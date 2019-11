Carrie Russell nommée présidente et directrice générale d'Equifax(MD) Canada





TORONTO, 06 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax a annoncé aujourd'hui que son entreprise canadienne était désormais sous la direction de Carrie Russell. Mme Russell occupera le poste de présidente et directrice générale d'Equifax Canada à la suite du départ de Lisa Nelson, qui dirige maintenant Equifax Australie.



Mme Russell a travaillé précédemment comme cadre dirigeante pour des institutions financières canadiennes et internationales, ainsi que pour des entreprises dans le domaine des technologies. Chez TD, elle a dirigé quelques-unes des lignes d'affaires les plus importantes, y compris les services bancaires courants, les paiements et l'épargne, les services aux commerçants et les entreprises de courtages correspondantes. Elle a été marraine de projet pour des programmes d'activation de technologies, y compris la transformation des systèmes de ressources humaines et le lancement des paiements par carte à puce sur le marché canadien.

De plus, Mme Russell a siégé comme présidente au Conseil des opérations de l'Association des banquiers canadiens, et au Conseil d'Interac, un réseau interbancaire canadien qui relie les institutions financières, et a travaillé au profit d'autres entreprises ayant pour mission des fins d'échange d'opérations financières électroniques. En tant que directrice principale du marketing chez D+H (désormais Finastra), Mme Russell a dirigé le repositionnement de l'entreprise pour la placer au rang des plus grands joueurs dans le domaine des technologies financières au Canada, en plus de gérer l'évaluation stratégique de nombreux regroupements d'entreprises, et ce, à l'échelle mondiale. Plus récemment, elle a agi comme experte-conseil en matière de partenariats ayant pour but de stimuler la croissance pour des banques attitrées et de nouveaux joueurs du domaine des technologies financières.

«?Carrie a eu une carrière remarquable à l'intersection des services financiers et des industries technologiques?», mentionne John Hartman, président d'Equifax International. «?Nous sommes convaincus que son expertise permettra de faire progresser les impératifs opérationnels d'Equifax Canada, alors qu'elle travaillera étroitement avec nos clients en vue de développer des solutions encore plus pertinentes et percutantes pour les entreprises et les consommateurs canadiens. Equifax Canada poursuit son importante transformation fondamentale, et nous sommes heureux d'accueillir Carrie afin de faire progresser l'entreprise par l'entremise de ce nouveau chapitre.?»

«?Equifax, chef de file en matière de données, d'aperçus et d'analyses, permet d'offrir de précieux outils catalyseurs dans l'écosystème financier. Je suis fière de diriger l'équipe canadienne pendant cette période cruciale de l'industrie, alors que le marché continue d'évoluer?», mentionne Mme Russell. «?Je suis impatiente de travailler avec les clients et les partenaires exceptionnels d'Equifax en vue d'apporter de nouvelles solutions et de nouveaux aperçus novateurs sur le marché?».

À propos d'Equifax

Equifax est une entreprise internationale exploitant ses activités dans les secteurs des données, des analyses et des technologies, et elle croit fermement que le savoir entraîne le progrès. L'entreprise intègre des données, des analyses et des technologies uniques, tout en ayant une passion pour servir les clients à l'échelle internationale, et ce, afin d'offrir des aperçus permettant de prendre des décisions qui font progresser les gens. Ayant son siège social à Atlanta, Equifax exploite ses activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région d'Asie-Pacifique. Elle est membre de l'indice Standard & Poor's (S&P) 500®, et son action ordinaire est négociée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole EFX. Equifax emploie environ 11?000 employés à travers le monde.

Coordonnées :

Andrew Findlater

Relations publiques SELECT

afindlater@selectpr.ca

416 659-1197

Relations avec les médias

Equifax Canada

MediaRelationsCanada@equifax.com

416 227-5290

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6ea9600-d84b-452f-bf5a-c70cffa7b048



Communiqué envoyé le 6 novembre 2019 à 09:00 et diffusé par :