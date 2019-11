Uni-Sélect honore ses fournisseurs canadiens





BOUCHERVILLE, QC, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) annonce aujourd'hui les gagnants des prix annuels à ses partenaires d'approvisionnement pour le Canada, qui récompensent chaque année les réalisations, l'innovation et le service remarquable des partenaires les plus performants.



« Félicitations à tous les gagnants. Nous cherchons constamment à fournir un service exceptionnel et les partenariats basés sur la collaboration constituent un maillon essentiel pour atteindre l'excellence opérationnelle », a expliqué Brent Windom, président et chef de la direction, Uni-Sélect inc. et président et chef de l'exploitation, Produits automobiles Canada. « Nous valorisons ces relations à long terme qui visent un succès mutuel et nous remercions nos partenaires pour leur engagement et leur soutien ».

Cette année, SureWerxtm, un partenaire de longue date de Uni-Sélect, a reçu le Prix Diamant, la plus haute distinction accordée à un fournisseur offrant des produits et un service de qualité exceptionnelle. SureWerxtm a été récompensé pour la qualité inégalée de ses outils de vente, son taux d'approvisionnement, sa gestion des stocks, de même que ses services tels que la formation, le soutien technique et le soutien de la main-d'oeuvre.

Cette 6e édition des prix canadiens de Uni-Sélect a également permis de souligner la performance, le service et le soutien remarquables des lauréats dans les catégories suivantes :

Prix Allié en or - Outils de vente pour les grossistes indépendants et les installateurs :

Blue Streak Hygrade Motor Products Ltd.

Prix Allié en or - Campagne marketing de l'année : Tenneco Inc.

Prix Allié en or - Formation et soutien technique : Mevotech L.P.

Prix Expert en technologie : Dorman Products, Inc.

Prix Performance - Pièces automobiles : BBB Industries, LLC

Prix Performance - Produits de peinture et équipement de carrosserie : PPG Canada Inc.

Prix Performance - Outils et équipement : The NOCO Company

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et d'accessoires connexes, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni-Sélect soutient plus de 16?000 ateliers de réparation et installation à travers un réseau national de plus de 1?100 grossistes indépendants et plus de 70 magasins corporatifs, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni-Sélect incluant BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®. Uni-Sélect soutient également plus de 3?900 ateliers à travers ses bannières d'ateliers de réparation/installation, ainsi que ses bannières de carrosserie automobile.

Aux États-Unis, FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, opère un réseau national de plus de 180 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER, laquelle dessert un réseau de plus de 30?000 clients annuellement incluant plus de 6?800 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur privilégié.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire. Le groupe soutient plus de 23?000 clients par le biais d'un réseau de plus de 180 magasins corporatifs.

