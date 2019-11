Un petit quelque chose sous le sapin (de moi, à moi)





MONTRÉAL, le 6 nov. 2019 /CNW/ - Best Buy Canada publie aujourd'hui les résultats d'une étude révélant ce que les Québécois prévoient d'acheter pour la saison des Fêtes. Pas moins de 62 pour cent des consommateurs au Québec croient que de s'offrir des cadeaux pendant le magasinage des Fêtes fait partie des choses importantes pour profiter de cette période, et ils prévoient de se faire plaisir en s'offrant quelque chose, par rapport à 56 pour cent des Canadiens des autres provinces. Les articles les plus populaires pour les cadeaux qu'ils s'offrent à eux-mêmes sont les ordinateurs (16 %), les téléviseurs (14 %), les casques d'écoute (11 %), la technologie prêt-à-porter (7 %) et les appareils pour maisons intelligentes (5 %).

« Les Québécois profitent des offres promotionnelles des Fêtes. Lorsqu'ils achètent des cadeaux pour leurs proches, ils rentrent souvent à la maison avec en plus quelque chose pour eux-mêmes », a affirmé Thierry Lopez, directeur marketing & affaires corporatives pour le Québec de Best Buy. « La frénésie entourant les Fêtes de fin d'année est palpable, et se faire plaisir est une manière pour les consommateurs de rendre leur expérience des Fêtes encore plus agréable. »

Les Québécois ont également exprimé un lien direct entre le fait de s'offrir des cadeaux et leur bien-être général. Quatre-vingt-quatre pour cent des répondants québécois - par rapport à 67 pour cent ailleurs au Canada - ont indiqué que s'offrir des cadeaux pour les Fêtes est un geste important pour prendre soin de soi, ce qui renforce l'idée qu'il est tout aussi important de se faire plaisir que de faire plaisir aux autres pendant cette période spéciale. En outre, 34 pour cent des Québécois utilisent déjà la technologie comme moyen de prendre soin de soi. Entre autres, ils surveillent leur niveau d'activité physique et leurs choix alimentaires sains (39 %) et ils échangent avec leurs proches (54 %). Vingt pour cent des Québécois ont indiqué utiliser la technologie à des fins spirituelles comme la méditation et le yoga.

« La technologie joue un rôle de plus en plus important sur la manière dont les Québécois prennent soin d'eux-mêmes », a ajouté Thierry Lopez. « Que ce soit à l'aide de moniteurs d'activité physique ou d'applications mobiles, de nombreux Québécois ont déjà intégré la technologie dans leur routine de bien-être. Nous nous attendons à ce que la tendance se maintienne, car les appareils deviennent de plus en plus sophistiqués et ils comprennent de mieux en mieux notre santé et notre bien-être. »

L'étude menée par Best Buy a également révélé les faits suivants relativement à la période des Fêtes :

Les femmes (75 %) sont plus susceptibles de s'offrir un cadeau que les hommes (67 %).

Près des trois quarts (72 %) des milléniaux / de la génération Z planifient de s'offrir un cadeau.

