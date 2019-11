L'intéressant colloque Safety Standdown 2019 de Bombardier souligne le rehaussement des normes et présente de nouvelles pratiques en matière de sécurité





Cet événement phare dans le domaine de la sécurité fait la promotion de l'apprentissage continu pour partager les plus récentes connaissances au sein de l'industrie

La 23 e édition du colloque Safety Standdown de Bombardier marque presque un quart de siècle de gouvernance en sécurité aérienne

De nouveaux ateliers et conférenciers se penchent sur les facteurs humains en sécurité aérienne, sur l'automatisation et la compétence aéronautique, la gestion de la fatigue et l'évaluation de la vigilance, et plus encore

MONTRÉAL, 06 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 23e colloque annuel Safety Standdown de Bombardier, l'une des conférences de sécurité les plus complètes de l'industrie, se tiendra du 12 au 14 novembre à Fort Worth (Texas). Le thème de cette année, « Rehaussez vos normes », invite les professionnels et les organisations de l'aviation à fixer de nouvelles normes pour prendre la voie d'un avenir plus sécuritaire et plus productif.



« Pendant vingt ans, Bombardier a été en tête de l'industrie en matière de formation aéronautique axée sur les connaissances grâce à cet événement dynamique, et le thème de cette année incitera sûrement les participants à relever leur niveau de jeu pour développer un nouveau paradigme en fait de normes », a déclaré Andy Nureddin, vice-président du Soutien à la clientèle de Bombardier Avions d'affaires. « Pendant près d'un quart de siècle de parrainage de Safety Standdown, notre but a été de promouvoir une collectivité de professionnels de l'aviation qui s'engagent à apprendre tout au long de leur carrière et à faire la promotion de normes plus élevées de sécurité et de professionnalisme au sein de l'industrie. »

Plus de 450 professionnels de l'aviation sont inscrits à l'événement de cette année, et des centaines d'autres sont attendus en ligne. En 2018, plus de 10 000 professionnels de l'aviation d'entreprise, commerciale et militaire ont participé aux colloques Safety Standdown dans le monde entier. Bien qu'avec les inscriptions à l'avance cet événement gratuit affiche déjà complet, les professionnels de l'aviation sont invités à assister à l'événement en direct grâce à la webdiffusion qui inclura certaines séances d'intérêt et à interagir avec les conférenciers de premier ordre par clavardage en direct. Suivant le thème de l'année, Safety Standdown 2019 se concentrera non seulement sur la façon d'établir, de mettre en oeuvre et de mesurer des normes élevées, mais également sur la façon de rehausser systématiquement les normes pour les porter à des niveaux jamais atteints.

Daniel Mollicone, sommité de réputation internationale dans le domaine de la gestion du risque lié à la fatigue, compte parmi la brochette d'auteurs, d'universitaires et d'experts influents de l'industrie qui seront sur place pour échanger à propos de l'établissement de normes quantitatives objectives d'évaluation de l'état de vigilance des pilotes. Parmi plusieurs conférenciers à haute visibilité qui reviennent cette année, Chris Lutat de Convergent Performance, auteur d'Automation Airmanship, mettra les participants au défi d'appliquer ses neuf principes de compétence aéronautique en automatisation pour les avions, l'espace aérien et les équipages. Également de retour en 2019, le populaire Tony Kern, lieutenant-colonel à la retraite des Forces aériennes des États-Unis. Dans « Levitation is Not a Magic Trick: High Performance at the Merge » [La lévitation, ce n'est pas un tour de magie : haute performance à la croisée des chemins], M. Kern se penchera sur les éléments nécessaires pour rehausser les normes. Al Gorthy, capitaine à la retraite de la Marine américaine, est de retour, lui aussi, pour susciter la réflexion par sa présentation « What Defines You » [Ce qui vous définit], sur la poursuite de l'excellence par l'amélioration continue.

Au fil des ans, Safety Standdown est resté gratuit pour tous les professionnels de l'aviation, car la sécurité est un engagement prioritaire envers le public voyageur. L'événement de l'an prochain aura lieu à Wichita (Kansas).

À propos de Safety Standdown

Conçu initialement en 1996 comme événement de formation sur la sécurité axé sur les facteurs humains pour l'équipe des vols de démonstration Learjet, le colloque Safety Standdown a rapidement acquis une réputation d'excellence au-delà de la clientèle de Bombardier. En 1999, en réponse à l'intérêt croissant au sein de l'industrie, Bombardier ouvrait ces colloques à tous les pilotes. En 2010, le programme Safety Standdown s'est élargi au-delà des colloques en devenant un programme global sur les facteurs humains qui offre des ressources en ligne tout au long de l'année. Depuis 1996, on dénombre plus de 10 000 professionnels de l'aviation d'entreprise, commerciale et militaire qui ont participé aux colloques Safety Standdown en direct et par webdiffusion dans le monde entier, notamment au Brésil, au Canada, en Chine, aux États-Unis, au Mexique et en Suisse.

À propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays ainsi qu'un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l'aviation d'affaires, de l'aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l'indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Notes aux rédacteurs

Suivez @Bombardierjets sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions d'affaires.

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section des fils RSS de notre site Web.

Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Matthew Nicholls

Bombardier Aviation

+1 514-243-8214

matthew.nicholls@aero.bombardier.com

Communiqué envoyé le 6 novembre 2019 à 10:00 et diffusé par :