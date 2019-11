Core One Labs Inc. fournit des précisions concernant les modalités de son accord définitif visant à acquérir une installation de microculture au Canada





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 6 novembre 2019 /CNW/ - Core One Labs Inc. (CSE : COOL), (OTCQX : CLABF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« COOL » ou la « Société ») émet le présent communiqué afin de fournir des précisions concernant les modalités de son accord définitif, annoncé le 4 novembre, visant à acquérir Rainy Daze Cannabis.

La Société a conclu un accord définitif en vue d'acquérir la totalité des actions émises et en circulation de 1210950 B.C. Ltd., une société sans lien de dépendance exploitée sous le nom de « Rainy Daze Cannabis » (« Rainy Daze »). Pour acquérir Rainy Daze, la Société a convenu de verser 100 000 $ en espèces aux actionnaires actuels de Rainy Daze, et d'émettre un total de 3 500 000 actions ordinaires de la Société. Les actions devant être émises aux actionnaires actuels de Rainy Daze ne devraient pas être assujetties à des restrictions sur le transfert au moment de leur émission.

La finalisation de l'acquisition de Rainy Daze est sujette à l'approbation des administrateurs de la Société. Les administrateurs de la Société mènent actuellement d'autres enquêtes de diligence raisonnable relativement à l'acquisition proposée.

À propos des bandelettes CannaStripsMC

Les CannaStripsMC sont des bandelettes orales formulées pour une livraison efficace par muqueuse buccale qui rompt la barrière créée par la salive recouvrant la membrane muqueuse pour les ingrédients actifs (dans ce cas les cannabinoïdes) qui ont été nanoparticulés et encapsulés pour pénétrer les nombreuses couches de membranes muqueuses et sous-muqueuses et dans le flux sanguin. Une fois dans le flux sanguin l'encapsulation est indétectable comme matière étrangère par le foie. Cette non-détectabilité permet d'éviter que le foie ne filtre le produit hors du flux sanguin. L'encapsulation est également plus efficace pour pénétrer la barrière sang-cerveau, permet une plus grande biodisponibilité et rallonge le temps effectif d'une seule dose.

À propos de Core One Labs Inc.

Core One Labs Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une unité de production et de conditionnement ultramoderne située dans le sud de la Californie. Cette technologie permet de produire des bandelettes infusées (semblables aux bandelettes respiratoires) qui ne sont pas seulement plus sûres et plus saines que toute autre forme d'administration, mais dont la biodisponibilité des constituants du cannabis est aussi supérieure. Certaines bandelettes possèdent également des ingrédients coactifs supplémentaires tels que des nutraceutiques, des vitamines et des peptides. D'autre part, cette technologie offre un nouveau moyen de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production, basé sur la technologie de la société, s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bandelette, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace. De plus, grâce aux efforts déployés pour développer un meilleur produit CannaStripsMC, la société jouit aujourd'hui d'une expertise considérable dans les activités d'extraction et de pépinière de cannabis. L'expertise opérationnelle que la société a acquise au fil de ces efforts lui a valu de nouvelles possibilités de marché dans les ventes en marque blanche.

Core One Labs Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction et directeur

POUR EN SAVOIR PLUS, VEUILLEZ COMMUNIQUER :

InvestorRelations@coreonelabs.ca

1-866-347-5058

Déclaration de non-responsabilité et de mise en garde :

La bourse des valeurs mobilières canadienne n'a pas vérifié le présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à l'à-propos ou à l'exactitude de son contenu.

Les informations contenues dans ce communiqué de presse renferment des énoncés prévisionnels qui reposent sur des hypothèses émises à la date de ce communiqué de presse. Ces déclarations reflètent les estimations, convictions, intentions et attentes actuelles de la direction. Elles ne sont pas des garanties de performances futures. La Société tient à préciser que les énoncés prévisionnels sont, de par leur nature, incertains et que les performances réelles peuvent être influencées par de multiples facteurs concrets échappant en grande partie au contrôle de la Société. De tels facteurs comprennent, entre autres : les risques et incertitudes liés aux antécédents limités de fonctionnement de la Société et l'obligation de conformité aux réglementations environnementales et administratives. En outre, la marijuana reste une drogue classée dans l'annexe I aux termes de la loi de 1970 des États-Unis sur les substances contrôlées (Controlled Substances Act of 1970). Bien que le Congrès ait interdit au département de la Justice des États-Unis d'utiliser les fonds fédéraux pour interférer avec la mise en application des lois des États sur la marijuana médicale, une telle interdiction doit être renouvelée chaque année afin de rester en vigueur. En conséquence, les événements, conditions et résultats présents et futurs peuvent différer matériellement par rapport aux estimations, convictions, intentions et attentes explicites ou implicites dans les informations de nature prospective. À l'exclusion de ce qui est imposé par la législation en vigueur sur les valeurs mobilières, la Société n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision publiques des informations prévisionnelles.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022437/Core_One_Labs_Inc_Logo.jpg

SOURCE Core One Labs Inc.

Communiqué envoyé le 6 novembre 2019 à 11:56 et diffusé par :