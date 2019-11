EMERGE : pleins feux sur la performance du 19 au 23 novembre au MAC





MONTRÉAL, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) et le cluster EUNIC Montréal (European National Institutes for Culture) convient le public à EMERGE, une manifestation dédiée à la performance réunissant une dizaine d'artistes européens et canadiens invités à présenter des oeuvres récentes qui mettent en scène la pluridisciplinarité des pratiques actuelles.

EMERGE

Quand : du mardi 19 au samedi 23 novembre 2019

Où : Musée d'art contemporain de Montréal, 185 rue Sainte-Catherine Ouest

Programmation complète

Entrée gratuite, billet requis

Billets disponibles dès le vendredi 8 novembre en ligne et à la billetterie du MAC

La performance produit un agencement de formes où le corps est très souvent matériau de l'oeuvre et instrument de l'artiste, tout en s'inscrivant aussi dans une histoire au carrefour du spectacle vivant, de l'écriture et de l'image. C'est cette dimension in vivo (live) que ce programme en particulier cherche à montrer. Ainsi le titre même de l'événement fait référence à la chanson Emerge du groupe Fischerspooner. Celle-ci questionne les enjeux de la contemporanéité, la question d'être et de faire dans les temps présents.

En écho au programme d'oeuvres présentées lors du festival EMERGE, des ateliers ponctués de conférences et d'échanges auront lieu en soirée pendant la semaine. Le dernier jour, samedi, un forum réunira public, artistes, commissaires, critiques d'art, et théoriciens d'ici et d'ailleurs. Le forum sera l'occasion de partager nos réflexions sur l'actualité et les enjeux de la performance.

EMERGE est une coproduction du Musée d'art contemporain de Montréal, du Goethe-Institut Montréal et du Consulat général de France à Québec en tant que membres du cluster montréalais d'instituts culturels des pays membres de l'Union européenne EUNIC (European National Institutes for Culture) avec l'Istituto Italiano di Cultura Montréal et l'Ambassade d'Espagne à Ottawa. Le projet a bénéficié du généreux soutien du Fonds franco-allemand, du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Consulat général de Suisse et de l'Ambassade de Norvège.

Mehdi Brit et Mark Lanctôt, commissaires

Chantal Pontbriand, commissaire des Ateliers discursifs et du Forum

Anne-Léonie Auer et Marjolaine Labelle, coordonnatrices

Artistes invités

Daina Ashbee (Canada), Uriel Barthélémi et Entissar Al Hamdany (France), Marie-Caroline Hominal (Suisse), Dana Michel (Canada), Didier Morelli (Canada), Bridget Moser (Canada), PPKK - Sarah Ancelle Schoenfeld et Louis-Philippe Scoufaras (Allemagne), Marthe Ramm Fortun (Norvège), María Salgado (Espagne), Marinella Senatore (Italie)

Conférenciers invités

Anne Bénichou (Canada), Christian Jankowski (Allemagne), Julie Perrin (France), Ronald Rose-Antoinette (Canada), Alexandre St-Onge (Canada), Alice Ming Wai Jim (Canada), David Zerbib (France)

À propos d'EUNIC

EUNIC est le réseau d'instituts culturels des pays membres de l'Union européenne. Créé en 2006, le « European National Institutes for Culture » (EUNIC) compte 27 membres issus de 23 pays, agissant dans plus de 150 pays et au moyen de plus de 2 000 regroupements d'institutions culturelles (clusters). Ces clusters oeuvrent au développement des arts, des langues, des actions envers la jeunesse, des sciences, du dialogue interculturel et de l'innovation. Les membres du réseau EUNIC sont reconnus par la communauté internationale pour leur rôle moteur en matière de développement culturel.

Plus d'informations sur EUNIC au https://www.eunicglobal.eu

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Situé au coeur du Quartier des spectacles, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs oeuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'oeuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : oeuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, oeuvres immatérielles et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde.

Le Musée d'art contemporain de Montréal est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et il bénéficie de la participation financière du gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada.

