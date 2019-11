BMO remporte le prix de l'innovation en matière de gestion de trésorerie et de paiements 2019 du groupe Aite pour les capacités de ses circuits numériques





BMO est la première institution financière au Canada à offrir une gamme complète de systèmes d'authentification biométrique par le biais de son application mobile pour les clients des Services bancaires aux entreprises

MONTRÉAL, le 6 nov. 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui avoir reçu le prix « Impact Innovation Award for Cash Management and Payments » de 2019 décerné par le groupe Aite pour les capacités de ses circuits numériques. Ce prix récompense les efforts déployés par la Banque pour offrir une expérience de premier plan aux clients des Services bancaires en ligne pour entreprises à travers ses circuits.

Les prix « Impact Innovation Award for Cash Management and Payments » du groupe Aite célèbrent l'innovation des institutions financières qui lancent de nouveaux produits, capacités ou niveaux d'automatisation et d'efficacité permettant au secteur de se rapprocher de la prochaine génération de services bancaires.

« Au sein de BMO, nous nous concentrons à créer et à investir dans des services offrant des expériences exceptionnelles à nos clients, a déclaré Sharon Haward-Laird, chef, Solutions de trésorerie et paiement Amérique du Nord, BMO Groupe financier. Ce prix témoigne de cet engagement et de la capacité de nos équipes à repousser les limites et à apporter des changements. »

BMO a été reconnu pour avoir réinventé l'expérience en ligne des clients des Services bancaires aux entreprises et pour leur offrir les caractéristiques suivantes :

Identification biométrique et services mobiles : La nouvelle application des Services bancaires aux entreprises offre une commodité accrue en permettant l'approbation des paiements en déplacement. Elle propose également des options biométriques - identification des empreintes digitales, de la rétine, de la voix et des visages - pour l'authentification sur les ordinateurs portables et les appareils mobiles. Il s'agit d'une première pour une institution financière au Canada .

L'infrastructure sous-jacente de la plateforme des Services bancaire aux entreprises en ligne a été réaménagée pour simplifier le processus de mises à jour logicielles, ce qui permet d'améliorer l'expérience. Libre-service optimisé : Une ressource libre-service unique destinée aux clients a été mise en place, soit un centre de soutien centralisé appelé Centre d'aide. Les clients bénéficient désormais d'une expérience d'intégration simplifiée lorsqu'ils ouvrent une session sur la plateforme de Services bancaires en ligne pour entreprises.

Pour plus de renseignements sur les Services bancaires en ligne pour entreprises de BMO et sur la façon dont ils peuvent vous aider, visitez le site :

https://www.bmo.com/principal/entreprise/services-bancaires-en-ligne.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 839 milliards de dollars au 31 juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

