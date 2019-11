The Big Heart Foundation : Sharjah et le HCR décernent un prix de 136 000 USD pour la défense des réfugiés et le développement du HCR dans toute l'Asie et l'Afrique en vue des nominations de 2020





SHARJAH, ÉAU, 6 novembre 2019 /PRNewswire/ -- L'ensemble de l'Afrique est concerné par le Prix international Sharjah pour la mobilisation et le soutien aux réfugiés (SIARA), d'un montant de 136 000 USD. L'expansion de ce prix à l'Afrique, ainsi que dans les régions MENA et Asie, est le dernier effort de Sharjah pour souligner les contributions humanitaires exceptionnelles d'organisations locales sur le continent africain, lequel accueille plus de 26 pour cent de la population réfugiée du monde.

La quatrième édition du prix organisé par l'organisation caritative humanitaire mondiale basée à Sharjah, The Big Heart Foundation (TBHF) en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), reçoit des nominations de pays de la région MENA, d'Asie et d'Afrique, jusqu'au 17 décembre 2019.

Pour la première fois depuis le lancement du prix, le TBHF recevra les demandes directement sur son site Web, https://tbhf.ae. Afin de permettre une représentation maximale des organisations à but non lucratif dans les régions ciblées par le prix, TBHF a également ouvert ses portes aux organisations et aux individus à travers le monde qui souhaitent proposer la candidature de structures humanitaires qu'ils estiment mériter le prix.

Le SIARA incarne la vision de Son Altesse Sheikh Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membre du Conseil suprême et dirigeant de Sharjah, et de son épouse, Son Altesse Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, présidente du TBHF et éminent défenseur des enfants réfugiés du HCR, vision qui consiste à reconnaître les contributions humanitaires essentielles à la défense des réfugiés, au soutien et au renforcement communautaire.

À l'heure où le monde est confronté à ses pires crises humanitaires, avec près de 71 millions de personnes forcées de fuir leur foyer selon le HCR, le SIARA est l'une des initiatives mondiales les plus importantes de sensibilisation au travail humanitaire durable et à son impact sur les communautés. Ce prix s'inspire de l'approche philanthropique des Émirats arabes unis, et réaffirme le rôle de Sharjah dans le soutien des initiatives humanitaires mondiales.

Le prix de 136 000 USD est une contribution spéciale de TBHF, il ne représente aucune part des dons faits à la fondation.

Les critères d'évaluation du SIARA visent à promouvoir des pratiques et des mécanismes innovants dans la manière de fournir l'aide et les services sociaux, d'attirer l'attention du monde sur les zones les plus touchées et de donner la priorité à celles qui en ont un besoin urgent. Les candidats seront évalués par le TBHF en fonction des avantages concrets et de l'impact durable des interventions, de la portée du travail, de l'objectivité et de la transparence dans l'éthique des services fournis.

L'année dernière, le TBHF a dépensé 15,8 millions de dollars pour aider 12 pays dans le monde à faire face à des crises de plus en plus graves.

