) Charge relative au matériel et fournitures (50 756) (47 204) (124 374) (110 833) Charges locatives (11 290) (12 784) (30 878) (33 623) Autres charges (7 059) (7 859) (23 736) (21 816) Dotation aux amortissements (10 497) (7 385) (32 059) (19 953) Quote-part du résultat tiré des participations comptabilisées selon la méthode

de la mise en équivalence 4 162 4 575 5 654 5 606 Autres profits (pertes) 951 (400) (1 577) 755 Résultat d'exploitation 25 543 25 762 26 893 24 928









Charges financières (2 733) (2 272) (8 374) (5 918) Produits financiers 71 414 356 512 Résultat avant impôt 22 881 23 904 18 875 19 522









Impôt sur le résultat (5 403) (4 081) (4 222) (4 966) Résultat de la période 17 478 19 823 14 653 14 556









Résultat attribuable aux :

















Propriétaires de la Société 17 393 22 256 14 430 14 647









Participations ne donnant pas le contrôle 85 (2 433) 223 (91) Résultat de la période 17 478 19 823 14 653 14 556



















Résultat de base par action ordinaire de catégorie A (1) 1,31 1,68 1,09 1,11 Résultat de base par action subalterne à droit de vote de catégorie B (2) 1,44 1,85 1,19 1,22









Résultat dilué par action de catégorie A 1,27 1,62 1,06 1,07 Résultat dilué par action de catégorie B 1,40 1,78 1,16 1,17









Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A

en circulation, de base et dilué 7 385 989 7 405 022 7 389 289 7 405 466 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B

en circulation, de base 5 407 301 5 286 167 5 377 686 5 240 222 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B

en circulation, dilué 5 714 471 5 741 904 5 717 871 5 730 299



(1) Action ordinaire de catégorie A (« action de catégorie A ») (2) Action subalterne à droit de vote de catégorie B (« action de catégorie B »)

États consolidés intermédiaires résumés du résultat global

(en milliers de dollars canadiens)

Pour les trimestres clos les Pour les neuf mois clos les

28 septembre

2019 29 septembre

2018 28 septembre

2019 29 septembre

2018

$ $ $ $









Résultat de la période 17 478 19 823 14 653 14 556









Autres éléments du résultat global







Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats







Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger 1 591 (2 141) (3 359) 2 841 (Pertes) profits latents(es) découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger (810) -- 2 348 -- Profits (pertes) sur instruments financiers dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie 18 -- (167) 4 Impôt sur le résultat lié aux instruments financiers dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie (5) -- 45 (1) Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats 794 (2 141) (1 133) 2 844









Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats







(Pertes) profits sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies (1 056) 1 155 (2 136) 2 326 Rendement de l'actif des régimes de retraite, excluant les montants inclus dans le résultat de la période 2 254 19 539 (14) Impôt sur le résultat sur les (pertes) profits sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et sur le rendement de l'actif des régimes de retraite, excluant les montants inclus dans le résultat de la période (323) (308) 429 (613) Total des éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats 875 866 (1 168) 1 699 Autres éléments du résultat global de la période, après impôt sur le résultat 1 669 (1 275) (2 301) 4 543 Résultat global total de la période 19 147 18 548 12 352 19 099









Total du résultat global attribuable aux :

















Propriétaires de la Société 19 054 20 990 12 142 19 176 Participations ne donnant pas le contrôle 93 (2 442) 210 (77) Résultat global total de la période 19 147 18 548 12 352 19 099

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière

(en milliers de dollars canadiens)

Au

28 septembre

2019 Au

31 décembre

2018

$ $





Actif



Actif courant



Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 102 15 393 Créances clients et autres débiteurs 162 965 160 067 Actifs sur contrats 33 669 14 282 Actifs d'impôt exigible 5 384 2 964 Charges payées d'avance et autres charges 6 052 4 899 Stocks 13 421 10 711

237 593 208 316





Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 39 869 38 005 Immobilisations corporelles 187 954 181 284 Actifs au titre du droit d'utilisation 90 065 -- Goodwill 141 437 142 672 Immobilisations incorporelles 41 805 47 006 Actifs non courants 2 141 2 173 Actifs financiers non courants 5 197 6 328 Actifs d'impôt différé 13 022 11 319 Total de l'actif 759 083 637 103





Passif



Passif courant



Emprunts bancaires à court terme -- 13 577 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 97 464 98 668 Passifs sur contrats 9 834 5 225 Passifs d'impôt exigible 951 3 480 Dividendes à payer 2 023 1 973 Tranche courante des obligations locatives 9 810 -- Tranche courante de la dette à long terme 5 221 3 294

125 303 126 217





Obligations locatives 81 836 -- Dette à long terme 186 765 160 003 Passifs d'impôt différé 21 112 21 465 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 17 023 14 716 Passifs sur contrats 3 033 3 333 Passifs non courants 52 719 46 980 Total du passif 487 791 372 714





Capitaux propres



Capital social 40 269 35 016 Capital social devant être émis 9 811 14 717 Résultats non distribués 207 870 200 404 Cumul des autres éléments du résultat global 10 941 12 061 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 268 891 262 198





Participation ne donnant pas le contrôle 2 401 2 191 Total des capitaux propres 271 292 264 389





Total du passif et des capitaux propres 759 083 637 103

États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux propres

(en milliers de dollars canadiens)



