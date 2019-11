cippe2020 ? La plateforme vers le marché chinois du pétrole et de la pétrochimie





Le 20ème Salon chinois international du pétrole, des technologies pétrochimiques et de leurs équipements (China International Petroleum & Petrochemical Technology and Equipment Exhibition, cippe2020) se tiendra au New International Exhibition Center de Pékin du 26 au 28 mars 2020. Rassemblant 1800 exposants, 120 000 visiteurs professionnels venant de 65 pays et régions qui se réuniront dans 7 salles d'exposition d'une surface de 90 000 mètres carrés, cippe2020 est un événement à ne pas manquer pour tous ceux qui veulent explorer le marché chinois du pétrole et de la pétrochimie.

En tant qu'une des plus importantes exhibitions de pétrole et de gaz actuellement en Chine, cippe est considéré comme un évènement incontournable pour les plus grandes entreprises du secteur de l'énergie en Chine. Parmi les exposants fidèles nous retrouvons ; CNPC, Sinopec, CNOOC, CSIC, CCS, CASC, HONGHUA, JEREH, KERUI, ZPEC, SANY, Panjin Liaohe Oilfield, HBP, JERRYWON, ANTON Oil, Shanghai SHENKAI, Shenyang Blower Works Group, LS GROUP, Tiehu Petroleum Machinery, JS, HAIMO, Ganergy Heavy Industry Group, Rushi Machines, Douson, Ocean's King Lighting, WAROM, etc.

Aux côtés des géants locaux, l'évènement a attiré de nombreux acteurs internationaux connus, dont Chevron, NOV, Cameron, Caterpillar, MTU, Emerson, Rockwell Automation, FORUM ENERGY, E+H, Allison Transmission, ARIEL, Atlas Copco, Ingersoll-Rand, AkzoNobel, Hempel, Eaton, Dover, Huisman Equipment, API, FMC, Volvo, Aksa, HIMOINSA, et bien d'autres qui ont choisi le salon cippe comme plateforme de qualité d'exposition et de promotion.

Nous sommes également ravi d'accueillir au cippe2020, Saudi Aramco, ADNOC, Abu Dhabi Refinery, Al Mamoon Oilfield, AL MUBARAKIYA CORNER, Arya Sasol Polymer Company, Bfms Global Company, Burgan Drilling, Hamood AL-Bashaidi &Brother LLC, Linkline Company, MTQ Oilfield Services WLL, Petrotank Engineering, West Bay Petroleum, etc, venues de pays comme les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, le Yémen, Oman, le Bahreïn et autres pays du Moyen-Orient.

cippe2020 fournit une plateforme de mise en relation directe entre les visiteurs et les exposants, grâce à près de 100 événements simultanés, tels que le Prix d'Or de l'Innovation (cippe Gold Innovation Award), le Sommet international sur pétrole et le gaz naturel, la Conférence Internationale sur les technologies pétrolières et pétrochimiques, ainsi que la conférence de promotion (pétrole et gaz) et la réunion de jumelage des entreprises participant au cippe2020. Le salon cippe constitue une plateforme permettant de transformer les opérations des participants en un courant dominant et de faire entendre les opinions des conférenciers à travers le secteur.

A travers le salon cippe, nous ferons de notre mieux pour atteindre l'innovation et la réforme ; et nous assisterons aux changements que nos exposants connaitront, dans leur voyage de transformation de petites à grandes puis à puissantes entreprises.

Nous serons ravis de vous accueillir au cippe2020, qui permettra aux participants d'explorer de nouveaux marchés et établir des relations étroites avec les géants mondiaux du secteur du pétrole et du gaz !

