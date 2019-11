iA Groupe Financier annonce le renouvellement de son offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités





QUÉBEC, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Avec l'approbation de la Bourse de Toronto et de l'Autorité des marchés financiers, le conseil d'administration de iA Société financière inc. (« iA Groupe financier » ou la « Société ») a autorisé la Société à racheter, dans le cours normal de ses activités, entre le 12 novembre 2019 et le 11 novembre 2020, jusqu'à concurrence de 5 335 397 actions ordinaires, représentant approximativement 5 % de ses 106 707 949 actions ordinaires émises et en circulation au 1er novembre 2019.

Les rachats s'effectueront par l'entremise de la Bourse de Toronto ou d'une autre plateforme de négociation canadienne, conformément aux règles et aux politiques des marchés, au prix du marché au moment de l'acquisition. Les actions ordinaires rachetées seront annulées. iA Groupe financier estime que le rachat de ses actions ordinaires représenterait une utilisation appropriée de ses fonds et serait dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires.

La moyenne quotidienne des opérations sur les actions ordinaires de la Société a été de 205 145 à la Bourse de Toronto au cours des six derniers mois civils complets (la « moyenne quotidienne des opérations »). Considérant que la Société peut racheter jusqu'à concurrence de 25 % de la moyenne quotidienne des opérations durant un jour de Bourse donné, elle peut donc racheter jusqu'à 51 286 actions ordinaires par jour. En sus de cette limite quotidienne de 51 286 actions ordinaires, la Société peut aussi acheter une fois par semaine un bloc d'actions ordinaires, pouvant excéder cette limite quotidienne, conformément aux exigences de la Bourse de Toronto.

Dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui prend fin le 11 novembre 2019, la Société est autorisée à racheter un nombre maximal de 5 482 768 actions ordinaires pour les annuler. À ce jour, 3 905 011 actions ordinaires ont été rachetées par l'entremise de la Bourse de Toronto et d'autres plateformes de négociation canadiennes et annulées, dont 1 188 290 actions ordinaires ont été rachetées par l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance ») avant le transfert de l'offre à la Société le 1er janvier 2019 suivant la prise d'effet de l'arrangement en vertu duquel la Société est devenue une société de gestion de portefeuille ainsi que la société mère détenant toutes les actions ordinaires en circulation de iA Assurance. Le prix moyen pondéré payé pour les 3 905 011 actions ordinaires était d'environ 48,2727 $ par action ordinaire.

De plus, iA Groupe financier a mis sur pied un régime d'achat d'actions automatique (le « régime automatique »). Le régime automatique, qui a été approuvé par la Bourse de Toronto, procurera le potentiel d'un rachat d'actions ordinaires en tout temps, y compris lorsque la Société n'est pas normalement active sur le marché en raison de périodes d'interdiction d'opérations qu'elle s'impose elle-même, de ses règles sur les opérations d'initiés ou pour toute autre raison. Le nombre réel d'actions ordinaires achetées dans le cadre du régime automatique, le moment de tels achats et le cours auquel les actions ordinaires seront achetées dépendront des conditions de marché futures.

Les actionnaires peuvent obtenir un exemplaire des documents déposés auprès de la Bourse de Toronto relativement à l'offre, en écrivant au secrétaire de iA Groupe financier.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif » et « but » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans le présent communiqué, les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment la conjoncture commerciale et économique; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales; les liquidités de iA Groupe financier, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l'exactitude des conventions comptables et des méthodes actuarielles utilisées par iA Groupe financier; les risques d'assurance, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices, notamment l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de pandémies et d'actes terroristes.

Des renseignements supplémentaires sur des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la rubrique « Gestion des risques » du rapport de gestion de l'année 2018 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux états financiers consolidés audités de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et ailleurs dans les documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué reflètent les attentes de iA Groupe financier à la date du présent document. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

