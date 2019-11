Aviva Canada s'associe à Parachute, l'organisme de bienfaisance national canadien dédié à la prévention des blessures, pour améliorer la sécurité dans les zones scolaires du pays





Un récent sondage d'Aviva Canada a révélé que 37 % des parents canadiens ont été témoins l'an dernier d'un accident ou d'un accident évité de justesse dans une zone scolaire et qu'un enfant a été impliqué dans 70 % de ces incidents.

TORONTO, le 6 nov. 2019 /CNW/ - Aviva Canada et Parachute, l'organisme de bienfaisance national canadien dédié à la prévention des blessures, se sont associés pour mettre sur pied le Programme de sécurité routière au niveau primaire, dont le but est d'améliorer la sécurité dans les zones scolaires de partout au pays. Ainsi, au fil des cinq prochaines années, 20 écoles primaires seront sélectionnées d'un bout à l'autre du Canada pour mener à bien des projets de changement concret à l'environnement routier qui viendront augmenter la sécurité dans leur zone scolaire. Chacune de ces 20 écoles bénéficiera du soutien du Programme et d'une somme de 10 000 $ pour financer son projet.

« Notre récent sondage sur la sécurité routière a révélé que, l'an dernier, près d'un quart des Canadiens ont été impliqués ou ont vu l'une de leurs connaissances être blessée dans un accident automobile survenu aux abords de leur école de quartier. C'est totalement inacceptable, d'affirmer Catherine Brown, vice-présidente, Responsabilité sociale à Aviva Canada. Par le biais de notre nouvelle plateforme sociale, Unis pour des routes plus sûres, nous travaillons avec des spécialistes pour apporter des améliorations tangibles aux infrastructures afin de rendre les routes canadiennes plus sûres pour tous. Notre partenariat avec l'organisme Parachute et la mise sur pied du Programme de sécurité routière au niveau primaire sont un parfait exemple de cet engagement. »

Voici les trois premières écoles que soutiendra le Programme de sécurité routière au niveau primaire :

St. Michael the Archangel Catholic Elementary School ( Vaughan, Ontario )

the Archangel Catholic Elementary School ( ) Phoebe Gilman Public School (East Gwillimbury, Ontario )

(East Gwillimbury, ) St. Stephen Catholic School ( Ottawa, Ontario )

Les 17 autres écoles seront sélectionnées au cours des deux prochaines années après que des consultations auront été menées auprès des commissions scolaires et des intervenants en sécurité publique des différentes régions du pays. Toutes les écoles qui participeront au Programme de sécurité routière au niveau primaire recevront un guide par étape du Programme et profiteront de l'accompagnement d'un directeur de projet de sécurité routière au niveau primaire et d'un évaluateur de Parachute pour les soutenir tout au long de la mise en oeuvre de leur projet.

« Nous sommes ravis de nous être associés à Aviva Canada pour lancer cette importante campagne d'amélioration de la sécurité des zones scolaires au pays afin qu'un plus grand nombre d'enfants canadiens adoptent un mode de transport actif pour aller à l'école, de déclarer Pamela Fuselli, présidente-directrice générale de Parachute. Les initiatives de ce genre, fondées sur des données probantes, contribuent au mieux-être de nos enfants en imprimant des changements positifs, significatifs et durables au sein de nos collectivités. »

Aviva Canada et Parachute ont également publié une version numérique du Guide du Programme de sécurité routière au niveau primaire pour les parents et les groupes scolaires désireux de s'investir dans l'amélioration de la sécurité aux abords de leur école, mais n'ayant pas été sélectionnés dans le cadre du Programme. Cette version du Guide est accessible sur le site www.UnisPourDesRoutesPlusSures.ca et à la page www.parachute.ca/securiteroutiereprimaire.

Sondage sur la sécurité routière mené par Aviva Canada

Afin d'évaluer les perceptions des Canadiens - et particulièrement des parents d'élèves - à l'égard de la sécurité routière, Aviva Canada a réalisé un sondage en juillet 2019, qui a révélé ce qui suit :

Au cours des douze mois précédant le sondage, 37 % des parents d'enfants d'âge scolaire ont été témoins d'un accident ou d'un accident évité de justesse dans une zone scolaire.

Parmi ces répondants, près des trois quarts (plus de 70 %) ont précisé que ces incidents impliquaient un enfant.

Les Canadiens connaissent encore mal les règles de sécurité relatives aux autobus scolaires, ce qui explique peut-être que 50 % des répondants aient affirmé avoir été témoins au moins une fois du dépassement illégal d'un autobus scolaire aux abords de leur école.

Enfin, 22 % des répondants ont affirmé avoir été impliqués, ou connaître une personne qui a été blessée, dans un accident survenu à l'intérieur ou à proximité de leur zone scolaire.

