Hengtong était présente au salon PT Expo China 2019 et porte son attention sur l'intégration 5G





SUZHOU, Chine, 6 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le salon PT Expo China 2019 s'est tenu récemment à Pékin. Hengtong était présente au salon pour présenter ses solutions d'applications intelligentes 5G, du big data et de sécurité, de l'énergie d'Internet, de l'Internet industriel, de réseau porteur 5G, de transmission 5G à haut débit, de l'IdO et de la sécurité 5G, ainsi que des nouvelles technologies 5G et de nouveaux produits.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de lancement officiel de la commercialisation de la 5G a eu lieu, marquant le nouveau début de la commercialisation de la 5G en Chine. Hengtong a partagé ses solutions dans les domaines des applications intelligentes et de l'IdO dans tous les aspects.

Le sommet chinois sur la communication optique, le forum du sommet sur les applications intelligentes 5G et la conférence de Hengtong sur les nouveaux produits ont également été tenus en parallèle. Le docteur Shi Huiping, ingénieur en chef de l'optique électrique de Hengtong, a été invité à prononcer un discours intitulé « la transformation et le développement industriels facilités par le numérique » lors du sommet chinois sur la communication optique. Le docteur Shi Huiping a déclaré : « l'Internet industriel est un moteur important de la 5G et de l'intégration des technologies optiques, des communications et de l'information. Le système de construction de l'usine intelligente de Hengtong améliore le cycle de R. et D., l'efficacité de la fabrication ainsi que la gestion de la qualité. Avec l'arrivée de la 5G, faciliter la transformation et le développement industriels grâce au numérique sera plus efficace ».

Lors de la conférence sur les nouveaux produits, Hengtong a dévoilé le « livre blanc des applications intelligentes 5G de Hengtong », qui a démontré respectivement une série de solutions dans les domaines des sites touristiques intelligents, des communautés intelligentes, de l'industrie intelligente et d'autres scénarios d'application, ainsi que de nouveaux produits et de nouvelles technologies relatives à des solutions d'applications intelligentes 5G et de réseaux 5G tout-optique. La société a également présenté sa solution d'application d'architecture de réseau 5G tout-optique, un nouveau produit de communication quantique sécurisée, une solution énergétique intelligente, une solution de sécurité de cloud pour l'IdO, une solution de sécurité pour l'Internet industriel, un système de réseau d'observation en trois dimensions de vaste envergure des océans et la première solution de tourisme en Chine afin de répondre au développement du tourisme global, accomplir une exploitation globale et en profondeur des sites touristiques, et encourager le développement de l'économie régionale des sites touristiques intelligents.

Il convient de mentionner que, lors de ce salon, Hengtong a également remporté un certain nombre de prix : le prix « 2018-2019 de l'industrie chinoise des communications d'entreprise socialement responsable », le prix « 2018-2019 de l'industrie chinoise des communications d'entreprise leader de la communication optique 5G » et le prix « nouvelle solution » décerné par la China Communications Industry List 2019. Dans la sélection du « projet chinois d'innovation des TIC 2019 » initié par l'association chinoise des communications, Hengtong a remporté le « prix de la meilleure application innovante de l'industrie » grâce à son « système de communication 5G sans fil de grande capacité et à haut débit », ainsi que le « prix de la plus grande popularité » pour le stand Hengtong qui a été décerné par le comité du salon PT Expo China.

http://www.hengtonggroup.com/en/

Communiqué envoyé le 6 novembre 2019 à 10:41 et diffusé par :