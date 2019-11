Avis de nomination - Le Club des petits déjeuners nomme Renée Wazykyk à la présidence de son conseil d'administration





BOUCHERVILLE, QC, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Club des petits déjeuners est heureux d'annoncer la nomination de Renée Merrifield Wasylyk, à la présidence de son conseil d'administration. Entrepreneure originaire de Kelowna (Colombie-Britannique), elle est la première femme à occuper ce poste.

«?Je suis honorée par cette nomination au Club des petits déjeuners, un organisme reconnu qui aide tant de familles canadiennes?», a déclaré Mme Wazylyk. «?Je suis ravie d'aider le Club à étendre sa portée et à offrir à un plus grand nombre d'enfants canadiens la possibilité de réaliser leur plein potentiel.?»

Mme Wazylyk possède une riche expérience en gestion et un leadership reconnu. Elle est la fondatrice et directrice générale de Troika Management Corp, une société de développement dont les projets commerciaux et résidentiels ainsi que les entreprises de construction opèrent dans quatre provinces.

Également mère de trois enfants, Renée est très impliquée dans les communautés au sein desquelles elle travaille. Elle a siégé à plusieurs conseils d'administration, dont ceux de la First West Credit Union, de l'Interior Health Authority et de Junior Achievement of BC.

Le Club des petits déjeuners compte sur l'appui et les précieux conseils de Mme Wasylyk depuis plus de 10 ans. Elle a en effet rejoint son conseil d'administration en 2011 et a guidé l'expansion du Club dans l'Ouest canadien. Elle a reçu de nombreux prix prestigieux au fil des ans, dont celui d'être nommée l'une des 100 Canadiennes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives en 2017 et 2018.

«?La détermination inébranlable de Renée est remarquable et sera essentielle à la réalisation de la mission du Club, qui est de veiller à ce qu'aucun enfant canadien n'aille à l'école le ventre vide?», a déclaré Stéphane Bertrand, président du comité de gouvernance, de vérification et d'éthique du conseil d'administration. «?Sa personnalité dynamique et son sens des affaires font d'elle un atout de taille pour notre conseil d'administration.?»

À propos du Club des petits déjeuners du Canada

Le Club des petits déjeuners s'engage depuis 1994 à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif servi dans un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Bien plus qu'un programme de déjeuner, l'approche du Club repose sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités. Désormais présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 243?000 enfants canadiens dans 1?809 établissements scolaires au pays.

