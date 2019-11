KMIND a remporté le prix international en industrie du conseil et le conseil stratégique de la Chine passe de "l'importation" à "la sortie vers l'étranger"





Dans le plan du meilleur conseil au monde, les entreprises chinoises recherchent toujours «la pierre des autres montagnes», et il existe peu d'excellents exemples contribués au monde par les entreprises de conseil chinoises. Avec le développement rapide du commerce chinois et l'accumulation continue de pratiques sur le marché chinois, une consultation stratégique avec les caractéristiques chinoises et une importance pour la promotion de classe mondiale prend forme.

Récemment, la cérémonie de remise du "Prix Constantin 2019" et la réunion annuelle du Conseil International des Instituts de Conseil en Management (ICMCI) ont eu lieu à Nassau, capitale des Bahamas, et le cas local sélectionné par le Comité Consultatif de Gestion de la Confédération des Entreprises de Chine a été dévoilé lors de la sélection. Dans cette sélection globale de cas exceptionnels de gestion qui est appelée l'Oscar de l'industrie du conseil, Shanghai KMIND Business Management Co., Ltd., avec le cas de "Restructuration de la stratégie de concurrence de la marque Bosideng axée sur les consommateurs", s'est distingué de plus de 160 cas participants provenant de plus de 20 pays y compris Canada, Italie, Singapour et Autriche, et a remporté le prix d'argent du "Prix Constantin 2019" du secteur mondial du conseil.

Lors de la conférence de presse de "la percée mondiale du conseil stratégique de la Chine" et de l'honneur de gagner le "Prix Constantin 2019" de l'industrie mondiale du conseil par KMIND tenue à Pékin le 4 novembre, Dwight Mihalicz, président du conseil de l'ICMCI, a déclaré: D'après le cas de projet soumis par KMIND, nous pouvons facilement constater que KMIND a une réflexion très profonde sur le marché intérieur chinois, l'environnement de la concurrence commerciale et la stratégie de concurrence des entreprises chinoises. KMIND fournit aux clients un service de conseil de classe mondiale et très innovant grâce à l'intégration de la théorie classique occidentale et de la sagesse orientale.

XIE Weishan, président de KMIND a déclaré en parlant de la récompense: KMIND allie la théorie des affaires classique occidentale à la sagesse chinoise traditionnelle pour rendre le conseil stratégique chinois unique en son genre. KMIND continuera à innover en matière de modèles et de méthodes de conseil pour apporter la sagesse chinoise au secteur mondial du conseil.