Attribuable aux propriétaires de la Société







Cumul des autres éléments du résultat global









Capital

social Capital

social

devant

être

émis Couvertures de flux de

trésorerie Conversion des

devises Résultats

non

distribués Total Participations ne donnant

pas le

contrôle Total des

capitaux

propres

$ $ $ $ $ $ $ $

















Solde au 1er janvier 2019 35 016 14 717 135 11 926 200 404 262 198 2 191 264 389

















Résultat de la période -- -- -- -- 14 430 14 430 223 14 653

















Autres éléments du résultat global















Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger -- -- -- (3 346) -- (3 346) (13) (3 359) Profit latent découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger -- -- -- 2 348 -- 2 348 -- 2 348 Pertes sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, excluant les montants inclus dans le résultat de la période, après impôt sur le résultat -- -- -- -- (1 168) (1 168) -- (1 168) Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat -- -- (122) -- -- (122) -- (122) Résultat global total de la période -- -- (122) (998) 13 262 12 142 210 12 352

















Réévaluation du passif au titre de l'option de vente émise -- -- -- -- (697) (697) -- (697) Rachat des actions de catégorie A (5) -- -- -- (286) (291) -- (291) Émission et rachat des actions de catégorie B 352 -- -- -- (1 146) (794) -- (794) Émission de capital social de catégorie B à un actionnaire d'une filiale 4 906 (4 906) -- -- -- -- -- -- Dividendes sur actions de catégorie A -- -- -- -- (2 032) (2 032) -- (2 032) Dividendes sur actions de catégorie B -- -- -- -- (1 635) (1 635) -- (1 635) Solde au 28 septembre 2019 40 269 9 811 13 10 928 207 870 268 891 2 401 271 292



































Solde au 1er janvier 2018 29 019 19 820 138 6 468 173 129 228 574 2 221 230 795

















Résultat de la période -- -- -- -- 14 647 14 647 (91) 14 556

















Autres éléments du résultat global















Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger -- -- -- 2 827 -- 2 827 14 2 841 Profit sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, excluant les montants inclus dans le résultat de la période, après impôt sur le résultat -- -- -- -- 1 699 1 699 -- 1 699 Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat -- -- 3 -- -- 3 -- 3 Résultat global total de la période -- -- 3 2 827 16 346 19 176 (77) 19 099

















Réévaluation du passif au titre de l'option de vente émise -- -- -- -- (1 356) (1 356) -- (1 356) Rachat des actions de catégorie A -- -- -- -- (32) (32) -- (32) Émission et rachat des actions de catégorie B 1 021 -- -- -- (242) 779 -- 779 Émission de capital social de catégorie B à un actionnaire d'une filiale 5 103 (5 103) -- -- -- -- -- -- Dividendes sur actions de catégorie A -- -- -- -- (1 894) (1 894) -- (1 894) Dividendes sur actions de catégorie B -- -- -- -- (1 483) (1 483) -- (1 483) Autres dividendes -- -- -- -- (776) (776) -- (776) Solde au 29 septembre 2018 35 143 14 717 141 9 295 183 692 242 988 2 144 245 132

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars canadiens)

Pour les neuf mois clos les

28 septembre

2019 29 septembre

2018

$ $





Activités d'exploitation



Résultat de la période 14 653 14 556 Éléments sans effet sur la trésorerie et équivalents de trésorerie 45 293 29 588 Trésorerie liée aux activités d'exploitation 59 946 44 144 Dividendes reçus des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 3 770 3 346 Cotisations en vertu des régimes de retraite à prestations définies (698) (816) Règlement des provisions (217) (251) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (16 333) (5 019) Impôt sur le résultat payé (9 857) (9 127)

36 611 32 277





Activités de financement



Variation nette des emprunts bancaires à court terme (13 577) 1 780 Émission de la dette à long terme 81 969 127 447 Remboursement de la dette à long terme (50 607) (47 100) Remboursement des obligations locatives (7 374) -- Intérêts payés (8 635) (5 087) Émission d'actions de catégorie B 258 561 Rachat des actions de catégorie A (291) (32) Rachat des actions de catégorie B (1 350) (272) Dividendes versés sur les actions de catégorie A (2 012) (1 833) Dividendes versés sur les actions de catégorie B (1 606) (1 419)

(3 225) 74 045





Activités d'investissement



Acquisition d'immobilisations corporelles (29 919) (13 488) Acquisition d'immobilisations incorporelles (53) (172) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles 1 676 961 Regroupements d'entreprises -- (97 998) Trésorerie acquise lors d'un regroupement d'entreprises -- 2 501 Remboursement du montant à payer aux actionnaires (5 386) -- Intérêts perçus 226 394 Trésorerie versée à une participation ne donnant pas le contrôle -- (157) Remboursement d'autres actifs financiers non courants 157 159 Remboursement d'autres passifs non courants (310) -- Acquisition d'autres actifs non courants (276) (286) Sortie d'autres actifs non courants 123 193

(33 762) (107 893)





Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie (376) (1 571) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 15 393 3 963 Effets des variations des cours de change sur le solde de la trésorerie détenue en monnaie étrangère des établissements à l'étranger 1 085 (526) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 16 102 1 866





Renseignements supplémentaires









Acquisition d'immobilisations corporelles incluse dans les dettes fournisseurs et autres créditeurs 645 391 Émission d'actions de catégorie B en vertu du Régime d'achat d'actions pour les employés pour des prêts ne portant pas intérêt 298 489

SOURCE Logistec Corporation

Communiqué envoyé le 6 novembre 2019 à 14:20 et diffusé par :