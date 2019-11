Smart City Expo World Congress 2019 : donner l'exemple en termes de durabilité et d'inclusion





BARCELONE, Espagne, 6 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Smart City Expo World Congress (SCEWC), l'événement le plus important organisé par Fira de Barcelona et portant sur les villes et les solutions urbaines intelligentes, fera la promotion de villes plus inclusives, durables et habitables et en donnera l'exemple. Lors de cette édition 2019, qui se tiendra du 19 au 21 novembre, SCEWC prendra deux initiatives Towards Zero Waste and Towards Inclusivity (Vers le zéro déchet et Vers l'inclusion) destinées à devenir une référence internationale pour l'organisation durable et inclusive de salons professionnels.

L'initiative de zéro déchet mettra en oeuvre la dématérialisation, le tri sélectif, la prévention et la réutilisation du matériel ainsi que la compensation des émissions afin de rendre le SCEWC aussi durable que possible. Les actions composant le plan comprennent notamment l'élimination des plastiques à usage unique et des déchets alimentaires, la réutilisation du matériel - comme les badges et porte-cartes, le tri sélectif des déchets, la dématérialisation des outils événementiels (application mobile de l'événement, facturation électronique, e-kiosque et coin presse numérique) et la compensation des émissions carbone.

Cette année les initiatives incluent un projet d'investissement du produit de la vente d'articles au profit du reboisement du village espagnol de Traid. Cette initiative est menée conjointement avec CO2 Revolution, une startup locale qui a développé une graine intelligente, qui peut être semée depuis des drones. Cette nouvelle technologie permet le reboisement de larges parcelles de terre en quelques heures et pour un coût réduit.

En 2018, l'initiative zéro déchet de SCEWC a empêché la production de plus de 15 300 kg de déchets, une augmentation de 190 % par rapport à 2017, a assuré la collecte sélective de 10 740 kg de déchets, 253 % d'augmentation par rapport à 2017, réutilisé 23 000 m2 de tapis et compensé 181,25 tonnes de CO2.

Vers l'inclusion

L'inclusion sera l'objectif du programme « Vers l'inclusion » dont la mission est de s'assurer que l'événement soit accessible à tous, et que chaque personne se sente représentée et entendue. L'initiative comporte des actions telles que la mise à disposition de scooters électriques afin que les personnes à mobilité réduite puissent se déplacer sur le site de l'événement, des espaces réservés aux fauteuils roulants et aux scooters dans l'ensemble des salles du congrès ainsi que dans les espaces de restauration, et des visites guidées pour les personnes souffrant d'une déficience visuelle. La diversité culturelle et religieuse sera également un des thèmes principaux de cette initiative et le congrès mettra à disposition des pièces dédiées à la prière, adaptées à tous les besoins, ainsi que des kits de prière pour les ablutions des participants. Une variété de déjeuners sera en outre proposée avec des options halal, kascher, et végétariennes/végétaliennes.

