Le Comité paralympique canadien et CBC/Radio-Canada assureront la couverture continue en direct des Championnats du monde de para-athlétisme à Dubaï, du 7 au 15 novembre





- Le plus important événement de para-athlétisme de la saison sera diffusé en direct sur CBC Gem, le service de diffusion gratuit, les plateformes de CBC Sports et de Radio-Canada Sports, ainsi que sur la page Facebook du CPC

- La compétition est le dernier événement de la Super série paralympique qui offre la couverture en direct d'événements de parasport aux Canadiens

OTTAWA et TORONTO, le 6 nov. 2019 /CNW/ - Les meilleurs athlètes canadiens en para-athlétisme tenteront de remporter des médailles à l'événement le plus important de leur saison, cette semaine, alors que les Championnats du monde de para-athlétisme 2019 se dérouleront à Dubaï, du 7 au 15 novembre. Le Comité paralympique canadien et CBC/Radio-Canada offriront la couverture en direct de l'événement partout au pays, dans le cadre de la Super série paralympique.

Athlétisme Canada envoie une équipe composée de 28 athlètes et de deux assistants sportifs à Dubaï. De ce nombre, 13 athlètes avaient fait partie de l'équipe des Championnats du monde de 2017 et 16 athlètes ont récemment participé aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019. La composition complète de l'équipe canadienne est affichée ici.

« Nous sommes ravis de savoir que les Championnats du monde seront diffusés au Canada », déclare Nathan Riech, médaillé d'or de Lima 2019 et détenteur du record du monde au 1500 m T38, qui fera ses débuts aux Championnats du monde. « C'est un événement majeur pour nous, et je sais que toute l'équipe est prête à concourir et à faire la fierté du Canada. Nous travaillons très fort pour être au sommet de notre forme. C'est la raison pour laquelle le soutien de nos amis, des membres de notre famille et des Canadiens à la maison est essentiel à notre succès, et le fait qu'ils soient en mesure de suivre la compétition en direct représente beaucoup pour nous. C'est également une excellente occasion de promouvoir le para-athlétisme et de faire découvrir notre sport à un plus grand nombre de personnes afin d'inspirer, nous l'espérons, de nouveaux partisans et de nouveaux athlètes. »

Le public pourra suivre l'action sur CBC Gem, le service gratuit de diffusion continue, cbcsports.ca, l'application CBC Sports pour les appareils iOS et Android, et sur la page Facebook du CPC , ainsi que sur l'application Radio-Canada Sports et le site radio-canada.ca/sports .

« Les Championnats du monde de para-athlétisme sont l'un des plus grands et des plus importants événements au calendrier du parasport, et nous sommes enchantés à l'idée que tout un chacun au Canada sera en mesure de suivre l'action et de soutenir nos athlètes canadiens », déclare Martin Richard, directeur exécutif, Communications et marque du Comité paralympique canadien. « Nous sommes heureux de collaborer à nouveau avec CBC/Radio-Canada dans le cadre de la Super série, qui a réellement amélioré la couverture de nos para-athlètes tout au long de l'année, alors que les Jeux de Tokyo 2020 se profilent à l'horizon. »

La diffusion en direct sera complétée par du contenu numérique dans les plateformes de médias sociaux du CPC, y compris des entrevues avec les athlètes, les résumés des faits marquants et des séquences vidéos pendant les épreuves. Le paralympien Benoît Huot sera à Dubaï en qualité de reporter du CPC.

Les Championnats du monde de para-athlétisme 2019 sont le dernier événement diffusé en direct dans le cadre de la Super série paralympique, qui assure la couverture d'événements importants qui se déroulent entre deux éditions des Jeux paralympiques et auxquels participent les para-athlètes canadiens. Fruit d'un partenariat entre le Comité paralympique canadien et CBC/Radio-Canada, la Super série paralympique a été lancée plus tôt cette année et a depuis lors diffusé des championnats du monde en ski para-alpin, ski paranordique, para-hockey sur glace et paranatation, ainsi que les Jeux parapanaméricains de Lima 2019.

La diffusion en direct commencera à 0 h 30 HE, le jeudi 7 novembre, avec les sessions du matin et reprendra à 10 h HE avec les sessions du soir à Dubaï. Pour de plus amples renseignements sur le calendrier complet, visitez le Paralympique.ca/super-serie-paralympique.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de CBC/Radio-Canada :

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe et en chinois, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'entremise de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

