Une trentaine d'organismes montréalais reçoivent un soutien de plus de 3,7 M$ pour réaliser des projets pour les enfants

MONTRÉAL, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Trente-trois organismes profiteront du soutien financier de la Ville de Montréal afin de réaliser, en 2019 et 2020, divers projets visant le plein épanouissement des enfants de 0 à 17 ans. Ces organismes se partageront une enveloppe de plus de 3,7 M$.

« Ces projets amélioreront le quotidien des enfants sur tout le territoire montréalais dans des domaines d'intervention tels que l'accessibilité des environnements urbains, la sécurité alimentaire, la persévérance scolaire et l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs. L'essentiel est d'offrir aux enfants et aux familles, en particulier les plus vulnérables, une diversité d'activités et de services adaptés à leurs besoins. En vue de la Journée internationale des droits de l'enfant, qui aura lieu le 20 novembre, nous souhaitons réitérer l'importance de travailler en collaboration avec les partenaires pour développer le "réflexe enfants" partout à Montréal », a déclaré Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Répartition du soutien municipal

Nom de l'organisme Titre du projet Soutien financier Alternative naissance Accompagnement à la naissance et aux relevailles 36 857 $ Carrefour action municipale et famille Municipalité amie des enfants et Journée internationale pour les droits des enfants 3 450 $ Centre de développement communautaire autochtone à Montréal Programmation enfance autochtone 80 000 $ Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal Campagne contre le harcèlement de rue touchant les adolescentes montréalaises 193 060 $ Centre d'expertise en agression sexuelle Marie-Vincent Projet sur l'éducation à la sexualité et les relations égalitaires chez les tout-petits 105 733 $ Centre de ressources de la troisième avenue Jeunes leaders en action 13 831 $ CIUSSS du Centre-Sud-de-L'Île-de-

Montréal Rendez-vous et états généraux montréalais de la petite enfance 50 000 $ Centre d'intégration à la vie active pour les personnes vivant avec un handicap physique Activ'toi 26 000 $ Club des petits déjeuners Nourrir les enfants de Montréal 700 000 $ Dépôt alimentaire NDG Expansion régionale des ateliers « Boîtes à lunch » 233 835 $ Festival international du Film pour enfants de Montréal (FIFEM) Camps de jour : À la découverte du cinéma 36 000 $ Fondation de la visite La fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles XIV 106 420 $ Fondation Jasmin Roy Développer les compétences relationnelles avec les enfants TDAH à la petite enfance 90 549 $ Fusion jeunesse Favoriser la découverte, l'apprentissage et l'épanouissement des jeunes Montréalais 134 863 $ Institut Pacifique Programme temps libre 226 169 $ Jeunesse au soleil Programme d'aide à l'enfance 102 330 $ Jeunes musiciens du monde Comptines et farandoles 128 000 $ Je passe partout Ateliers de soutien scolaire 22 298 $ L'Anonyme U.I.M L'égalité à raconter 135 096 $ La Cantine pour tous La cantine pour tous dans les écoles 97 977 $ La Maison bleue Développement du modèle de la Maison bleue 60 000 $ La Tablée des chefs Déploiement des brigades culinaires 59 702 $ Les Ateliers cinq-épices Ateliers pour petits cuistots 30 000 $ Mères avec pouvoir Montréal Accompagnement de femmes à la tête de famille monoparentale dans la réalisation d'une démarche socioprofessionnelle 98 140 $ MU Mutation - Ateliers de «Street Art» 56 600 $ Nourri-Source - Montréal Soutien à l'allaitement - Halte-allaitement dans divers quartiers 173 094 $ Oxy-Jeunes Espace créatif et scène jeunesse 12-17 34 000 $ Regroupement des organismes communautaires Famille de Montréal On se calme ! Ateliers offerts aux parents pour gérer le stress et l'anxiété 84 122 $ Répit Providence Maison Hochelaga- Maisonneuve Deux projets : Action pour la nutrition des enfants et de leurs parents Les compétences parentales, ça s'apprend ! 131 810 $ Réseau Enfants retour Canada Projet de prévention «Aimer» sur comment bâtir des relations saines 43 254 $ Réseau réussite Montréal Camps estivaux et socialisation linguistique 218 801 $ Société de développement Communautaire de Montréal Projet pilote de jeux libres extérieurs en créant une « rue école » et une « rue jeux libres » dans deux arrondissements. 25 000 $ Sports Montréal Deux projets : Caravane Sports Montréal et Programme Karibou 185 520 $

