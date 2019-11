Le marché de Québec continue de briller en octobre : forte hausse des transactions, les copropriétés et plex en tête





QUÉBEC, 06 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) vient de publier les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, établies d'après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



Au total, 707 ventes ont été enregistrées en octobre 2019, soit une augmentation notable de 25 % par rapport au même mois de l'année dernière.

« Le fort dynamisme du marché immobilier résidentiel de Québec se poursuit », remarque Julie Saucier, présidente et chef de la direction de l'APCIQ. « La copropriété suscite un regain d'intérêt remarquable, tout comme les plex, ce qui contribue à améliorer les conditions de marché de ces catégories de propriétés malgré la stabilité des inscriptions en vigueur », précise-t-elle.

Variation des ventes par secteurs

La croissance des ventes de deux des principaux secteurs de la RMR de Québec s'est maintenue à un niveau notable pour cette période de l'année. Ce niveau d'activité n'avait jamais été enregistré pour un mois d'octobre depuis que les données sont compilées par le système Centris.

Ainsi, comme c'est le cas depuis le mois de mai dernier, l'Agglomération de Québec continue d'afficher une hausse importante des ventes (+31 %). La Périphérie Nord de Québec, quant à elle, connaît une hausse notable du nombre de transactions de 26 %. La Rive-Sud de Québec présente un niveau d'activité relativement plus modéré, bien que soutenu, avec une hausse de 7 % des ventes.

Statistiques par catégories de propriétés

Avec 167 transactions, les ventes de copropriétés ont établi un nouveau record pour un mois d'octobre et enregistré du même coup une hausse exceptionnelle de 74 % par rapport au même mois l'an dernier. Les petits immeubles à revenus de deux à cinq logements ont aussi connu un regain d'activité considérable avec 55 ventes (+31 %).

Malgré cet excellent niveau d'activité pour les copropriétés et les plex, il faut encore respectivement 16 et 14 mois (contre 19 et 13 mois l'année dernière) pour écouler tout l'inventaire de copropriétés et de plex à vendre. Rappelons que les conditions de marché sont favorables aux acheteurs lorsqu'au moins 10 mois sont nécessaires pour écouler un inventaire.

Les ventes de maisons unifamiliales ont connu une solide progression (+14 %) avec un niveau de transactions s'élevant à 485 unités. Au cours du mois, il fallait un délai de vente moyen de 111 jours pour vendre une propriété unifamiliale, soit 14 jours de moins qu'en octobre 2018, ce qui constitue une amélioration appréciable.

Au chapitre des prix

Toujours à l'échelle de la RMR, les prix médians des unifamiliales et des copropriétés affichent une augmentation respective de 2 % et de 4 % par rapport à octobre 2018, pour s'établir à 262 000 $ et à 205 000 $.

Fait intéressant, le prix médian des plex a tout de même connu, dans le secteur de l'Agglomération de Québec, une deuxième hausse mensuelle consécutive à deux chiffres (+12 %), à 330 000 $.

Nombre de propriétés à vendre

On dénombrait 7 722 inscriptions résidentielles en vigueur dans la RMR de Québec, soit un niveau légèrement inférieur (-1 %) à celui qui avait cours au même mois l'année précédente.

